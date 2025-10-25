ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ยกย่องเป็นฮีโร่ รำลึกครั้ง สมรสพระราชทาน
ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นางงามจักรวาล ร่วมถวายอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” เผยทรงเป็น “ฮีโร่” และทรงประกอบพิธีสมรสให้
ท่ามกลางความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย หลังจากมีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง เสด็จสวรรคต ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อค่ำวันที่ 24 ตุลาคม 2568
ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ไซม่อน (นาคหิรัญกนก) อดีตนางงามจักรวาล ปี 2531 ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว (@bui.simon) เพื่อร่วมถวายความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ว่า “หัวใจของคนไทยแตกสลายเมื่อได้ยินว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นที่รักของเรา ได้เสด็จสวรรคตเมื่อไม่ถึง 3 ชั่วโมงที่แล้ว”
ปุ๋ยกล่าวว่า สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ทรงดำรงพระยศเป็นพระบรมราชินีนาถเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี 1950 จนถึงปี 2016 และทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา “แม่แห่งแผ่นดิน” (Mother of the Nation) จากพระราชกรณียกิจในการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์
นอกจากนี้ คุณปุ๋ยยังได้เล่าถึงความผูกพันส่วนตัวที่ลึกซึ้งว่า “ในแง่ส่วนตัว พระองค์ทรงเป็นฮีโร่ของฉัน พระองค์ทรงมองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวฉัน และยังทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานให้กับฉันและสามีในปี 2001 พร้อมทั้งพระราชทานพรแก่เราด้วยความจริงใจและความอบอุ่น”
“ฉันอดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมาขณะที่แบ่งปันข่าวอันน่าสะเทือนใจนี้กับลูกๆ ฉันจะจดจำอิทธิพลอันลึกซึ้งจากความสง่างามและแบบอย่างของพระองค์ในชีวิตของเราตลอดไป”
คุณปุ๋ยได้ทิ้งท้ายโพสต์ไว้อาลัยว่า “มรดกของพระองค์จะคงอยู่เป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของประเทศไทย… พระองค์จะทรงสถิตอยู่ในใจของเราตลอดไป”
