ด่วน! นายกฯ อนุทิน เรียกประชุม ครม. นัดพิเศษ วางกรอบจัดพระราชพิธีพระศพ พระพันปีหลวง
นายกฯ อนุทิน ยกเลิกกำหนดเดินทางไปมาเลเซียวันนี้ เรียกประชุม ครม. นัดพิเศษด่วน 10 โมง หารือและมอบหมายภารกิจจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระพันปีหลวง
ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าอาลัยของปวงชนชาวไทย ที่ได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ล่าสุด 25 ต.ค. 68 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษเป็นการเร่งด่วน ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือและมอบหมายภารกิจสำคัญในการถวายงานพระราชพิธีพระศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในการประชุม ครม. นัดพิเศษ ที่จะเกิดขึ้นเวลา 10.00 น. นายกฯ อนุทิน ได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซียในวันนี้ และเลื่อนภารกิจสำคัญอื่น ๆ รวมถึง การลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา และการประชุมเอเปคที่ประเทศเกาหลีใต้ และได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่แทน
สำหรับบรรยากาศการประชุม ครม. นัดพิเศษในวันนี้ เป็นไปด้วยความโศกเศร้าอาลัย บรรดาคณะรัฐมนตรี, ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ต่างพร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีดำเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ที่ประชุม ครม.จะมีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และให้ข้าราชสำนักไว้ทุกข์ถวายเป็นเวลา 1 ปี
