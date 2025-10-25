ประกาศสำนักนายกฯ แนวทางไว้ทุกข์ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ไม่ห้ามจัดงานรื่นเริง
นายกฯ อนุทิน ลงนามในประกาศ ให้ข้าราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่งกายไว้ทุกข์ 1 ปี สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา 30 วัน ส่วนภาคประชาชนให้พิจารณาตามความเหมาะสม ไม่ห้ามงดจัดงานรื่นเริง
วันที่ 25 ตุลาคม 2568 สำนักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
ประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางดังต่อไปนี้
ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
สำหรับประชาชนทั่วไป ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า “ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม”
การกำหนดแนวทางดังกล่าวสำหรับภาคประชาชน ถือเป็นการขอความร่วมมือ โดยไม่ได้มีคำสั่งห้ามจัดกิจกรรมรื่นเริง กิจกรรมทางสังคม หรือเทศกาลต่างๆ ประชาชนสามารถพิจารณาดำเนินการได้เองตามความเหมาะสม
เลขาธิการนายกฯ แจง ครม. ไม่มีมติห้ามเอกชนจัดกิจกรรมรื่นเริง ขอเพียงพิจารณาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งการไว้อาลัย
ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธาน ได้มีมติให้ภาคเอกชนงดกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน นั้น “ไม่เป็นความจริง”
การประชุม ครม. ดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อรับทราบ ประกาศสำนักพระราชวัง และพิจารณาแนวทางการดำเนินการไว้ทุกข์ของส่วนราชการ
นายกฯ ได้กล่าวในที่ประชุมและในแถลงการณ์ว่า รัฐบาลขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนและภาคเอกชน พิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งความอาลัย โดยมิได้มีคำสั่งห้ามหรือมติให้ระงับกิจกรรมใดเป็นการเฉพาะ
“รัฐบาลมีความเข้าใจว่าภาคธุรกิจบันเทิง การท่องเที่ยว และการบริการมีการวางแผนกิจกรรมล่วงหน้าไว้แล้ว จึงขอให้ใช้ดุลยพินิจ ปรับรูปแบบให้เหมาะสม และสมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง” น.ส.ไตรศุลี กล่าว
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สิ่งที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำคือ การร่วมแสดงความอาลัยด้วยจิตสำนึกแห่งความรัก ความเคารพ และความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ โดยรัฐบาลไม่ได้มีเจตนาจะจำกัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรมทางสังคมของเอกชนแต่อย่างใด เพราะเจตนารมณ์คือให้คนไทยทุกคนร่วมไว้อาลัยด้วยหัวใจ
“รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย ร่วมตั้งจิตภาวนา แสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์สถิตในสรวงสวรรค์ และทรงอภิบาลคุ้มครองพสกนิกรชาวไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีตลอดไป” น.ส.ไตรศุลี กล่าว
