ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 11:20 น.
55

21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ พบ อินเตอร์ มิลาน ที่สนาม ล็อตโต้ พาร์ค เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ VS อินเตอร์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ พบ อินเตอร์ มิลาน
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : ล็อตโต้ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 7

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ เดวิด ฮูเบิร์ต จะยังไม่มีชื่อของ โมฮัมเหม็ด ฟูเซนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-1-2 ผู้รักษาประตูเป็น เคลล์ เชอร์เพ่น พร้อมกองหลัง 3 คน เฟ็ดด์ เลย์เซ่น, คริสเตียน เบอร์เกสส์, เควิน แม็ค อัลลิสเตอร์ แดนกลางเป็น อานาน คาไลลี่, อาเด็ม ซอร์กาน, มาธิอัส รามุสเซ่น, อุสเซย์นู เนียง แนวรุกนำทัพมาโดย โอนูวาร์ เอต เอล ฮาช โดยมี ราอูล ฟลอรุคซ์, โพรมิส ดาวิด เป็นคู่กองหน้า

Credit : Royale Union Saint-Gilloise

เปแอสเช

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ หลุยส์ เอ็นริเก้ จะยังไม่มีชื่อของ อุสมาน เดมเบเล่, มาร์ควินญอส, ชูเอา เนเวส และ ฟาเบียน รุยซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น โยเซป มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 3 คน มานูเอล อคานจี, ฟรานซิสโก้ อแชร์บี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ แดนกลางมาเป็น เดนเซล ดุมฟรีส์, นิโคโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, ปีตาร์ ซูคิช, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ ส่วนคู่กองหน้าเป็น เลาตาโร่ มาร์ติเนซ, แอนจ์-โยอัน บอนนี่

Credit : Inter

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ – อินเตอร์

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์

  • 18/10/25 ชนะ สปอร์ติ้ง ชาร์เลอรัว 3-1 (เบลเยียม โปรลีก)
  • 05/10/25 แพ้ คลับ บรูช 0-1 (เบลเยียม โปรลีก)
  • 01/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ เวสเตอร์โล 2-0 (เบลเยียม โปรลีก)
  • 21/09/25 ชนะ เกงค์ 2-1 (เบลเยียม โปรลีก)

อินเตอร์ มิลาน

  • 18/10/25 ชนะ โรม่า 1-0 (เซเรียอา)
  • 04/10/25 ชนะ เครโมเนเซ่ 4-1 (เซเรียอา)
  • 30/09/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ กายารี่ 2-0 (เซเรียอา)
  • 21/09/25 ชนะ ซาสซูโอโล่ 2-1 (เซเรียอา)
Credit : Royale Union Saint-Gilloise

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ (3-4-1-2) : เคลล์ เชอร์เพ่น (GK) – เฟ็ดด์ เลย์เซ่น, คริสเตียน เบอร์เกสส์, เควิน แม็ค อัลลิสเตอร์ – อานาน คาไลลี่, อาเด็ม ซอร์กาน, มาธิอัส รามุสเซ่น, อุสเซย์นู เนียง – โอนูวาร์ เอต เอล ฮาช – ราอูล ฟลอรุคซ์, โพรมิส ดาวิด

อินเตอร์ มิลาน (3-5-2) : โยเซป มาร์ติเนซ (GK) – มานูเอล อคานจี, ฟรานซิสโก้ อแชร์บี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ – เดนเซล ดุมฟรีส์, นิโคโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, ปีตาร์ ซูคิช, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ – เลาตาโร่ มาร์ติเนซ, แอนจ์-โยอัน บอนนี่

Credit : Inter

Thaiger ทายผลบอล ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ 0-2 อินเตอร์ มิลาน

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

