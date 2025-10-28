การเงินเศรษฐกิจ

พลาดสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” รอบนี้ ยังมีลุ้น รัฐบาลแย้มแผน “เฟส 2” คาดเริ่ม ม.ค. 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 06:00 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 17:50 น.
66

วันนี้ (29 ต.ค. 68) วันแรก โครงการ “คนละครึ่งพลัส” เริ่มเปิดให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ สร้างความคึกคักให้กับการจับจ่ายในเศรษฐกิจฐานราก

อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่พลาดสิทธิคนละครึ่งพลัสในรอบนี้ เนื่องจากลงทะเบียนไม่ทันในช่วง วันที่ 20-26 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยสิทธิเต็มอย่างรวดเร็ว รวมถึงในรอบเก็บตก (21 ต.ค.) ก็มีผู้ลงทะเบียนจนครบจำนวนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ทำให้เกิดคำถามว่าผู้ที่พลาดสิทธิจะยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลืออีกหรือไม่

ล่าสุด มีรายงานข่าวดีสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ทัน ภาครัฐได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว เตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือในลำดับถัดไป

จากการเปิดเผยของกระทรวงการคลัง ระบุว่า รัฐบาลมีแผนเตรียมการสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้ในช่วงเดือนมกราคม 2569

โครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2

โครงการ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” นี้ จะมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนในรอบแรกไม่ทัน หรือกลุ่มที่ตกหล่นโดยเฉพาะ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึง สำหรับรายละเอียดและวงเงิน ยังต้องรอการพิจารณาอนุมัติงบประมาณปี 2569 อย่างเป็นทางการจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

ดังนั้น สำหรับประชาชนที่พลาดสิทธิในรอบนี้ (ตุลาคม 2568) จะไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้อีกในโครงการปัจจุบัน แต่ยังมีโอกาสลุ้นรับสิทธิในโครงการเฟส 2 ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนออกมาในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

