ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตยอดมวย 5 สถาบัน ประวัติผลิกพัน โผล่ทำเว็บพนันเงินทะลุ 100 ล้าน
ย้อนเส้นทางก่อนหลงด้านมืด ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตนักมวยดีกรีแชมป์เวทีใหญ่ 5 สถาบัน ผ่านสังเวียนผืนผ้าใบกว่า 15 เวทีกำปั้น ก่อนเลือกทางเดินใหม่ทำเว็บพนัน เงินทะลุ 100 ล้าน ล่าสุดเจอรวบจ่อนอนซังเตปิดอนาคตแลกหมัดอาชีพ
ก่อนหน้านี้ก็ได้เห็น อำนาจ รื่นเริง เมาหัวราน้ำจนเสียชื่อยอดมวย หรือ วรากร พับไธสง อายุ 30 ปี อดีตนักมวยตกงานอ้างเครียดไปจุดไฟเผาทำร้าย 2 นักท่องเที่ยวมาเลเซีย มาเที่ยวนี้วงการกำปั้นต้องสะเมือนอีกเมื่อมีรายงานการจับกุมตัว ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตนักมวยดีกรีแชมป์เวทีใหญ่ 5 สถาบัน
ข้อมูลจากการแถลงข่าวของ บช.สอท. เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (28 ต.ค.) ระบุ เว็บไซต์พนันออนไลน์ เครือข่าย “g2g69bet”
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพบข้อมูลที่น่าสนใจคือ
มีข้อมูลเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังหนึ่งในผู้บริหารเว็บไซต์ดังกล่าว พบว่าเป็นนักมวยชื่อดัง อดีตแชมป์เวทีใหญ่และอีกหลายเวที ดีกรียอดมวยหลายสถาบัน จึงได้สืบสวนเรื่อยมาจนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการได้สำเร็จ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้นำหมายค้นศาลอาญา
ทั้งนี้ ปืนกล ต.สุรัตน์ ถือเป็นอดีตยอดมวยฝีมือจัดจ้านของวงการ เคยสร้างชื่อจากศึกมวยไทยระดับแถวหน้า ก่อนจะผันตัวออกจากวงการ โดยประวัติเคยเป็นนักมวยชื่อดังดีกรีเป็นถึงแชมป์รุ่นซูเปอร์ฟลายเวท 115 ปอนด์ ของสนามมวยราชดำเนิน และเป็นนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 รวมทั้งเคยได้รางวัลมวยไทยอาชีพดีเด่นชาย ในงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทยแห่งชาติ เมื่อปี 2559
- เคยเป็นนักมวยไทยสังกัดค่าย ต.สุรัตน์ จังหวัดระยอง โดยข้อมูลสุดท้ายเจ้าตัวหันไปทำธุรกิจอื่นและอาจเลิกชกแล้ว (ข้อมูล ณ ปี 2567)
เริ่มต้นชกมวยครั้งแรกตอนอายุ 8 ขวบ สังกัดค่ายมวยไมตรีจิต ใช้ชื่อชกครั้งแรก “ปืนกล ไมตรีจิต” ได้รับค่าตัวชกครั้งแรก 300 บาท ครูมวยคนแรก ได้แก่ สมชาย คริส ไมตรีจิต
อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานนี้ 18 มี.ค.68 ปืนกล ต.สุรัตน์ ไปปรากฏตัวลงนวมกับสุวิทย์ ศิริเวช ผู้ก่อตั้ง Mr.Fight Channel เวทีมวยดิบดวลเดือด ซึ่งก็มีแฟนมวยจำนวนมากไปเฝ้าดูการชกแบบสดๆ โดยเสียงตอบรับถือว่าเป็นไปในแง่บวก อดีตนักมวยไทยชื่อดังได้รับคำชมที่กล้าแบกน้ำหนักทั้งๆ ที่ล้างสังเวียนไปนาน เท่านั้นไม่พอแฟนคลับบางส่วนถึงกับเอ่ยปากยกคู่นี้เป็นยอดไฟต์ประจำรายการของปี 2025 เลยทีเดียว ก่อนจะมาทราบข่าวช็อกที่ล่าสุดอดีตกำปั้นขวัญใจต้องลงเอยกับเส้นทางที่ไม่สวยหรูเหมือนครั้งแจ้งเกิดบนอีกเส้นทางที่ใสและบริสุทธิ์กว่ามาก
สถิติการชกมวย ปืนกล ต.สุรัตน์
ขึ้นชกล่าสุด 26/5/2565 (3 ปี 5 เดือน 2 วัน)
- อายุ 28 ปี
- ส่วนสูง 165 ซม.
- จังหวัด ระยอง
- มวยถนัด : มวยซ้าย (southpaw)
- ซ้อมที่ ต.สุรัตน์ จ.ระยอง
- แชมป์ ดีกรียอดมวย 5 สถาบัน
การต่อสู้ มวยซ้ายจังหวะฝีมือดักสาดแข้งรอบวกศอกลูกเก่งดักเตะกวาดดักจับขาแล้วยกเททิ้งดี
จำนวนเวทีมวยที่เคยขึ้นชก – 15 สังเวียน
- ศึกวันทรงชัย
- ศึกจ้าวมวยไทย
- ศึกยอดมวยไทยรัฐทีวี
- ศึก ส.สมหมาย
- ศึกมวยดีวิถีไทย
- ศึกเพชรวิทยา
- ศึกวันทรงชัย+สิงห์มาวิน
- ศึกเอส-วัน
- ศึกมวยไทยราชดำเนิน+เพชรยินดี
- ศึกมวยไทยราชดำเนิน+วันทรงชัย
- ศึกสิงห์มาวิน
- ศึกจิตรเมืองนนท์
- ศึกมวยมันส์วันศุกร์
- ศึกมวยวิถีถิ่นใต้
- ศึกเพชรยินดี
สำหรับคดีความนั้น พ.ต.อ.อกฤช ศรีนิติวรวงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 เปิดเผยว่า ในส่วนพื้นที่ จ.ชลบุรี สามารถจับกุมตัว
- นายวีระพงษ์ หรือ “ปืนกล ต.สุรัตน์” อดีตนักมวยชื่อดัง ดีกรีแชมป์เวทีใหญ่
- นายประวิทย์ อายุ 27 ปี แอดมินเว็บไซต์และคนกดเงินสด พร้อมของกลางเป็นบัตรเอทีเอ็ม 15 ใบ โทรศัพท์มือถือ 7 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 10 เล่ม หมายเลขบัตรกดเงิน 2 ชุด และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
- นายธวัชชัย อายุ 37 ปี บัญชีม้าจ่ายเงิน
- น.ส.มุทิตา อายุ 22 ปี บัญชีม้ารับเงิน
- นายภานุมาศ อายุ 31 ปี บัญชีม้าจ่ายเงินและคนกดเงินสด
- นายเกรียงไกร อายุ 36 ปี บัญชีม้าสำหรับบริหารเงินเว็บและบัญชีม้าสำหรับใช้ถอนเงิน
ขอบคุณคลิปแชนแลนช่อยูทูบ @MuaythaiJTV
