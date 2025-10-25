ไว้ทุกข์ งดงานรื่นเริง 30 วัน เพจดัง ขอความชัดเจนอะไรจัดได้-ไม่ได้
เพจดัง Drama-addict ตั้งคำถาม แนวปฏิบัติ ไว้ทุกจ์ งดงานรื่นเริง 30 วัน ของ มติ ครม. รัฐบาล ยังคลุมเครือ วงการอีเวนต์จี้ขอความชัดเจน อะไรจัดได้ ไม่ได้
จากกรณี ภายหลังรัฐบาลขอความร่วมมือภาคเอกชน งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเป็นเวลา 30 วัน เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง
เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict ได้โพสต์ข้อความ สะท้อนความเห็นของประชาชน ภาคเอกชน ระบุว่าแนวทางดังกล่าวยังคงมีความคลุมเครือ
เพจดังระบุว่า อยากให้รัฐบาลมีแนวทางปฏิบัติออกมาให้ชัดเจนว่า งานลักษณะใดสามารถจัดได้ งานลักษณะใดควรงด หรือ งานลักษณะใดที่สามารถจัดต่อได้ แต่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การมีแนวทางที่ชัดเจน จะช่วยให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน สามารถให้ความร่วมมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ
ขณะเดียวกัน มีเสียงสะท้อนจากกลุ่มผู้ประกอบการในวงการบันเทิง ผู้จัดงานอีเวนต์หลายราย แสดงความกังวลในประเด็นเดียวกัน
ผู้จัดงานระบุว่า พวกเขาพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ ยินดีปรับเปลี่ยนรูปแบบงานทั้งหมดเพื่อให้งานสามารถเดินต่อไปได้ แต่ต้องการแนวทางที่ชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร
กลุ่มผู้จัดงานให้เหตุผลว่า หากจำเป็นต้องงดจัดงานทั้งหมดในช่วงเวลานี้ อาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจตามมาสูงมาก
เนื่องจากช่วงปลายปีเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว มีงานคอนเสิร์ต งานเทศกาล งานอีเวนต์ขนาดใหญ่ ที่มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ วางกำหนดการไว้จำนวนมาก การยกเลิกอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ใต้โพสต์ของเพจดังได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก สับสนและกังวลเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ต Blackpink ในคืนวันนี่และพรุ่งนี้ จะจัดต่อหรือไม่ เพราะกะทันหัน มีอินเตอร์แฟนจากหลายประเทศเดินทางมาถึงแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลดธงครึ่งเสา 30 วัน ข้าราชการไว้ทุกข์ 1 ปี ประชาชนแต่งดำหรือสีไม่ฉูดฉาด 90 วัน
- วิธีเขียนถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ที่ถูกต้อง พร้อมตัวอย่างข้อความ
- ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ยกย่องเป็นฮีโร่ รำลึกครั้ง สมรสพระราชทาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: