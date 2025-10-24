ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

ธนาคารกรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค. นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน แอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน สำหรับโครงการ “คนละครึ่งพลัส”
24 ตุลาคม 2568 ธนาคารกรุงไทย ได้เตรียมเปิดจุดบริการพิเศษ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง, ถุงเงิน และร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2568
“ธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกแก่ร้านค้าและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” เปิดจุดบริการพิเศษ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2568
เช็กจุดบริการและเวลาให้บริการได้ที่ https://krungthai.com/link/supportbranch-fb
ทั้งนี้ ให้บริการเฉพาะแอปฯ เป๋าตัง, ถุงเงิน และร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงิน แต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้า”
โดยสาขาที่เปิดจุดบริการพิเศษ มีดังนี้
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568
- จ.นครปฐม สาขานาครปฐม และสาขาอ้อมใหญ่ เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.ลำปาง สาขาเขลางค์นคร เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.ลำพูน สาขาลำพูน เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.อุตรดิตถ์ สาขาอุตรดิตถ์ เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.สุโขทัย สาขาสุโขทัย เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.ฉะเชิงเทรา สาขาฉะเชิงเทรา เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.ชลบุรี สาขาสามแยกอ่างศิลา และสาขาพัทยากลาง เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.อ่างทอง สาขาวิเศษชัยชาญ เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.ชุมพร สาขาปฐมพร เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.สุราษฎร์ธานี สาขาถนนศรีวิชัย เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.นราธิวาส สาขานราธิวาส เวลา 09.00-16.00 น.
- จ.ยะลา สาขาสิโรรส เวลา 09.00-16.00 น.
จุดบริการนอกสถานที่ จำนวน 9 จุด
- จ.นนทบุรี ที่ทำการอำเภอบางใหญ่ และเทศบาลนครบางบัวทอง เวลา 08.30-16.30 น.
- จ.ปทุมธานี ที่ทำการอำเภอธัญบุรี เวลา 08.30-16.30 น.
- จ.ร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (บริเวณคลังจังหวัด) เวลา 08.30-16.30 น.
- จ.กาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (บริเวณคลังจังหวัด) เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.ภูเก็ต ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต เวลา 09.00-16.00 น.
- จ.นครปฐม ตลาดน้ำดอนหวาย เวลา 09.00-16.00 น.
- จ.นครปฐม ตลาดรังนก บางเลน เวลา 13.00-16.00 น.
- จ.เชียงราย ถนนคนเดินเชียงราย เวลา 12.00-20.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568
- จ.นครปฐม สาขาศาลายา และสาขากำแพงแสน เวลา 08.00-16.00 น.
- จ.นครปฐม สาขาอ้อมใหญ่ และสาขานครปฐม เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.ลำปาง สาขาเขลางค์นคร เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.ลำพูน สาขาลำพูน เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.อุตรดิตถ์ สาขาอุตรดิตถ์ เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.สุโขทัย สาขาสุโขทัย เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.ชลบุรี สาขาสามแยกอ่างศิลา และสาขาพัทยากลาง เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.อ่างทอง สาขาปฐมพร เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.สุราษฎร์ธานี สาขาถนนศรีวิชัย เวลา 08.30-16.00 น.
จุดบริการนอกสถานที่ จำนวน 7 จุด
- จ.นนทบุรี ที่ทำการอำเภอบางใหญ่ และเทศบาลนครบางบัวทอง เวลา 08.30-16.30 น.
- จ.ปทุมธานี ที่ทำการอำเภอธัญบุรี เวลา 08.30-16.30 น.
- จ.ร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (บริเวณคลังจังหวัด) เวลา 08.30-16.30 น.
- จ.กาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (บริเวณคลังจังหวัด) เวลา 08.30-16.00 น.
- จ.นครปฐม ตลาดน้ำดอนหวาย เวลา 09.00-16.00 น.
- จ.ภูเก็ต ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต เวลา 09.00-16.00 น.
