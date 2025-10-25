ข่าว

ลดธงครึ่งเสา 30 วัน ข้าราชการไว้ทุกข์ 1 ปี ประชาชนแต่งดำหรือสีไม่ฉูดฉาด 90 วัน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 11:36 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 11:45 น.
859
แต่งดำ 90 วัน
แฟ้มภาพ

นายกรัฐมนตรีขอความร่วมือสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี ประชาชนแต่งดำหรือสีไม่ฉูดฉาด 90 วัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันที่ 25 ตุลาคม 2568 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง​มหาดไทย ขอความร่วมือสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี ส่วนประชาชนขอความร่วมมือแต่งดำหรือสีไม่ฉูดฉาดเป็นเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

สำหรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันนี้คณะรัฐมนตรีจะประชุมเพื่อเตรียมงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งจะเตรียมการทุกอย่างให้เรียบร้อย โดยเมื่อถูกถามถึงความรู้สึกหลังสำนักพระราชวังประกาศข่าวสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางด้านของนายอนุทินถึงกับเงียบไประยะหนึ่งก่อนกล่าวว่า “เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ”

อนุทิน ชาวีรกูล ซึ่งตลอดการสัมภาษณ์มีสีหน้าโศกเศร้า-ดวงตาแดงก่ำ กล่าวอีกว่า​ พระราชกรณีย​กิจนานัปการที่พระองค์ท่าน​ได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประเทศในทุกๆ ด้าน​ ถือเป็นแบบอย่างในการเสียสละ ความเมตตา ความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย ในฐานะนายกฯ จึงขอเชิญทุกท่านแสดงความอาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และขอให้พวกเราตั้งใจทำงาน​ถวายด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์ และเสียสละ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน​ เพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า เพื่อความสถาพร และให้ประชาชนชาวไทยมีความสุข และเกิดความเจริญมั่นคงต่อประเทศชาติ จากนั้น คณะรัฐมนตรี​ ได้ยืนขึ้นสงบนิ่ง​ เพื่อถวายความอาลัย.

อนุทิน พระพันปีสวรรคต
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวเพิ่มเติมประจำวันที่ 25 ต.ค.2568

