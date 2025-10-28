ตำนานผีอีสาน “พญาปอบ ห่าก้อม” ดูหนังออนไลน์ แล้ววันนี้บน Netflix
เปิดตำนานผีอีสาน “ห่าก้อม” สู่ภาพยนตร์สยองขวัญ เรื่องเล่าสุดหลอนของวิญญาณร้าย พร้อมให้ ดูหนังออนไลน์ วันนี้บน Netflix
- วันที่เข้าฉาย: 19 มิถุนายน 2025
- หมวดหมู่: Drama, Horror
- เรทผู้ชม: 15
- 85 นาที
- ผู้กำกับ: พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
คอหนังสยองขวัญไทยเตรียมตัวให้พร้อม วันนี้ (28 ตุลาคม) Netflix ได้เพิ่มภาพยนตร์ผีไทยเรื่องใหม่เข้าคลัง พญาปอบ ห่าก้อม หยิบเอาตำนานความเชื่อพื้นบ้านของภาคอีสานที่หลายคนคุ้นเคย มาขยายความสยองบทใหม่ให้ผู้ชมได้ขนหัวลุกกันถึงบ้าน
“ห่าก้อม” คืออะไร ทำไมถึงน่ากลัวกว่าปอบทั่วไป?
หลายคนอาจคุ้นเคยกับตำนานผีปอบที่ชอบกินของสดของคาว หรือเข้าสิงร่างมนุษย์ แต่สำหรับ ห่าก้อม ถือเป็นวิญญาณอีกระดับที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่า
ตามความเชื่อโบราณของภาคอีสาน ห่าก้อม มักถูกกล่าวถึงในฐานะวิญญาณร้าย หรือปอบที่เกิดจากผู้มีวิชาอาคมแก่กล้า หรือเกิดจากพิธีกรรมที่ผิดพลาด ทำให้มันมีพลังอำนาจ ดุร้าย ออกอาละวาดสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนรุนแรงกว่าปอบทั่วไป
เรื่องราวความสยองใน “พญาปอบ ห่าก้อม”
ภาพยนตร์จะพาผู้ชมย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ที่ซึ่งความสงบสุขกำลังถูกคุกคาม ชาวบ้านเริ่มพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาด ผู้คนล้มตายอย่างเป็นปริศนา
ความหวาดกลัวนำไปสู่การค้นหาความจริง พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการคุกคามของ ผีห่าก้อม ที่ออกอาละวาดอย่างบ้าคลั่ง ชาวบ้านที่เหลือรอดต้องหาวิธีหยุดยั้งวิญญาณร้ายตนนี้ ก่อนที่ทั้งหมู่บ้านจะถูกกลืนกินจนหมดสิ้น
พญาปอบ ห่าก้อม นำเสนอความน่าสนใจด้วยการผสมผสานตำนานความเชื่อดั้งเดิมเข้ากับงานโปรดักชันสยองขวัญสมัยใหม่ หนังได้ทีมนักแสดงมากฝีมือมาร่วมถ่ายทอดความน่ากลัว พาผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศความหลอนแบบไทยแท้ที่หลายคนคิดถึง
ใครที่ชื่นชอบหนังสยองขวัญ ตำนานผีไทย หรืออยากสัมผัสความน่ากลัวของ ผีห่าก้อม ว่าจะดุร้ายสมคำร่ำลือเพียงใด สามารถรับชม พญาปอบ ห่าก้อมได้แล้วตั้งแต่คืนนี้ บน Netflix
