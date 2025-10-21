ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ พบ อินเตอร์ มิลาน ที่สนาม ล็อตโต้ พาร์ค เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ VS อินเตอร์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
- แมตช์การแข่งขัน : ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ พบ อินเตอร์ มิลาน
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : ล็อตโต้ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 7
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ เดวิด ฮูเบิร์ต จะยังไม่มีชื่อของ โมฮัมเหม็ด ฟูเซนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-1-2 ผู้รักษาประตูเป็น เคลล์ เชอร์เพ่น พร้อมกองหลัง 3 คน เฟ็ดด์ เลย์เซ่น, คริสเตียน เบอร์เกสส์, เควิน แม็ค อัลลิสเตอร์ แดนกลางเป็น อานาน คาไลลี่, อาเด็ม ซอร์กาน, มาธิอัส รามุสเซ่น, อุสเซย์นู เนียง แนวรุกนำทัพมาโดย โอนูวาร์ เอต เอล ฮาช โดยมี ราอูล ฟลอรุคซ์, โพรมิส ดาวิด เป็นคู่กองหน้า
เปแอสเช
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ หลุยส์ เอ็นริเก้ จะยังไม่มีชื่อของ อุสมาน เดมเบเล่, มาร์ควินญอส, ชูเอา เนเวส และ ฟาเบียน รุยซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น โยเซป มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 3 คน มานูเอล อคานจี, ฟรานซิสโก้ อแชร์บี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ แดนกลางมาเป็น เดนเซล ดุมฟรีส์, นิโคโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, ปีตาร์ ซูคิช, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ ส่วนคู่กองหน้าเป็น เลาตาโร่ มาร์ติเนซ, แอนจ์-โยอัน บอนนี่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ – อินเตอร์
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์
- 18/10/25 ชนะ สปอร์ติ้ง ชาร์เลอรัว 3-1 (เบลเยียม โปรลีก)
- 05/10/25 แพ้ คลับ บรูช 0-1 (เบลเยียม โปรลีก)
- 01/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ เวสเตอร์โล 2-0 (เบลเยียม โปรลีก)
- 21/09/25 ชนะ เกงค์ 2-1 (เบลเยียม โปรลีก)
อินเตอร์ มิลาน
- 18/10/25 ชนะ โรม่า 1-0 (เซเรียอา)
- 04/10/25 ชนะ เครโมเนเซ่ 4-1 (เซเรียอา)
- 30/09/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ กายารี่ 2-0 (เซเรียอา)
- 21/09/25 ชนะ ซาสซูโอโล่ 2-1 (เซเรียอา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ (3-4-1-2) : เคลล์ เชอร์เพ่น (GK) – เฟ็ดด์ เลย์เซ่น, คริสเตียน เบอร์เกสส์, เควิน แม็ค อัลลิสเตอร์ – อานาน คาไลลี่, อาเด็ม ซอร์กาน, มาธิอัส รามุสเซ่น, อุสเซย์นู เนียง – โอนูวาร์ เอต เอล ฮาช – ราอูล ฟลอรุคซ์, โพรมิส ดาวิด
อินเตอร์ มิลาน (3-5-2) : โยเซป มาร์ติเนซ (GK) – มานูเอล อคานจี, ฟรานซิสโก้ อแชร์บี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ – เดนเซล ดุมฟรีส์, นิโคโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, ปีตาร์ ซูคิช, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ – เลาตาโร่ มาร์ติเนซ, แอนจ์-โยอัน บอนนี่
Thaiger ทายผลบอล ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ 0-2 อินเตอร์ มิลาน
