ข่าวกีฬาฟุตบอล

บียาร์เรอัล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 17:45 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 15:32 น.
54

21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง บียาร์เรอัล พบ แมนซิตี้ ที่สนาม เด ลา เกรามิก้า เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บียาร์เรอัล VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : บียาร์เรอัล พบ แมนฯ ซิตี้
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : เด ลา เกรามิก้า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
Credit : Manchester City

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บียาร์เรอัล

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเรือดำน้ำสีเหลือง ของกุนซือ มาร์เซลิโน่ การ์เซีย โตรัล จะยังไม่มีชื่อของ โลแกน คอสต้า, เปา คาบาเนส และ วิลลี่ คัมบวาล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ฮวน ฟอยธ์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น หลุยซ์ จูเนียร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เปา นาวาร์โร่, ราฟา มาร์ติน, เรนาโต้ เวก้า, อัลฟองโว่ เปดราซ่า แดนกลางเป็น ทายอน บุคานัน, ดานี่ ปาเรโฆ่, ปาเป้ เกย์, อัลแบร์โต้ โมเลโร่ ส่วนคู่กองหน้าเป็น จอร์เจส มิเคาตัดเซ่ กับ นิโคลัส เปเป้

Credit : Villarreal CF

แมนเชสเตอร์ ซิตี้

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ อัลดูโคดีร์ คูซานอฟ, โรดรี้ และ รายาน ไอต์-นูริ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ซาวินโญ่, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บียาร์เรอัล – แมนซิตี้

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 02/11/11 บียาร์เรอัล 0-3 แมนซิตี้ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/11 แมนซิตี้ 2-1 บียาร์เรอัล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บียาร์เรอัล

  • 18/10/25 เสมอ เรอัล เบติส 2-2 (ลาลีกา)
  • 04/10/25 แพ้ เรอัล มาดริด 1-3 (ลาลีกา)
  • 01/10/25 เสมอ ยูเวนตุส 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ แอธเลติก บิลเบา 1-0 (ลาลีกา)
  • 23/09/25 ชนะ เซบีย่า 2-1 (ลาลีกา)

แมนซิตี้

  • 18/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/10/25 เสมอ โมนาโก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 5-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/25 ชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 2-0 (คาราบาว คัพ)
Credit : Villarreal CF

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บียาร์เรอัล (4-4-2) : หลุยซ์ จูเนียร์ (GK) – เปา นาวาร์โร่, ราฟา มาร์ติน, เรนาโต้ เวก้า, อัลฟองโว่ เปดราซ่า – ทายอน บุคานัน, ดานี่ ปาเรโฆ่, ปาเป้ เกย์, อัลแบร์โต้ โมเลโร่ – จอร์เจส มิเคาตัดเซ่, นิโคลัส เปเป้

แมนฯ ซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – ซาวินโญ่, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

Thaiger ทายผลบอล บียาร์เรอัล 1-2 แมนซิตี้

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

แจกของดี! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 พฤศจิกายน 2568 คอหวยส่องด่วนก่อนใคร

52 วินาที ที่แล้ว
อิชิอิ มาดามแป้ง ข่าวกีฬา

อิชิอิ เดือด! ทีมชาตไทยปลดฟ้าผ่า ซัดแรงสมาคมบอล “ไม่จริงใจเอาเสียเลย”

9 นาที ที่แล้ว
สภาฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 309 เสียง ข่าว

ผ่านแล้ว! ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอาผิดผู้ก่อมลพิษ คาดแล้วเสร็จก่อนยุบสภา ปี 69

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภาฯ มีมติ 184 ต่อ 133 เสียง ค้านนิรโทษกรรมเยาวชน-ผู้ต้องหาคดี 112 แบบมีเงื่อนไข

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บียาร์เรอัล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พีเอสวี พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลังประชารัฐนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ ข่าวการเมือง

เปิด 3 นโยบายเรือธง “พปชร.” เบี้ยผู้สูงอายุ 5000 มารดาประชารัฐ-เรียนฟรี ตั้งครรภ์รับ 37000 บ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. เตือนภัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอซีพบไซบูทรามีน อันตรายถึงแก่ชีวิต ข่าว

อย. เตือน อาหารเสริมลดน้ำหนักดัง พบไซบูทรามีน ส่งผลระบบหัวใจ อันตรายถึงชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคเปนเฮเก้น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขนส่งฯ ผุดไอเดีย QR Code ข้างรถ แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร-อัพราคา สแกนปุ๊บแจ้งได้เลย ข่าว

ขนส่งฯ ผุดไอเดียติด QR Code ข้างรถ แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร-อัปราคา สแกนปุ๊บแจ้งได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวเกาหลีหวังจุดไฟเผา “แมลงสาบ” สุดท้ายไฟไหม้ลุกลาม เพื่อนบ้านหนีตายพลัดตกตึก เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคู่มือ วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ทุกช่องทาง เตรียมพร้อมก่อนใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เศรษฐกิจ

เปิดคู่มือ วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ทุกช่องทาง เตรียมพร้อมก่อนใช้ “คนละครึ่งพลัส”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นริศร ทองธิราช อดีต สส.สกลนคร 2 สมัย เสียชีวิตในวัย 65 ปี ข่าว

อาลัย นริศร ทองธิราช อดีต สส.เพื่อไทย หัวใจล้มเหลว เสียชีวิตในวัย 65 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.มหาดไทยกัมพูชา โต้ข่าวเอี่ยว &#039;กาสิโนจินเป่ย&#039; ยันข้อมูลเท็จบ่อนทำลายชื่อเสียงโดยตรง ข่าว

รมว.มหาดไทย โต้ข่าวเอี่ยว ‘กาสิโนจินเป่ย’ ยันข้อมูลเท็จบ่อนทำลายชื่อเสียงโดยตรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โอลิมเปียกอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“อนุทิน” เผย คนละครึ่งพลัส มีเฟส 2 หลัง 20 ล้านสิทธิหมดเกลี้ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติ ยกครัว 3 ศพ ข่าวอาชญากรรม

ฟังจากปากแม่บ้าน เล่าปมอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทย ดับยกครัว 3 ศพ ในบ้าน “พ.ต.อ.”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัฐินักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อแก๊งคอลฯ เขมร กลับถึงบ้านเกิดในรอบ 74 วัน หลังถูกทรมานดับ ข่าวต่างประเทศ

อัฐินศ.เกาหลีใต้ เหยื่อแก๊งคอลฯ กัมพูชา กลับถึงบ้านเกิดแล้ว หลังถูกทรมานดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกแฟนคลับ สมาคมฟุตบอลฯ ประกาศแยกทาง “มาซาทาดะ อิชิอิ” เฮดโค้ชทีมชาติไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาปฏิเสธข่าว ดร. ซาร์ โสขะ รองนายกฯ เอี่ยวคาสิโนจินเป่ยในสีหนุวิลล์ ข่าว

รองนายกฯ เขมร ปัดเอี่ยวกาสิโนสีหนุวิลล์ งัดผลงานสู้ จับคนร้ายได้เป็นหมื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อุทาหรณ์สาวยกบาร์ 70 กก. เสียงกระดูกลั่น ! เตือนสายสุขภาพเผลอพลาดไม่รู้ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 17:45 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 15:32 น.
54
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจกของดี! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 พฤศจิกายน 2568 คอหวยส่องด่วนก่อนใคร

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
สภาฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 309 เสียง

ผ่านแล้ว! ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอาผิดผู้ก่อมลพิษ คาดแล้วเสร็จก่อนยุบสภา ปี 69

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568

สภาฯ มีมติ 184 ต่อ 133 เสียง ค้านนิรโทษกรรมเยาวชน-ผู้ต้องหาคดี 112 แบบมีเงื่อนไข

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
พลังประชารัฐนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ

เปิด 3 นโยบายเรือธง “พปชร.” เบี้ยผู้สูงอายุ 5000 มารดาประชารัฐ-เรียนฟรี ตั้งครรภ์รับ 37000 บ.

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
Back to top button