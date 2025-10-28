บันเทิง

ตำนานผีอีสาน “พญาปอบ ห่าก้อม” ดูหนังออนไลน์ แล้ววันนี้บน Netflix

เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 14:13 น.
เปิดตำนานผีอีสาน “ห่าก้อม” สู่ภาพยนตร์สยองขวัญ เรื่องเล่าสุดหลอนของวิญญาณร้าย พร้อมให้ ดูหนังออนไลน์ วันนี้บน Netflix

  • วันที่เข้าฉาย: 19 มิถุนายน 2025
  • หมวดหมู่: Drama, Horror
  • เรทผู้ชม: 15
  • 85 นาที
  • ผู้กำกับ: พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

คอหนังสยองขวัญไทยเตรียมตัวให้พร้อม วันนี้ (28 ตุลาคม) Netflix ได้เพิ่มภาพยนตร์ผีไทยเรื่องใหม่เข้าคลัง พญาปอบ ห่าก้อม หยิบเอาตำนานความเชื่อพื้นบ้านของภาคอีสานที่หลายคนคุ้นเคย มาขยายความสยองบทใหม่ให้ผู้ชมได้ขนหัวลุกกันถึงบ้าน

“ห่าก้อม” คืออะไร ทำไมถึงน่ากลัวกว่าปอบทั่วไป?

หลายคนอาจคุ้นเคยกับตำนานผีปอบที่ชอบกินของสดของคาว หรือเข้าสิงร่างมนุษย์ แต่สำหรับ ห่าก้อม ถือเป็นวิญญาณอีกระดับที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่า

ตามความเชื่อโบราณของภาคอีสาน ห่าก้อม มักถูกกล่าวถึงในฐานะวิญญาณร้าย หรือปอบที่เกิดจากผู้มีวิชาอาคมแก่กล้า หรือเกิดจากพิธีกรรมที่ผิดพลาด ทำให้มันมีพลังอำนาจ ดุร้าย ออกอาละวาดสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนรุนแรงกว่าปอบทั่วไป

เรื่องราวความสยองใน “พญาปอบ ห่าก้อม”

ภาพยนตร์จะพาผู้ชมย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ที่ซึ่งความสงบสุขกำลังถูกคุกคาม ชาวบ้านเริ่มพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาด ผู้คนล้มตายอย่างเป็นปริศนา

ความหวาดกลัวนำไปสู่การค้นหาความจริง พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการคุกคามของ ผีห่าก้อม ที่ออกอาละวาดอย่างบ้าคลั่ง ชาวบ้านที่เหลือรอดต้องหาวิธีหยุดยั้งวิญญาณร้ายตนนี้ ก่อนที่ทั้งหมู่บ้านจะถูกกลืนกินจนหมดสิ้น

พญาปอบ ห่าก้อม นำเสนอความน่าสนใจด้วยการผสมผสานตำนานความเชื่อดั้งเดิมเข้ากับงานโปรดักชันสยองขวัญสมัยใหม่ หนังได้ทีมนักแสดงมากฝีมือมาร่วมถ่ายทอดความน่ากลัว พาผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศความหลอนแบบไทยแท้ที่หลายคนคิดถึง

ใครที่ชื่นชอบหนังสยองขวัญ ตำนานผีไทย หรืออยากสัมผัสความน่ากลัวของ ผีห่าก้อม ว่าจะดุร้ายสมคำร่ำลือเพียงใด สามารถรับชม พญาปอบ ห่าก้อมได้แล้วตั้งแต่คืนนี้ บน Netflix

