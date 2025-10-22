รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล
ไกด์นำเที่ยวกัมพูชา ถูกศาลพนมเปญสั่งควบคุมตัว ข้อหาสมคบคิดโค่นล้มรัฐบาล โทษสูงสุด 10 ปี หลังโพสต์วิจารณ์รัฐบาลปมชายแดนไทย-เขมร
22 ตุลาคม 2568 สำนักข่าวกัมพูชารายงานว่า ศาลเทศบาลพนมเปญได้ตั้งข้อหาและสั่งควบคุมตัว นายปิ่น โพช (Pin Poch) วัย 51 ปี ไกด์นำเที่ยวชื่อดังจากเมืองเสียมราฐ ในข้อหาวางแผนสมคบคิด ซึ่งอาจมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปี หลังจากที่เขาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกัมพูชาอย่างรุนแรงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ตามหมายจับที่ลงวันที่ 18 ตุลาคม นายปิ่น โพช ถูกตั้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 453 ซึ่งหากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง อาจต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ถึง 10 ปี โดยเขาถูกจับกุมตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม และขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำในกรุงพนมเปญ
พันโท อุก โสภัทร จากกรมต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ เปิดเผยว่า นายโพชเป็นไกด์นำเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย เขาถูกจับกุมที่บ้านพักหลังจากโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การตอบสนองของรัฐบาลต่อกรณีที่กองกำลังไทยได้เข้าไปติดตั้งรั้วลวดหนามและเก็บกู้ทุ่นระเบิดในหมู่บ้านจุกเจยและเปรยจัน
นอกจากนี้ ในโพสต์ดังกล่าวนายโพชยังได้เรียกร้องให้คนหนุ่มสาวชาวกัมพูชาเลียนแบบการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในประเทศเนปาล เพื่อลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งทางการมองว่าเป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวาย
ด้าน นายยี สุกสาน เจ้าหน้าที่อาวุโสจากสมาคมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนากัมพูชา (ADHOC) ได้ออกมาแสดงความเห็นว่า ข้อกล่าวหาวางแผนสมคบคิด ต่อนายโพชนั้นถือว่าร้ายแรงเกินกว่าเหตุ เพราะเขาเพียงแค่แสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
นายสุกสานกล่าวเสริมว่า ปัจจุบันชาวกัมพูชาจำนวนมากมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาชายแดนกับไทย ทำให้บางคนออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลผ่านทางเฟซบุ๊ก เขาจึงขอเรียกร้องให้ทางการ โดยเฉพาะผู้นำรัฐบาล ปล่อยตัวนายโพชและนักโทษทางความคิดคนอื่นๆ
รายงานจากองค์กรสิทธิมนุษยชนยังระบุด้วยว่า จนถึงเดือนตุลาคม 2568 มีประชาชนชาวกัมพูชามากกว่า 80 คนแล้วที่ถูกจับกุมและตั้งข้อหาปลุกระดมในลักษณะเดียวกันนี้
ที่มา: KHMER TIMES
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สื่อเกาหลีตีข่าว แก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา ย้ายฐานมาไทยแล้ว ล่อคนเกาหลีทำงาน
- กัมพูชา ฟ้องสหภาพรัฐสภา สื่อไทยรายงานข่าว สร้างภาพเชิงลบกับเขมร
- “โรม” ถามเขมรหายไปไหน ไม่ยอมร่วมโหวต IPU ปราบสแกมเมอร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: