โคเปนเฮเก้น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 17:15 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 11:42 น.
54

21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง โคเปนเฮเก้น พบ ดอร์ทมุนด์ ที่สนาม พาร์เค่น เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โคเปนเฮเก้น VS ดอร์ทมุนด์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : โคเปนเฮเก้น พบ ดอร์ทมุนด์
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : พาร์เค่น สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 8
Credit : Borussia Dortmund

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

โคเปนเฮเก้น

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ยาค็อบ นีสตรัป จะยังไม่มีชื่อของ โรดริโก้ ฮูเอสคาส, โจนาธาน โมอาเลม, แม็กนัส แมตต์สสัน, โอลิเวอร์ โฮเยอร์, อันเดรียส คอร์เนเลียส, โธมัส เดลานี่ย์ และ โมฮาเหม็ด เอลยูนุสซี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น โดมินิค โคตาร์สกี้ พร้อมกองหลัง 4 คน มูนาเช การานังก้า, กาเบรียล เปไรร่า, พานเตลิส ฮัตซิเดียกอส, มาร์กอส โลเปซ แดนกลางเป็น ลูคัส เลราเกอร์, วิลเลียม เคล็ม, แมดส์ แมดเซ่น ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย อลิอัส อาชูรี, วิกตอร์ คลาสสัน, โรเบิร์ต ซิลวา

Credit : F.C. København

ดอร์ทมุนด์

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเสือเหลือง ภายใต้การคุมทัพของ นิโก้ โควัช จะยังไม่มีชื่อของ เอ็มเร่ ชาน กับ ยูเลี่ยน ดูรานวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เกรกอร์ โกเบล พร้อมกองหลัง 3 คน ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, นิคลาส ซูเล่ แดนกลางเป็น ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เอ็นเมชา, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน แนวรุกนำทัพมาโดย คาริม อเดเยมี่, ยูเลี่ยน บรันด์ท -ลส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แซร์อู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โคเปนเฮเก้น – ดอร์ทมุนด์

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 02/11/22 โคเปนเฮเก้น 1-1 ดอร์ทมุนด์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 26/09/22 ดอร์ทมุนด์ 3-0 โคเปนเฮเก้น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 04/12/01 ดอร์ทมุนด์ 1-0 โคเปนเฮเก้น (ยูโรป้า ลีก)
  • 22/11/01 โคเปนเฮเก้น 0-1 ดอร์ทมุนด์ (ยูโรป้า ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

โคเปนเฮเก้น

  • 17/10/25 แพ้ ซิลเคบอร์ก 1-3 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
  • 05/10/25 เสมอ มิดทิลแลนด์ 1-1 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
  • 01/10/25 แพ้ คาราบัก 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ ซอนเดอร์ยีสเก้ 2-1 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
  • 24/09/25 ชนะ ลิงบี้ 2-0 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)

ดอร์ทมุนด์

  • 18/10/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 1-2 (บุนเดสลีกา)
  • 04/10/25 เสมอ ไลป์ซิก 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 01/10/25 ชนะ แอธเลติก บิลเบา 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ ไมนซ์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 21/09/25 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
Credit : F.C. København

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

โคเปนเฮเก้น (4-3-3) : โดมินิค โคตาร์สกี้ (GK) – มูนาเช การานังก้า, กาเบรียล เปไรร่า, พานเตลิส ฮัตซิเดียกอส, มาร์กอส โลเปซ – ลูคัส เลราเกอร์, วิลเลียม เคล็ม, แมดส์ แมดเซ่น – อลิอัส อาชูรี, วิกตอร์ คลาสสัน, โรเบิร์ต ซิลวา

ดอร์ทมุนด์ (3-4-2-1) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, นิคลาส ซูเล่ – ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เอ็นเมชา, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – คาริม อเดเยมี่, ยูเลี่ยน บรันด์ท – แซร์อู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

Thaiger ทายผลบอล โคเปนเฮเก้น 1-3 ดอร์ทมุนด์

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

