ข่าว

รัฐบาล ขอความร่วมมือ “งดงานรื่นเริง” 30 วัน ทั่วประเทศ ร่วมอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 12:20 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 12:42 น.
520

มติ ครม. รองโฆษกรัฐบาล เผย ขอความร่วมมือสถานบันเทิง-ธุรกิจบันเทิง งดหรือลดงานรื่นเริง 30 วัน งานที่เตรียมแล้วให้ปรับรูปแบบเหมาะสม งานที่ยังไม่เริ่ม ขอให้เลื่อนจนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเวลาอาลัย

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยแนวทางปฏิบัติ ภายหลังการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รัฐบาลขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจบันเทิง สถานบันเทิง สถานบริการต่าง ๆ ขอให้งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเป็นระยะเวลา 30 วัน การขอความร่วมมือนี้เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาแห่งความอาลัยของปวงชนชาวไทย

สำหรับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเตรียมการไปแล้ว ขอให้ผู้จัดพิจารณาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ขอให้พิจารณาเลื่อนการจัดออกไปก่อน จนกว่าช่วงเวลาแห่งความอาลัยจะสิ้นสุดลง

มีรายงานเพิ่มเติมในส่วนของงานคอนเสิร์ต เบื้องต้นอาจจะต้องขอความร่วมมืองดการจัดงาน แต่รัฐบาลจะพยายามหาช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

รองโฆษกรัฐบาล ระบุว่า ข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ ได้ดำเนินการตามมาตรการไว้ทุกข์อย่างเป็นทางการแล้ว ประชาชน ภาคเอกชน สามารถร่วมแสดงความอาลัยได้ตามความเหมาะสม

รัฐบาลขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งความสงบเรียบร้อย เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวง

งดงานรื่นเริง 30 วัน

ด้าน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งถึงผู้ประกอบกิจการทุกสถานี ว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการแสดงความอาลัยของทุกสถานีอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอความร่วมมือ ให้การออกอากาศของทุกสถานี ภายหลังจากมีการแถลงประกาศอย่างเป็นทางการร่วมกันผ่านทางการขึ้นสัญญาณ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) แม่ข่าย NBT แล้ว ขอความร่วมมือ ดังนี้

ปรับลดโทนสีภาพและรายการให้เหมาะสมกับการร่วมแสดงความอาลัย

การแต่งกายของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ขอให้ร่วมกันปรับเป็นสีขาว ดำ ทรงผมเรียบร้อย การใช้กริยา ถ้อยคำสุภาพสำรวม

กรณีที่ยังไม่สามารถดำเนินการตาม 1,2 ได้ ขอให้ขึ้นข้อความว่าเป็นรายการที่บันทึกเทปมาก่อนวันที่ 24 ตุลาคม 2568

อนึ่ง ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆ กสทช. จะแจ้งเวียนอีกครั้งหนึ่งภายหลัง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นานาชาติร่วมไว้อาลัยพระพันปีหลวง 24 ตุลาคม 2568 ข่าว

นานาชาติร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

1 นาที ที่แล้ว
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

รู้จัก ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มรดกแห่งพระราชปณิธาน ลมหายใจแห่งศิลปะแผ่นดิน ของ สมเด็จพระพันปีหลวง

14 นาที ที่แล้ว
อิชิอิ ไว้อาลัยพระพันปีหลวง ข่าวกีฬา

อิชิอิ ถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง ชี้เปลี่ยนความรู้สึกนี้เป็นพลัง กระตุ้นกองเชียร์เข้าสนาม 13 พ.ย.นี้

28 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

COCKTAIL แจ้งสถานะทัวร์คอนเสิร์ต หลังมติ ครม. ขอความร่วมมืองดงานรื่นเริง

34 นาที ที่แล้ว
ฮุน มาเนต ส่งหนังสือแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต ส่งสารแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ โคโลญจน์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ผู้จัดฯ ประกาศ แนวทางเข้าชมคอนเสิร์ต Blackpink ขอความร่วมมือใส่ชุดขาว-ดำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้โรงแรมอุดมสุข 17 ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้โรงแรมซ.อุดมสุข 17 ระดมฉีดน้ำร่วม 1 ชม. เร่งช่วยคนติดค้างพบเจ็บ 1 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินทร์ เลียววาริณ ราษฎรในรัชกาลที่ 9 ข่าว

วินทร์ เลียววาริณ ย้อนรำลึกเดือนตุลาคม 9 ปีก่อน จวบจนปีนี้ “สัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้ง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รายชื่อ คอนเสิร์ต งานรื่นเริง ยกเลิก-เลื่อน หลัง มติ ครม. ไว้อาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศสำนักนายกฯ แนวทางไว้ทุกข์ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ไม่ห้ามจัดงานรื่นเริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แบรสต์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชกรณียกิจในอดีตพระพันปีหลวง ข่าว

เรื่องเล่าจากแพทย์หลวง พระพันปีหลวงทรงตรัสกับชาวบ้าน “ไปบอกเจ้าหนี้นะคะ พระราชินีจะใช้หนี้ให้”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองประกวดมิสเวิลด์ ร่วมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” เสด็จสวรรคต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา คำถวายอาลัยพระพันปีหลวง ข่าว

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดแนวทางใช้ถ้อยคำ “แสดงความอาลัยให้ถูกต้องเหมาะสม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยผู้อพยพกัมพูชา ข่าว

ภาพหายาก พระพันปีหลวง เสด็จฯ เยี่ยม ชาวกัมพูชาหนีตายเขมรแดง น้ำพระทัยต่อชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขายสิทธิคนละครึ่งพลัส คุก 3 ปี ข่าวอาชญากรรม

“ขายสิทธิ คนละครึ่งพลัส” โทษจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ข่าวจริงหรือเฟกนิสว์ ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไว้ทุกข์ งดงานรื่นเริง 30 วัน เพจดัง ขอความชัดเจนอะไรจัดได้-ไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดให้ประชาชนเข้าถวาย น้ำสรงพระบรมศพ ข่าวการเมือง

รัฐบาลเปิดให้ประชาชน เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” 26 ต.ค.68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มึนเช่นกลัดบัค พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพ : กรมประชาสัมพันธ์ ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช บำเพ็ญพระกุศลทรงสังฆทานอุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 12:20 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 12:42 น.
520
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อิชิอิ ไว้อาลัยพระพันปีหลวง

อิชิอิ ถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง ชี้เปลี่ยนความรู้สึกนี้เป็นพลัง กระตุ้นกองเชียร์เข้าสนาม 13 พ.ย.นี้

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568

COCKTAIL แจ้งสถานะทัวร์คอนเสิร์ต หลังมติ ครม. ขอความร่วมมืองดงานรื่นเริง

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
ฮุน มาเนต ส่งหนังสือแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

ฮุน มาเนต ส่งสารแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
Back to top button