รวบอดีตนักมวยดัง พร้อมเครือข่าย ทำเว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนเวียน 100 ล้านบาท
รวบ ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตนักมวยดัง นักมวยดีกรีแชมป์ซูเปอร์ฟลายเวท พร้อมเครือข่าย ทำเว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนเวียน 100 ล้านบาท
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.รชตโชค ลีวาณิชคุณ รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.อกฤช ศรีนิติวรวงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 พ.ต.ท.ปฐมพงศ์ มีอยู่ รอง ผกก.3 บก.สอท.5 แถลงผลปฏิบัติการน็อกเว็บพนัน 100 ล้าน รวบตัว ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตนักมวยชื่อดังพร้อมเครือข่าย
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 สืบสวนพบการกระทำผิดของเว็บไซต์พนันออนไลน์ จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพบข้อมูลที่น่าสนใจคือ มีข้อมูลเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังหนึ่งในผู้บริหารเว็บไซต์ดังกล่าว พบว่าเป็นนักมวยชื่อดัง อดีตแชมป์เวทีใหญ่และอีกหลายเวที ดีกรียอดมวยหลายสถาบัน จึงสืบสวนเรื่อยมาจนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวมการได้สำเร็จ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้นำหมายค้นศาลอาญา เข้าตรวจค้นพร้อมกัน 9 จุด ภายใน ต.แสนสุข จ.ชลบุรี และ จ.ลำพูน ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 8 ราย ตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องได้หลายรายการ
พ.ต.อ.อกฤช เปิดเผยว่า ในส่วนพื้นที่ จ.ชลบุรี สามารถจับกุมตัว 1.นายวีระพงษ์ หรือ ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตนักมวยชื่อดัง 2.นายประวิทย์ อายุ 27 ปี แอดมินเว็บไซต์และคนกดเงินสด พร้อมของกลางเป็นบัตรเอทีเอ็ม 15 ใบ โทรศัพท์มือถือ 7 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 10 เล่ม หมายเลขบัตรกดเงิน 2 ชุด และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
3.นายธวัชชัย อายุ 37 ปี บัญชีม้าจ่ายเงิน 4. น.ส.มุทิตา อายุ 22 ปี บัญชีม้ารับเงิน 5.นายภานุมาศ อายุ 31 ปี บัญชีม้าจ่ายเงินและคนกดเงินสด 6.นายเกรียงไกร อายุ 36 ปี บัญชีม้าสำหรับบริหารเงินเว็บและบัญชีม้าสำหรับใช้ถอนเงิน
ส่วนพื้นที่ จ.ลำพูน เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 2 ราย คือ น.ส.นารีรักษ์ อายุ 30 ปี และนายเนรมิต อายุ 23 ปี ผู้ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งแอดมินของเว็บพนันอื่นๆ อีกหลายเว็บไซต์ พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง สมดบัญชีธนาคาร 6 เล่ม และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร 2 ชุด โดยดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรง หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ กล่าวว่า ต่อให้อ้างว่าเพื่อเป็นการหารายได้เสริมแต่การเปิดเว็บพนันออนไลน์และการทำอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ นั้นถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย อย่าหาทำเด็ดขาด และกำชับเตือนไปยังผู้กระทำความผิดทั้งหลายว่า ตำรวจไซเบอร์จะดำเนินการตามรวบไล่ล่าขบวนการทั้งสายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบัญชีม้า ผู้รับผลประโยชน์ แอดมิน และตัวการใหญ่ เพื่อที่เราจะได้ล้างทั้งต้นตอของแก๊งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งหมด
จากการสอบสวนนายวีระพงษ์ ให้การยอมรับว่า เปิดเว็บพนันมากว่า 3 ปีแล้ว โดยรู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหารายอื่นซึ่งเป็นพรรคพวกเพื่อนกันและเป็นเครือข่ายที่ทำเว็บพนันจากภาคเหนือ แต่เดิมทำเป็นเพียงอาชีพเสริม แต่ช่วงหลังพองานชกมวยน้อยลง จึงทำเว็บพนันเป็นอาชีพหลัก และได้รับรายได้จากเว็บพนันเป็นการถาวร
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนั้นในการเล่นทางสื่ออิเล็กหรอนิกสโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางทั้งหมดและควบคุมตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน บก.สอท.5 และอยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่น ๆ รวมถึงเส้นทางการเงินและเว็บไซต์พนันออนไลน์อื่น ๆ ที่พบข้อมูลขณะเข้าตรวจค้น เพื่อนำตัวผู้ต้องหาพร้อมทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้สำหรับ นายวีระพงษ์ หรือ ปืนกล ต.สุรัตน์ เคยเป็นนักมวยชื่อดัง ดีกรีแชมป์รุ่นซูเปอร์ฟลายเวท 115 ปอนด์ และเป็นนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 รวมทั้งเคยได้รางวัลมวยไทยอาชีพดีเด่นชาย ในงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทยแห่งชาติ เมื่อปี 2559
