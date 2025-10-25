ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

ดอร์ทมุนด์ พบ โคโลญจน์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 13:45 น.
25 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค ดอร์ทมุนด์ พบ โคโลญจน์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา ดอร์ทมุนด์ VS โคโลญจน์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ดอร์ทมุนด์ พบ โคโลญจน์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น.
  • สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3

วิเคราะห์บอล ดอร์ทมุนด์ – โคโลญจน์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะยังไม่สามารถใช้งาน เอ็มเร่ ชาน กับ ยูเลี่ยน ดูรานวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อารอน อันเซลมิโน่

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เกรกอร์ โกเบล, รามี่ เบนเซไบนี่, วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, เฟลิกซ์ เอ็นเมชา, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, คาริม อเดเยมี่, มักซิมิเลียน ไบเออร์ และ แซร์ฮู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

โคโลญจน์

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพแพะบ้า ของกุนซือ ลูคัส ควาสิเนียก จะยังไม่สามารถใช้งาน ราฟ ฟาน เดอ เบิร์ก ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ซาอิล เอล มาลา กับ ลูก้า คิเลียน

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์วิน ชเวเบ, โจเอล ชมิด, ทิโม ฮูเบอร์, ทอม เคราส์, เซบาสเตียน เซบูลอนเซ่น, อิซัค เบิร์กแมนน์ โยฮันเนสสัน, เอริค มาร์เตล, คริสตอฟเฟอร์ ลุนด์, ยาน ธีลมันน์, ยาคุบ คามินสกี้ และ มาริอัส บุลเตอร์

Credit : 1. FC Köln

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดอร์ทมุนด์ – โคโลญจน์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 20/01/24 โคโลญจน์ 0-4 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
  • 19/08/23 ดอร์ทมุนด์ 1-0 โคโลญจน์ (บุนเดสลีกา)
  • 18/03/23 ดอร์ทมุนด์ 6-1 โคโลญจน์ (บุนเดสลีกา)
  • 01/10/22 โคโลญจน์ 3-2 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
  • 20/03/22 โคโลญจน์ 1-1 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์

  • 21/10/25 ชนะ โคเปนเฮเก้น 4-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 1-2 (บุนเดสลีกา)
  • 04/10/25 เสมอ ไลป์ซิก 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 01/10/25 ชนะ แอธ.บิลเบา 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ ไมนซ์ 2-0 (บุนเดสลีกา)

โคโลญจน์

  • 18/10/25 เสมอ เอาก์สบวร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 03/10/25 ชนะ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 1-0 (บุนเดสลีกา)
  • 28/09/25 แพ้ สตุ๊ตการ์ท 1-2 (บุนเดสลีกา)
  • 20/09/25 แพ้ ไลป์ซิก 1-3 (บุนเดสลีกา)
  • 13/09/25 เสมอ โวล์ฟสบวร์ก 3-3 (บุนเดสลีกา)
Credit : Borussia Dortmund

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์ (3-4-1-2) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – รามี่ เบนเซไบนี่, วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, เฟลิกซ์ เอ็นเมชา, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – คาริม อเดเยมี่ – มักซิมิเลียน ไบเออร์ และ แซร์ฮู กีราสซี่

โคโลญจน์ (3-4-2-1) : มาร์วิน ชเวเบ (GK) – โจเอล ชมิด, ทิโม ฮูเบอร์, ทอม เคราส์ – เซบาสเตียน เซบูลอนเซ่น, อิซัค เบิร์กแมนน์ โยฮันเนสสัน, เอริค มาร์เตล, คริสตอฟเฟอร์์ ลุนด์ – ยาน ธีลมันน์, ยาคุบ คามินสกี้ – มาริอัส บุลเตอร์

Credit : 1. FC Köln

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

ดอร์ทมุนด์ 2-0 โคโลญจน์

 

เผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 13:45 น.
