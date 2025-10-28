ข่าวกีฬา

ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตยอดมวย 5 สถาบัน ประวัติผลิกพัน โผล่ทำเว็บพนันเงินทะลุ 100 ล้าน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 16:29 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 16:30 น.
ย้อนเส้นทางก่อนหลงด้านมืด ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตนักมวยดีกรีแชมป์เวทีใหญ่ 5 สถาบัน ผ่านสังเวียนผืนผ้าใบกว่า 15 เวทีกำปั้น ก่อนเลือกทางเดินใหม่ทำเว็บพนัน เงินทะลุ 100 ล้าน ล่าสุดเจอรวบจ่อนอนซังเตปิดอนาคตแลกหมัดอาชีพ

ก่อนหน้านี้ก็ได้เห็น อำนาจ รื่นเริง เมาหัวราน้ำจนเสียชื่อยอดมวย หรือ วรากร พับไธสง อายุ 30 ปี อดีตนักมวยตกงานอ้างเครียดไปจุดไฟเผาทำร้าย 2 นักท่องเที่ยวมาเลเซีย มาเที่ยวนี้วงการกำปั้นต้องสะเมือนอีกเมื่อมีรายงานการจับกุมตัว ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตนักมวยดีกรีแชมป์เวทีใหญ่ 5 สถาบัน

ข้อมูลจากการแถลงข่าวของ บช.สอท. เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (28 ต.ค.) ระบุ เว็บไซต์พนันออนไลน์ เครือข่าย “g2g69bet”

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพบข้อมูลที่น่าสนใจคือ

มีข้อมูลเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังหนึ่งในผู้บริหารเว็บไซต์ดังกล่าว พบว่าเป็นนักมวยชื่อดัง อดีตแชมป์เวทีใหญ่และอีกหลายเวที ดีกรียอดมวยหลายสถาบัน จึงได้สืบสวนเรื่อยมาจนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการได้สำเร็จ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้นำหมายค้นศาลอาญา

ทั้งนี้ ปืนกล ต.สุรัตน์ ถือเป็นอดีตยอดมวยฝีมือจัดจ้านของวงการ เคยสร้างชื่อจากศึกมวยไทยระดับแถวหน้า ก่อนจะผันตัวออกจากวงการ โดยประวัติเคยเป็นนักมวยชื่อดังดีกรีเป็นถึงแชมป์รุ่นซูเปอร์ฟลายเวท 115 ปอนด์ ของสนามมวยราชดำเนิน และเป็นนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 รวมทั้งเคยได้รางวัลมวยไทยอาชีพดีเด่นชาย ในงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทยแห่งชาติ เมื่อปี 2559

  • เคยเป็นนักมวยไทยสังกัดค่าย ต.สุรัตน์ จังหวัดระยอง โดยข้อมูลสุดท้ายเจ้าตัวหันไปทำธุรกิจอื่นและอาจเลิกชกแล้ว (ข้อมูล ณ ปี 2567)

เริ่มต้นชกมวยครั้งแรกตอนอายุ 8 ขวบ สังกัดค่ายมวยไมตรีจิต ใช้ชื่อชกครั้งแรก “ปืนกล ไมตรีจิต” ได้รับค่าตัวชกครั้งแรก 300 บาท ครูมวยคนแรก ได้แก่ สมชาย คริส ไมตรีจิต

อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานนี้ 18 มี.ค.68 ปืนกล ต.สุรัตน์ ไปปรากฏตัวลงนวมกับสุวิทย์ ศิริเวช ผู้ก่อตั้ง Mr.Fight Channel เวทีมวยดิบดวลเดือด ซึ่งก็มีแฟนมวยจำนวนมากไปเฝ้าดูการชกแบบสดๆ โดยเสียงตอบรับถือว่าเป็นไปในแง่บวก อดีตนักมวยไทยชื่อดังได้รับคำชมที่กล้าแบกน้ำหนักทั้งๆ ที่ล้างสังเวียนไปนาน เท่านั้นไม่พอแฟนคลับบางส่วนถึงกับเอ่ยปากยกคู่นี้เป็นยอดไฟต์ประจำรายการของปี 2025 เลยทีเดียว ก่อนจะมาทราบข่าวช็อกที่ล่าสุดอดีตกำปั้นขวัญใจต้องลงเอยกับเส้นทางที่ไม่สวยหรูเหมือนครั้งแจ้งเกิดบนอีกเส้นทางที่ใสและบริสุทธิ์กว่ามาก

สถิติการชกมวย ปืนกล ต.สุรัตน์

ขึ้นชกล่าสุด 26/5/2565 (3 ปี 5 เดือน 2 วัน)

  • อายุ 28 ปี
  • ส่วนสูง 165 ซม.
  • จังหวัด ระยอง
  • มวยถนัด : มวยซ้าย (southpaw)
  • ซ้อมที่ ต.สุรัตน์ จ.ระยอง
  • แชมป์ ดีกรียอดมวย 5 สถาบัน

การต่อสู้ มวยซ้ายจังหวะฝีมือดักสาดแข้งรอบวกศอกลูกเก่งดักเตะกวาดดักจับขาแล้วยกเททิ้งดี

จำนวนเวทีมวยที่เคยขึ้นชก – 15 สังเวียน

  1. ศึกวันทรงชัย
  2. ศึกจ้าวมวยไทย
  3. ศึกยอดมวยไทยรัฐทีวี
  4. ศึก ส.สมหมาย
  5. ศึกมวยดีวิถีไทย
  6. ศึกเพชรวิทยา
  7. ศึกวันทรงชัย+สิงห์มาวิน
  8. ศึกเอส-วัน
  9. ศึกมวยไทยราชดำเนิน+เพชรยินดี
  10. ศึกมวยไทยราชดำเนิน+วันทรงชัย
  11. ศึกสิงห์มาวิน
  12. ศึกจิตรเมืองนนท์
  13. ศึกมวยมันส์วันศุกร์
  14. ศึกมวยวิถีถิ่นใต้
  15. ศึกเพชรยินดี

สำหรับคดีความนั้น พ.ต.อ.อกฤช ศรีนิติวรวงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 เปิดเผยว่า ในส่วนพื้นที่ จ.ชลบุรี สามารถจับกุมตัว

  1. นายวีระพงษ์ หรือ “ปืนกล ต.สุรัตน์” อดีตนักมวยชื่อดัง ดีกรีแชมป์เวทีใหญ่
  2. นายประวิทย์ อายุ 27 ปี แอดมินเว็บไซต์และคนกดเงินสด พร้อมของกลางเป็นบัตรเอทีเอ็ม 15 ใบ โทรศัพท์มือถือ 7 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 10 เล่ม หมายเลขบัตรกดเงิน 2 ชุด และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
  3. นายธวัชชัย อายุ 37 ปี บัญชีม้าจ่ายเงิน
  4. น.ส.มุทิตา อายุ 22 ปี บัญชีม้ารับเงิน
  5. นายภานุมาศ อายุ 31 ปี บัญชีม้าจ่ายเงินและคนกดเงินสด
  6. นายเกรียงไกร อายุ 36 ปี บัญชีม้าสำหรับบริหารเงินเว็บและบัญชีม้าสำหรับใช้ถอนเงิน

ขอบคุณคลิปแชนแลนช่อยูทูบ @MuaythaiJTV

บช.สอท. แถลงจับอดีตนักมวยเอี่ยวเว็บพนัน ปืนกล ตสุรันต์ ตอนถูกจับ

