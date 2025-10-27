เคลมไว! ลิซ่าใส่ชุดลายธงชาติไทย เขมรโผล่เมนต์ ขอบคุณที่ไม่ลืมกัมพูชา

สุดเซอร์ไพร์ส ลิซ่า BLACKPINK ทำบลิ๊งค์ไทยน้ำตาซึม สวมชุดลายธงชาติไทยโชว์คอนเสิร์ตราชมังฯ ไม่วายเจอดราม่า ชาวเน็ตเขมรโผล่เคลม ‘ขอบคุณที่ยังไม่ลืมกัมพูชา’
สร้างความภาคภูมิใจให้กับบลิ๊งค์ชาวไทยอย่างท่วมท้น สำหรับโชว์เดี่ยวของ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ศิลปินสาวสายเลือดไทยระดับโลกในคอนเสิร์ต BLACKPINK (DEADLINE) WORLD TOUR 2025 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน รอบสุดท้าย เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (26 ตุลาคม 2568) หลังเธอปรากฏตัวในชุดบอดี้สูทคริสตัลสุดอลังการที่มีดีไซน์ด้านหลังเป็นลายธงชาติไทยอย่างชัดเจน แต่ไม่วายเจอดราม่าตามระเบียบหลังชาวกัมพูชาออกมาเคลมว่าชุดดังกล่าวคือธงชาติของพวกเขา
ในช่วงโชว์เดี่ยวของลิซ่า เธอได้ปรากฏตัวในชุดบอดี้สูทคริสตัลสีเงินที่ส่องประกายระยิบระยับไปทั่วทั้งสนามราชมังฯ แต่ไฮไลท์สำคัญที่เรียกเสียงกรี๊ดและสร้างความประทับใจที่สุด คือดีไซน์ด้านหลังของชุดที่เป็นลาย ธงชาติไทย สีแดง น้ำเงิน ขาว โดดเด่นอย่างสง่างาม ภาพดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในทันที แฟน ๆ ชาวไทยต่างรู้สึกตื้นตันใจที่ลิซ่ายังคงแสดงออกถึงความรักและความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของเธอต่อหน้าแฟน ๆ ทั่วโลกเสมอ
อย่างไรก็ตาม หลังจากโชว์นี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลมีชาวเน็ตกัมพูชาบางส่วนเข้ามาเคลมความสำเร็จนี้ตามคาด โดยนำภาพของลิซ่าในชุดดังกล่าวไปโพสต์ พร้อมระบุข้อความเป็นภาษาไทยได้ว่า “ขอบคุณลิซ่าที่ยังไม่ลืมกัมพูชา”
โพสต์ดังกล่าวได้จุดชนวนให้ชาวเน็ตไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นตอบโต้อย่างดุเดือด เพื่อปกป้องศิลปินและยืนยันข้อเท็จจริง บางส่วนคอมเมนต์ว่า “แค่ด้านหลัง แม้แต่สะเก็ดธง!xก็ยังจะเอาเนอะ..ไxสันขวาน!ยอมใจxจริง ๆ เลย”, “แม้แต่ธงชาติบนตัวศิลปินของไทย มันยังเคลมแบบโง่ ๆ เลยเนอะ สงสารจริงประเทศนี้ ไม่รู้จะริบ มันสมองมันกันยังไงแล้ว” และ “สมแล้วที่เป็นชาวขแมร์ ธงชาติประเทศต่าง ๆ ก็แยกไม่ออก เดี๋ยวนี้เด็กประถมก็รู้แล้วนะว่าธงชาติไหนเป็นของประเทศอะไร”
