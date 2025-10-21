พีเอสวี พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68
21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง พีเอสวี พบ นาโปลี ที่สนาม ฟิลิปส์ สเตเดี้ยม เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก พีเอสวี VS นาโปลี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
- แมตช์การแข่งขัน : พีเอสวี พบ นาโปลี
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : ฟิลิปส์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
พีเอสวี
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ปีเตอร์ บอสซ์ จะยังไม่มีชื่อของ ลูอลาสซาน เพลอา, ยูส วาเยอร์ส, คิเลียนน์ ซิลดิลเดีล และ รูเบน ฟาน บอมเมล ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตจ์ โควาร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เซร์จินโญ่ เดสต์,เยอร์ดี้ เชาเทน, ไรอัน ฟลามิงโก้, อานาสส์ ซาลาห์-เอ็ดดีน แดนกลางเป็น เมาโร จูเนียร์, โจอี้ เฟียร์มัน แนวรุกฝกาความหวังไว้กับ เดนนิส แมน, อิสมาเอล ไซลาลี่, อิวา เปริซิช ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น กุส ทิล
นาโปลี
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ อันโตนิโอ คอนเต้ จะยังไม่มีชื่อของ โรเมลู ลูกากู, อามีร์ ราห์มานี่, นิกิต้า คอนตินี่ และ สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ กับ ราสมุส ฮอยลุนด์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น วานย่า มิลินโควิช-ซาวิช พร้อมแนวรับ 4 คน โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, แซม บิวเคบ้า, ฮวน เชซุส, มาธิอัส โอลิเวร่า โดยมี บิลลี่ กิลมอร์ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ดาวิด เนเรส, แฟรงค์ อองกิสซ่า, เควิน เดอ บรอยน์, เลโอนาร์โด้ สปินาซโซล่า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ลอเรนโซ่ ลุคก้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ พีเอสวี – นาโปลี
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 06/10/12 นาโปลี 1-3 พีเอสวี (ยูโรป้า ลีก)
- 04/10/12 พีเอสวี 3-0 นาโปลี (ยูโรป้า ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
พีเอสวี
- 18/10/25 ชนะ โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ 2-1 (เอเรดิวิซี่)
- 04/10/25 ชนะ ซโวลล์ 4-0 (เอเรดิวิซี่)
- 01/10/25 เสมอ เลเวอร์คูเซ่น 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ เอ็กเซลซิเออร์ 2-1 (เอเรดิวิซี่)
- 21/09/25 เสมอ อาแจ็กซ์ 2-2 (เอเรดิวิซี่)
นาโปลี
- 18/10/25 แพ้ โตริโน่ 0-1 (เซเรียอา)
- 05/10/25 ชนะ เจนัว 2-1 (เซเรียอา)
- 01/10/25 ชนะ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 2-1 (เซเรียอา)
- 28/09/25 แพ้ เอซี มิลาน 1-2 (เซเรียอา)
- 22/09/25 ชนะ ปิซ่า 3-2 (เซเรียอา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
พีเอสวี (4-2-3-1) : มาเตจ์ โควาร์ (GK) – เซร์จินโญ่ เดสต์,เยอร์ดี้ เชาเทน, ไรอัน ฟลามิงโก้, อานาสส์ ซาลาห์-เอ็ดดีน – เมาโร จูเนียร์, โจอี้ เฟียร์มัน – เดนนิส แมน, อิสมาเอล ไซลาลี่, อิวา เปริซิช – กุส ทิล
นาโปลี (4-1-4-1) : วานย่า มิลินโควิช-ซาวิช (GK) – โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, แซม บิวเคบ้า, ฮวน เชซุส, มาธิอัส โอลิเวร่า – บิลลี่ กิลมอร์ – ดาวิด เนเรส, แฟรงค์ อองกิสซ่า, เควิน เดอ บรอยน์, เลโอนาร์โด้ สปินาซโซล่า – ลอเรนโซ่ ลุคก้า
Thaiger ทายผลบอล พีเอสวี 1-1 นาโปลี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: