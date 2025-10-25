มึนเช่นกลัดบัค พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68
25 ตุลาคม 2568 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โบรุสเซีย-พาร์ค มึนเช่นกลัดบัค พบ บาเยิร์น มิวนิค The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา มึนเช่นกลัดบัค VS บาเยิร์น ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : มึนเช่นกลัดบัค พบ บาเยิร์น มิวนิค
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 20.30 น.
- สนาม : โบรุสเซีย-พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3
วิเคราะห์บอล มึนเช่นกลัดบัค – บาเยิร์น มิวนิค
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
มึนเช่นกลัดบัค
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงห์หนุ่ม ของกุนซือ ยูจีน โปลันสกี้ จะยังไม่สามารถใช้งาน นิคลาส สวีเดอร์, โรบิน แฮค และ นาธานเอ็นกูมู ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ชูโตะ มาชิโนะ, ฟาบิโอ เชียโรเดีย และ ทิม ไคลน์ดีนส์
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มอริตซ์ นิโคลัส, โจ สเกลลี่, นิโก้ เอลเวดี้, เควิด ดิกส์, ลูคัส อูลล์ไรช์, ฟิลิปป์ ซานเดอร์, ยานนิค เอนเกลฮาร์ดท์, ร็อกโก ไรท์ซ, ฮาริส ทาบาโควิช, ฟร็องค์ โฮโนแรต และ เยนส์ คาสตรอป
บาเยิร์น มิวนิค
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่สามารถใช้งาน อัลฟองโซ่ เดวีส, จามาล มูเซียล่า และ ฮิโรกิ อิโตะ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โยซิป สตานิซิช กับ แซร์จ กนาบรี้
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มานูเอล นอยเออร์, ซาช่า โบอี้, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, คอนราด ไลเมอร์, โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ และ แฮร์รี่ เคน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ มึนเช่นกลัดบัค – บาเยิร์น
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 10/05/25 บาเยิร์น 2-0 มึนเช่นกลัดบัค (บุนเดสลีกา)
- 11/01/25 มึนเช่นกลัดบัค 0-1 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
- 03/02/24 บาเยิร์น 3-1 มึนเช่นกลัดบัค (บุนเดสลีกา)
- 02/09/23 มึนเช่นกลัดบัค 1-2 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
- 18/02/23 มึนเช่นกลัดบัค 3-2 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
มึนเช่นกลัดบัค
- 17/10/25 แพ้ อูนิโอน เบอร์ลิน 1-3 (บุนเดสลีกา)
- 05/10/25 เสมอ ไฟร์บวร์ก 0-0 (บุนเดสลีกา)
- 27/09/25 แพ้ แฟร้งค์เฟิร์ต 4-6 (บุนเดสลีกา)
- 21/09/25 เสมอ มึนเช่นกลัดบัค 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 14/09/25 แพ้ เบรเมน 0-4 (บุนเดสลีกา)
บาเยิร์น มิวนิค
- 22/10/25 ชนะ คลับ บรูช 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 2-1 (บุนเดสลีกา)
- 04/10/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-0 (บุนเดสลีกา)
- 30/09/25 ชนะ ปาฟอส 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 26/09/25 ชนะ เบรเมน 4-0 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
มึนเช่นกลัดบัค (4-3-3) : มอริตซ์ นิโคลัส (GK) – โจ สเกลลี่, นิโก้ เอลเวดี้, เควิด ดิกส์, ลูคัส อูลล์ไรช์ – ฟิลิปป์ ซานเดอร์, ยานนิค เอนเกลฮาร์ดท์, ร็อกโก ไรท์ซ – ฮาริส ทาบาโควิช, ฟร็องค์ โฮโนแรต, เยนส์ คาสตรอป
บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – ซาช่า โบอี้, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, คอนราด ไลเมอร์ – โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า – ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
มึนเช่นกลัดบัค 0-4 บาเยิร์น มิวนิค
