พีเอสวี พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 14:15 น.
56

21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง พีเอสวี พบ นาโปลี ที่สนาม ฟิลิปส์ สเตเดี้ยม เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก พีเอสวี VS นาโปลี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : พีเอสวี พบ นาโปลี
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : ฟิลิปส์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
Credit : PSV

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

พีเอสวี

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ปีเตอร์ บอสซ์ จะยังไม่มีชื่อของ ลูอลาสซาน เพลอา, ยูส วาเยอร์ส, คิเลียนน์ ซิลดิลเดีล และ รูเบน ฟาน บอมเมล ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตจ์ โควาร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เซร์จินโญ่ เดสต์,เยอร์ดี้ เชาเทน, ไรอัน ฟลามิงโก้, อานาสส์ ซาลาห์-เอ็ดดีน แดนกลางเป็น เมาโร จูเนียร์, โจอี้ เฟียร์มัน แนวรุกฝกาความหวังไว้กับ เดนนิส แมน, อิสมาเอล ไซลาลี่, อิวา เปริซิช ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น กุส ทิล

Credit : PSV

นาโปลี

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ อันโตนิโอ คอนเต้ จะยังไม่มีชื่อของ โรเมลู ลูกากู, อามีร์ ราห์มานี่, นิกิต้า คอนตินี่ และ สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ กับ ราสมุส ฮอยลุนด์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น วานย่า มิลินโควิช-ซาวิช พร้อมแนวรับ 4 คน โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, แซม บิวเคบ้า, ฮวน เชซุส, มาธิอัส โอลิเวร่า โดยมี บิลลี่ กิลมอร์ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ดาวิด เนเรส, แฟรงค์ อองกิสซ่า, เควิน เดอ บรอยน์, เลโอนาร์โด้ สปินาซโซล่า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ลอเรนโซ่ ลุคก้า

Credit : SSC Napoli

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ พีเอสวี – นาโปลี

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 06/10/12 นาโปลี 1-3 พีเอสวี (ยูโรป้า ลีก)
  • 04/10/12 พีเอสวี 3-0 นาโปลี (ยูโรป้า ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

พีเอสวี

  • 18/10/25 ชนะ โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ 2-1 (เอเรดิวิซี่)
  • 04/10/25 ชนะ ซโวลล์ 4-0 (เอเรดิวิซี่)
  • 01/10/25 เสมอ เลเวอร์คูเซ่น 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ เอ็กเซลซิเออร์ 2-1 (เอเรดิวิซี่)
  • 21/09/25 เสมอ อาแจ็กซ์ 2-2 (เอเรดิวิซี่)

นาโปลี

  • 18/10/25 แพ้ โตริโน่ 0-1 (เซเรียอา)
  • 05/10/25 ชนะ เจนัว 2-1 (เซเรียอา)
  • 01/10/25 ชนะ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 2-1 (เซเรียอา)
  • 28/09/25 แพ้ เอซี มิลาน 1-2 (เซเรียอา)
  • 22/09/25 ชนะ ปิซ่า 3-2 (เซเรียอา)
Credit : PSV

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

พีเอสวี (4-2-3-1) : มาเตจ์ โควาร์ (GK) – เซร์จินโญ่ เดสต์,เยอร์ดี้ เชาเทน, ไรอัน ฟลามิงโก้, อานาสส์ ซาลาห์-เอ็ดดีน – เมาโร จูเนียร์, โจอี้ เฟียร์มัน – เดนนิส แมน, อิสมาเอล ไซลาลี่, อิวา เปริซิช – กุส ทิล

นาโปลี (4-1-4-1) : วานย่า มิลินโควิช-ซาวิช (GK) – โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, แซม บิวเคบ้า, ฮวน เชซุส, มาธิอัส โอลิเวร่า – บิลลี่ กิลมอร์ – ดาวิด เนเรส, แฟรงค์ อองกิสซ่า, เควิน เดอ บรอยน์, เลโอนาร์โด้ สปินาซโซล่า – ลอเรนโซ่ ลุคก้า

Credit : SSC Napoli

Thaiger ทายผลบอล พีเอสวี 1-1 นาโปลี

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

Bas

