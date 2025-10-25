บันเทิง

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ยกย่องเป็นฮีโร่ รำลึกครั้ง สมรสพระราชทาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 07:14 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 08:20 น.
430

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นางงามจักรวาล ร่วมถวายอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” เผยทรงเป็น “ฮีโร่” และทรงประกอบพิธีสมรสให้

ท่ามกลางความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย หลังจากมีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง เสด็จสวรรคต ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อค่ำวันที่ 24 ตุลาคม 2568

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ไซม่อน (นาคหิรัญกนก) อดีตนางงามจักรวาล ปี 2531 ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว (@bui.simon) เพื่อร่วมถวายความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ว่า “หัวใจของคนไทยแตกสลายเมื่อได้ยินว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นที่รักของเรา ได้เสด็จสวรรคตเมื่อไม่ถึง 3 ชั่วโมงที่แล้ว”

ปุ๋ยกล่าวว่า สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ทรงดำรงพระยศเป็นพระบรมราชินีนาถเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี 1950 จนถึงปี 2016 และทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา “แม่แห่งแผ่นดิน” (Mother of the Nation) จากพระราชกรณียกิจในการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์

นอกจากนี้ คุณปุ๋ยยังได้เล่าถึงความผูกพันส่วนตัวที่ลึกซึ้งว่า “ในแง่ส่วนตัว พระองค์ทรงเป็นฮีโร่ของฉัน พระองค์ทรงมองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวฉัน และยังทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานให้กับฉันและสามีในปี 2001 พร้อมทั้งพระราชทานพรแก่เราด้วยความจริงใจและความอบอุ่น”

“ฉันอดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมาขณะที่แบ่งปันข่าวอันน่าสะเทือนใจนี้กับลูกๆ ฉันจะจดจำอิทธิพลอันลึกซึ้งจากความสง่างามและแบบอย่างของพระองค์ในชีวิตของเราตลอดไป”

คุณปุ๋ยได้ทิ้งท้ายโพสต์ไว้อาลัยว่า “มรดกของพระองค์จะคงอยู่เป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของประเทศไทย… พระองค์จะทรงสถิตอยู่ในใจของเราตลอดไป”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สื่อทั่วโลกร่วมอาลัยข่าว “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สวรรคต

1 นาที ที่แล้ว
Thailand raid on illegal “Worldcoin” exchange business ข่าวอาชญากรรม

ทลายแก๊งรับแลกเหรียญ Worldcoin หลังคนแห่สแกนม่านตา ลุยค้น 109 จุดทั่วประเทศ

13 นาที ที่แล้ว
พสกนิกรร่ำไห้ กอดพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เต็มพื้นที่รพ.จุฬฯ ข่าว

พสกนิกรร่ำไห้ กอดพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เต็มพื้นที่รพ.จุฬฯ

41 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัยแด่ &#039;สมเด็จพระพันปีหลวง&#039; เสด็จสวรรคต ข่าว

ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัยแด่ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ เสด็จสวรรคต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสา 25 ตุลาคม 2568 ข่าวการเมือง

ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสาไว้อาลัย “พระพันปีหลวง” ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพระราชวัง พระฉายาลักษณ์ชุดสุดท้าย พระพันปีหลวง ข่าวในพระราชสำนัก

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ พระฉายาลักษณ์ชุดสุดท้าย “พระพันปีหลวง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! นายกฯ อนุทิน เรียกประชุม ครม. นัดพิเศษ วางกรอบจัดพระราชพิธีพระศพ พระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รู้ตัวแล้ว ชายปริศนาวิ่งหาในหลวง น้ำพระทัย พระราชินี เสด็จฯ ถามด้วยพระองค์เอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงินทำบุญผ้าป่า เบลล่า ราณี-ก้อง ห้วยไร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะองค์พญานาค จ.มุกดาหาร เลขเด็ด

เปิดยอดเงินทำบุญผ้าป่า เบลล่า ราณี-ก้อง ห้วยไร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะองค์พญานาค จ.มุกดาหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิธีเขียนถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ที่ถูกต้อง พร้อมตัวอย่างข้อความ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โอปอล สุชาตา ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต ยกย่องทรงเป็นต้นแบบ Soft Power สตรีไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ยกย่องเป็นฮีโร่ รำลึกครั้ง สมรสพระราชทาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

5 เกร็ดประวัติศาสตร์ ‘พระพันปีหลวง’ ที่คนไทยยังไม่รู้ จากเรื่องเล่าของคนในวัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สวรรคต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เอะใจ เห็นสัญลักษณ์แปลกๆ บนมือลูกสาว ก่อนรู้ความจริงสุดช็อก รีบแจ้งตำรวจทันที ข่าวต่างประเทศ

แม่เซนส์แรง! เห็นรูปวาดแปลกๆ บนมือลูกสาว ก่อนรู้ความจริงสุดช็อก รีบแจ้งตำรวจทันที

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อสารภาพทิ้งลูกสาว 2 ขวบไว้ในรถร้อนจนเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

พ่อรับผิดทิ้งลูก 2 ขวบในรถร้อนนาน 3 ชั่วโมงจนตาย หนีไปดื่มเบียร์-ดูหนังโป๊

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หัวจะปวด 2 คู่รักอเมริกันอยู่ด้วยกัน 4 คนผัวเมีย มีลูก 4 คน แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกคนเล็ก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 24 ตุลาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาว 24 ตุลาคม 2568 รู้พร้อมกันทุกรางวัล ส่องสถิติหวยออกวันศุกร์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 24 ต.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เศรษฐกิจ

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอส ณวัฒน์ โพสต์หลัง กัน จอมพลัง แถลงเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ ข่าว

บอส ณวัฒน์ ลั่น ได้เห็นหน้าประธานแล้ว หลังขอเงินบริจาคคืน โต้เดือด กัน จอมพลัง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อั๋น ภูวนาท” โพสต์ตรง ๆ ถึง “กัน จอมพลัง” ปมดราม่ามูลนิธิฯ ไม่โปร่งใส

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 07:14 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 08:20 น.
430
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อทั่วโลกร่วมอาลัยข่าว “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สวรรคต

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
Thailand raid on illegal “Worldcoin” exchange business

ทลายแก๊งรับแลกเหรียญ Worldcoin หลังคนแห่สแกนม่านตา ลุยค้น 109 จุดทั่วประเทศ

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
พสกนิกรร่ำไห้ กอดพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เต็มพื้นที่รพ.จุฬฯ

พสกนิกรร่ำไห้ กอดพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เต็มพื้นที่รพ.จุฬฯ

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
ราชกิจจานุเบกษา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
Back to top button