ไขข้อสงสัย ใช้เงิน คนละครึ่งพลัส 200 บาทไม่หมด เก็บไว้ใช้วันถัดไปได้ไหม?

ไขข้อสงสัยโครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’ หากใช้วงเงินที่รัฐช่วยจ่ายวันละ 200 บาทไม่หมด/ไม่ได้ใช้เลย เงินส่วนที่เหลือจะทบให้วันถัดไป หรือตัดทิ้งเลย?
หลังจากที่โครงการ “คนละครึ่งพลัส” ได้เปิดให้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์กันไปแล้ว คำถามยอดฮิตที่ตามมาทันทีสำหรับผู้ที่อาจจะยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 1-5 มาก่อน คือ วงเงินที่รัฐบาลช่วยจ่ายให้สูงสุด วันละ 200 บาท หากใช้ไม่หมดภายในวันนั้น ๆ หรือไม่ได้ใช้เลย เงินส่วนที่เหลือจะทบให้ในวันถัดไปหรือไม่ หรือจะถูกตัดทิ้งไปเลยในแต่ละวัน
คำตอบของคำถามดังกล่าว บ่งชี้ว่า สามารถนำยอดเงินที่เหลือในแต่ละวันไปทบในวันถัดไปได้ และจะไม่ถูกตัดทิ้ง เนื่องจากเงิน 2,000-2,400 บาท ที่ได้มาตามสิทธิ์ที่ลงทะเบียนในโครงการ คนละครึ่งพลัส สามารถใช้จ่ายได้ตลอดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค. 68
อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาด คือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้อง เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ไม่เช่นนั้น สิทธิ์ของท่านจะถูก “ริบคืน” และนำไปเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ต่อไป
