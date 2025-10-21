บียาร์เรอัล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง บียาร์เรอัล พบ แมนซิตี้ ที่สนาม เด ลา เกรามิก้า เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บียาร์เรอัล VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
- แมตช์การแข่งขัน : บียาร์เรอัล พบ แมนฯ ซิตี้
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : เด ลา เกรามิก้า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บียาร์เรอัล
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเรือดำน้ำสีเหลือง ของกุนซือ มาร์เซลิโน่ การ์เซีย โตรัล จะยังไม่มีชื่อของ โลแกน คอสต้า, เปา คาบาเนส และ วิลลี่ คัมบวาล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ฮวน ฟอยธ์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น หลุยซ์ จูเนียร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เปา นาวาร์โร่, ราฟา มาร์ติน, เรนาโต้ เวก้า, อัลฟองโว่ เปดราซ่า แดนกลางเป็น ทายอน บุคานัน, ดานี่ ปาเรโฆ่, ปาเป้ เกย์, อัลแบร์โต้ โมเลโร่ ส่วนคู่กองหน้าเป็น จอร์เจส มิเคาตัดเซ่ กับ นิโคลัส เปเป้
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ อัลดูโคดีร์ คูซานอฟ, โรดรี้ และ รายาน ไอต์-นูริ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ซาวินโญ่, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บียาร์เรอัล – แมนซิตี้
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 02/11/11 บียาร์เรอัล 0-3 แมนซิตี้ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/11 แมนซิตี้ 2-1 บียาร์เรอัล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บียาร์เรอัล
- 18/10/25 เสมอ เรอัล เบติส 2-2 (ลาลีกา)
- 04/10/25 แพ้ เรอัล มาดริด 1-3 (ลาลีกา)
- 01/10/25 เสมอ ยูเวนตุส 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ แอธเลติก บิลเบา 1-0 (ลาลีกา)
- 23/09/25 ชนะ เซบีย่า 2-1 (ลาลีกา)
แมนซิตี้
- 18/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/10/25 เสมอ โมนาโก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 5-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 ชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 2-0 (คาราบาว คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บียาร์เรอัล (4-4-2) : หลุยซ์ จูเนียร์ (GK) – เปา นาวาร์โร่, ราฟา มาร์ติน, เรนาโต้ เวก้า, อัลฟองโว่ เปดราซ่า – ทายอน บุคานัน, ดานี่ ปาเรโฆ่, ปาเป้ เกย์, อัลแบร์โต้ โมเลโร่ – จอร์เจส มิเคาตัดเซ่, นิโคลัส เปเป้
แมนฯ ซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – ซาวินโญ่, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
Thaiger ทายผลบอล บียาร์เรอัล 1-2 แมนซิตี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: