คนละครึ่งพลัส ใช้ที่ 7-11 เซเว่นอีเลฟเว่น ได้หรือไม่? ทบทวนวิธีก่อนเปิดใช้วันแรก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 06:30 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 16:32 น.
97
คนละครึ่งพลัส ใช้ที่ 7-11 เซเว่นอีเลฟเว่น ได้หรือไม่? ทบทวนวิธีก่อนเปิดใช้วันแรก 29 ต.ค. 68

ตอบข้อสงสัย สิทธิ คนละครึ่งพลัส ใช้ที่ 7-11 เซเว่นอีเลฟเว่น ได้หรือไม่? ทบทวนขั้นตอน-รายละเอียด ก่อนเปิดใช้วันแรก 29 ต.ค. 68

พรุ่งนี้แล้ว 29 ตุลาคม 2568 วันแรกสำหรับการใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ของผู้ได้รับสิทธิจำนวน 20 ล้านสิทธิทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถใช้สิทธิได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเท่านั้น รัฐบาลจะจ่ายให้กับประชาชน 50:50 สูงสุดวันละไม่เกิน 200 บาทต่อคน ถ้าใช้สิทธิแต่ละวันไม่หมด จำนวนเงินในโครงการจะถูกสะสมทบให้ในวันถัดไป

ทว่าก่อนถึงวันเปิดใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสวันแรก 29 ต.ค. 68 ยังคงมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะข้อสงสัยที่ว่า สิทธิคนละครึ่งพลัส ใช้กับ 7-11 เซเว่นอีเลฟเว่น ได้ไหม? จากข้อสงสัยดังกล่าว ได้รับคำตอบว่า

“ไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสกับร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-11 เซเว่นอีเลฟเว่น ได้ เนื่องจากโครงการนี้รัฐบาลมีเงื่อนไขในการสนับสนุนร้านค้าขนาดเล็ก และ SME เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีเท่านั้น”

คนละครึ่งพลัส ใช้ที่ 7-11 เซเว่นอีเลฟเว่น ได้หรือไม่? ทบทวนวิธีก่อนเปิดใช้วันแรก 29 ต.ค. 68

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

