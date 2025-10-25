ภาพหายาก พระพันปีหลวง เสด็จฯ เยี่ยม ชาวกัมพูชาหนีตายเขมรแดง น้ำพระทัยต่อชีวิต

ข่าว

เผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 13:10 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 13:35 น.
700
เปิดภาพหาชมยาก น้ำพระทัย ‘พระพันปีหลวง’ องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้อพยพกัมพูชา หนีเอาชีวิตรอดจากเขมรแดง สอนทักษะอาชีพต่อยอดในอนาคต

ย้อนดูความประทับใจต่อเพื่อนบ้าน สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society เผยภาพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกา เมื่อครั้งที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยความไม่สงบภายในประเทศเข้ามาในเขตชายแดนประเทศไทย ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2522

ในครานั้นจังหวัดตราดได้ติดต่อขอความช่วยเหลือมายังสภากาชาดไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์เรื่องยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า อาหาร และของใช้ที่จำเป็น เนื่องจากมีชาวกัมพูชาอพยพลี้ภัยเข้ามาเป็นจำนวนมาก เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท สภานายิกาสภากาชาดไทยทรงตัดสินพระราชหฤทัยเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมผู้อพยพชาวเขมรเป็นการฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2522 ขณะนั้นเป็นฤดูฝน พื้นดินบางแห่งแฉะเป็นโคลน แต่พระองค์ท่านก็เสด็จพระราชดำเนินไป

หลังทอดพระเนตรเห็นชาวกัมพูชาอพยพซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและผู้สูงอายุ ส่วนเด็กมีสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด พ่อแม่ตายระหว่างทาง เด็กเล็กจำนวนมากขาดอาหาร เด็กอ่อนบางรายถูกทิ้งไว้ตามลำพังบนพื้นดินที่เป็นโคลน และเต็มไปด้วยขยะมูลฝอย เป็นที่น่าสังเวชใจของผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง

อีกทั้งผู้อพยพอยู่ในสภาพที่ซูบผอม อดยาก หิวโหย บางรายมีแต่หนังหุ้มกระดูก นอนเจ็บป่วยอยู่กับพื้นดิน จึงทรงมีพระราชดำรัสกับผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้น (นายปัญญา ฤกษ์อุไร) ว่า “ให้จัดตั้งศูนย์เขาล้าน ถ้าหากศูนย์เขาล้านไม่เสร็จ จะไม่เสด็จฯ กลับ”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถช่วยผู้อพยพ
ภาพจาก Youtube : สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society

ศูนย์สภากาชาดไทย ที่บ้านเขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จัดตั้งตามแนวพระราชเสาวนีย์และพระราชดำริของสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การจัดและแจกจ่ายอาหารสำหรับผู้อพยพจำนวนนับแสนคน และการรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องนมผงและน้ำเกลือสำหรับเด็ก ๆ ที่หิวโหยและเจ็บป่วย

จากนั้นสภากาชาดไทยได้ประสานกับกาชาดสากล เพื่อส่งอาสาสมัครพร้อมเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภคออกไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพ จัดสร้างที่อยู่อาศัย จัดหาอาหาร-น้ำ และเครื่องยังชีพต่าง ๆ รวมถึงส่งคณะแพทย์และพยาบาลไปให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยด้วย

สมเด็จพระพันปีหลวงช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชา - 2
ภาพจาก Youtube : สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society

เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง พระองค์ได้พระราชทานครูไปช่วยฝึกหัดอาชีพแก่ผู้อพยพ ทรงส่งเสริมให้ปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาเป็นอาหารสำหรับการดำรงชีพ เพื่อเป็นความรู้ติดตัวให้สามารถนำไปใช้ทำมาหากินในยามที่ต้องเดินทางไปยังประเทศที่สามต่อไป และโปรดเกล้าฯ ให้เด็กกำพร้าได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ อย่างใกล้ชิด โดยได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่ศูนย์ฯ อีกหลายครั้งตลอดระยะเวลาหลายปี

ต่อมา เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย มีประเทศที่สามรับชาวกัมพูชาอพยพเพื่อไปดูแลต่อ กระทั่งเหตุการณ์ในประเทศกัมพูชาสงบ ผู้อพยพบางส่วนเดินทางกลับประเทศ ศูนย์สภากาชาดไทย บ้านเขาล้านจึงปิดลงเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มทารกชาวกัมพูชา
ภาพจาก Youtube : สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ได้พระราชทานความช่วยเหลือ โดยไม่ได้ทรงคำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ นับเป็นส่วนหนึ่งของการทรงงานด้านมนุษยธรรม เพื่อป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานของเพื่อนมนุษย์ทั่วทุกหนแห่ง โดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ด้วยความมุ่งหมายสูงสุดในการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

พระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก องค์กรต่าง ๆ จึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญและรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงเสียสละและทรงมุ่งมั่นอุทิศพระองค์ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยฝึกสอนอาชีพ
ภาพจาก Youtube : สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society
องค์กรต่าง ๆ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญและรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ
ภาพจาก Youtube : สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society
ผู้อพยพชาวกัมพูชา
ภาพจาก Youtube : สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society

