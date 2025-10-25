รัฐบาล ขอความร่วมมือ “งดงานรื่นเริง” 30 วัน ทั่วประเทศ ร่วมอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง
มติ ครม. รองโฆษกรัฐบาล เผย ขอความร่วมมือสถานบันเทิง-ธุรกิจบันเทิง งดหรือลดงานรื่นเริง 30 วัน งานที่เตรียมแล้วให้ปรับรูปแบบเหมาะสม งานที่ยังไม่เริ่ม ขอให้เลื่อนจนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเวลาอาลัย
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยแนวทางปฏิบัติ ภายหลังการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รัฐบาลขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจบันเทิง สถานบันเทิง สถานบริการต่าง ๆ ขอให้งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเป็นระยะเวลา 30 วัน การขอความร่วมมือนี้เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาแห่งความอาลัยของปวงชนชาวไทย
สำหรับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเตรียมการไปแล้ว ขอให้ผู้จัดพิจารณาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ขอให้พิจารณาเลื่อนการจัดออกไปก่อน จนกว่าช่วงเวลาแห่งความอาลัยจะสิ้นสุดลง
มีรายงานเพิ่มเติมในส่วนของงานคอนเสิร์ต เบื้องต้นอาจจะต้องขอความร่วมมืองดการจัดงาน แต่รัฐบาลจะพยายามหาช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
รองโฆษกรัฐบาล ระบุว่า ข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ ได้ดำเนินการตามมาตรการไว้ทุกข์อย่างเป็นทางการแล้ว ประชาชน ภาคเอกชน สามารถร่วมแสดงความอาลัยได้ตามความเหมาะสม
รัฐบาลขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งความสงบเรียบร้อย เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวง
ด้าน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งถึงผู้ประกอบกิจการทุกสถานี ว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการแสดงความอาลัยของทุกสถานีอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอความร่วมมือ ให้การออกอากาศของทุกสถานี ภายหลังจากมีการแถลงประกาศอย่างเป็นทางการร่วมกันผ่านทางการขึ้นสัญญาณ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) แม่ข่าย NBT แล้ว ขอความร่วมมือ ดังนี้
ปรับลดโทนสีภาพและรายการให้เหมาะสมกับการร่วมแสดงความอาลัย
การแต่งกายของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ขอให้ร่วมกันปรับเป็นสีขาว ดำ ทรงผมเรียบร้อย การใช้กริยา ถ้อยคำสุภาพสำรวม
กรณีที่ยังไม่สามารถดำเนินการตาม 1,2 ได้ ขอให้ขึ้นข้อความว่าเป็นรายการที่บันทึกเทปมาก่อนวันที่ 24 ตุลาคม 2568
อนึ่ง ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆ กสทช. จะแจ้งเวียนอีกครั้งหนึ่งภายหลัง
