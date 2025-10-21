โคเปนเฮเก้น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง โคเปนเฮเก้น พบ ดอร์ทมุนด์ ที่สนาม พาร์เค่น เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โคเปนเฮเก้น VS ดอร์ทมุนด์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
- แมตช์การแข่งขัน : โคเปนเฮเก้น พบ ดอร์ทมุนด์
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : พาร์เค่น สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 8
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โคเปนเฮเก้น
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ยาค็อบ นีสตรัป จะยังไม่มีชื่อของ โรดริโก้ ฮูเอสคาส, โจนาธาน โมอาเลม, แม็กนัส แมตต์สสัน, โอลิเวอร์ โฮเยอร์, อันเดรียส คอร์เนเลียส, โธมัส เดลานี่ย์ และ โมฮาเหม็ด เอลยูนุสซี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น โดมินิค โคตาร์สกี้ พร้อมกองหลัง 4 คน มูนาเช การานังก้า, กาเบรียล เปไรร่า, พานเตลิส ฮัตซิเดียกอส, มาร์กอส โลเปซ แดนกลางเป็น ลูคัส เลราเกอร์, วิลเลียม เคล็ม, แมดส์ แมดเซ่น ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย อลิอัส อาชูรี, วิกตอร์ คลาสสัน, โรเบิร์ต ซิลวา
ดอร์ทมุนด์
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเสือเหลือง ภายใต้การคุมทัพของ นิโก้ โควัช จะยังไม่มีชื่อของ เอ็มเร่ ชาน กับ ยูเลี่ยน ดูรานวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เกรกอร์ โกเบล พร้อมกองหลัง 3 คน ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, นิคลาส ซูเล่ แดนกลางเป็น ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เอ็นเมชา, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน แนวรุกนำทัพมาโดย คาริม อเดเยมี่, ยูเลี่ยน บรันด์ท -ลส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แซร์อู กีราสซี่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โคเปนเฮเก้น – ดอร์ทมุนด์
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 02/11/22 โคเปนเฮเก้น 1-1 ดอร์ทมุนด์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 26/09/22 ดอร์ทมุนด์ 3-0 โคเปนเฮเก้น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 04/12/01 ดอร์ทมุนด์ 1-0 โคเปนเฮเก้น (ยูโรป้า ลีก)
- 22/11/01 โคเปนเฮเก้น 0-1 ดอร์ทมุนด์ (ยูโรป้า ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
โคเปนเฮเก้น
- 17/10/25 แพ้ ซิลเคบอร์ก 1-3 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
- 05/10/25 เสมอ มิดทิลแลนด์ 1-1 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
- 01/10/25 แพ้ คาราบัก 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ ซอนเดอร์ยีสเก้ 2-1 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
- 24/09/25 ชนะ ลิงบี้ 2-0 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
ดอร์ทมุนด์
- 18/10/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 1-2 (บุนเดสลีกา)
- 04/10/25 เสมอ ไลป์ซิก 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 01/10/25 ชนะ แอธเลติก บิลเบา 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ ไมนซ์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
- 21/09/25 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โคเปนเฮเก้น (4-3-3) : โดมินิค โคตาร์สกี้ (GK) – มูนาเช การานังก้า, กาเบรียล เปไรร่า, พานเตลิส ฮัตซิเดียกอส, มาร์กอส โลเปซ – ลูคัส เลราเกอร์, วิลเลียม เคล็ม, แมดส์ แมดเซ่น – อลิอัส อาชูรี, วิกตอร์ คลาสสัน, โรเบิร์ต ซิลวา
ดอร์ทมุนด์ (3-4-2-1) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, นิคลาส ซูเล่ – ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เอ็นเมชา, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – คาริม อเดเยมี่, ยูเลี่ยน บรันด์ท – แซร์อู กีราสซี่
Thaiger ทายผลบอล โคเปนเฮเก้น 1-3 ดอร์ทมุนด์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: