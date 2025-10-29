ผู้จัดคอนเสิร์ต ถูกสั่งยกเลิกงาน เสียหาย 2 ล้าน ได้รับคำปลอบ “ให้คิดว่าซื้อหวยผิด”
ผู้จัดคอนเสิร์ต เซ็งถูกสั่งยกเลิกงาน เทศกาลเที่ยวพิมาย แม้พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้ว เสียหาย 2 ล้าน ได้รับคำปลอบ “ให้คิดว่าซื้อหวยผิด”
ผู้จัดคอนเสิร์ต เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย มีมติ “ไม่ให้เอกชนจัดงานคอนเสิร์ต” ทางผู้จัดพยายามปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับช่วงไว้อาลัย ตามที่ ครม.ประกาศ แต่ยังไม่เพียงพอให้คณะกรรมการเห็นใจได้
ทางทีมงานต้องขอโทษ
– ร้านค้าที่ลงทุนซื้อ/เตรียมอุปกรณ์ขายไว้
– กลุ่มโรงแรมที่พักที่โดนยกเลิก
– นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาดูศิลปิน
– พนักงานกว่า 120 ชีวิต
เราเคารพมติที่ประชุม และขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้กำลังใจ ปีหน้าเจอกันใหม่ครับ
ทั้งนี้ ทีมผู้จัดคอนเสิร์ต ยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์เพิ่มเติมอีกว่า คณะกรรมการบอกว่า “คิดซะว่าซื้อหวยผิด ใครจะบ้าซื้อหวยตัวละ 2 ล้าน!”
ขณะเพจเฟซบุ๊ก เที่ยวพิมาย ระบุเพิ่มเติมว่า “กิจกรรมที่ยกเลิก
– การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตของภาคเอกชน
– การประกวดแข่งขันวัฒนธรรมพื้นบ้านด้านการเกษตร (ตำข้าวครกมือลีลา – ประมงพื้นบ้าน หว่านแหบก) ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย
– ประกวดร้องเพลง “พิมายเริงใจ วัยเก๋าโชว์พลัง เสียงทอง เริงระบำ” ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย
– การประกวดทำอาหารพื้นบ้าน (ผัดหมี่พิมาย/ส้มตำ) และการประกวดการเต้น เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย
– การประกวดเดินแบบแมวแฟนซี ณ ที่ว่าการอำเภอพิมาย”
