ศาลให้ประกัน “ใบปอ ทะลุวัง” หลังโดนคดี 112 วางหลักทรัพย์ 1 แสน
ศาลให้ประกัน “ใบปอ ทะลุวัง” หลังโดนคดี 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยวางหลักทรัพย์ 1 แสนบาท และไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆ
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (28 ต.ค. 68) ศาลพิพากษาจำคุก ใบปอ ทะลุวัง หรือ น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี สืบเนื่องจากที่จำเลยร่วมกันทำโพล สอบถามความคิดเห็นประชาชนว่า “เห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลให้กษัตริย์ใช้อำนาจตามพระราชอัธยาศัย” ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตจนถึงสนามเป้า ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดในวันเดียวกัน ศาลอาญา พิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์แล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ น.ส.ณัฐนิช หรือ ใบปอ จำเลยคดีนี้มีประกันตัวไประหว่างอุทธรณ์คดี ตีราคาประกัน 1 แสนบาท โดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆ โดยใบปอไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใด ก่อนเดินทางกลับทันที
