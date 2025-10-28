คนละครึ่งพลัส ใช้ที่ 7-11 เซเว่นอีเลฟเว่น ได้หรือไม่? ทบทวนวิธีก่อนเปิดใช้วันแรก

ตอบข้อสงสัย สิทธิ คนละครึ่งพลัส ใช้ที่ 7-11 เซเว่นอีเลฟเว่น ได้หรือไม่? ทบทวนขั้นตอน-รายละเอียด ก่อนเปิดใช้วันแรก 29 ต.ค. 68
พรุ่งนี้แล้ว 29 ตุลาคม 2568 วันแรกสำหรับการใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ของผู้ได้รับสิทธิจำนวน 20 ล้านสิทธิทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถใช้สิทธิได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเท่านั้น รัฐบาลจะจ่ายให้กับประชาชน 50:50 สูงสุดวันละไม่เกิน 200 บาทต่อคน ถ้าใช้สิทธิแต่ละวันไม่หมด จำนวนเงินในโครงการจะถูกสะสมทบให้ในวันถัดไป
ทว่าก่อนถึงวันเปิดใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสวันแรก 29 ต.ค. 68 ยังคงมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะข้อสงสัยที่ว่า สิทธิคนละครึ่งพลัส ใช้กับ 7-11 เซเว่นอีเลฟเว่น ได้ไหม? จากข้อสงสัยดังกล่าว ได้รับคำตอบว่า
“ไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสกับร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-11 เซเว่นอีเลฟเว่น ได้ เนื่องจากโครงการนี้รัฐบาลมีเงื่อนไขในการสนับสนุนร้านค้าขนาดเล็ก และ SME เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีเท่านั้น”
