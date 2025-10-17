ข่าว
รถลำโพง เข้าพื้นที่บ้านหนองจาน เตรียมเปิดเสียงกระฮึ่ม รอกองทัพพิจารณา
รถลำโพง เข้าพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เตรียมจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เปิดเสียงแห่งแผ่นดินไทย รอกองทัพพิจารณาว่าทำกิจกรรมได้ไหม
จากกรณีที่มีการนัดหมายของภาคประชาชนในการนำรถเครื่องเสียงลงพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว โดยล่าสุด มีประชาชนจากหลายจังหวัดรวมพลัง ทำกิจกรรม “รถแห่ลำโพงไทย สะเทือนแนวชายแดน” เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ปกต้องไทยด้วย “เสียงแห่งแผ่นดินไทย”
โดยกิจกรรมครั้งนี้จะต่างออกไปจากที่ กัน จอมพลัง เคยทำก่อนหน้านี้เพราะใช้รถแห่เปิดเสียงผี-เสียงเครื่องบิน แต่ครั้งนี้ เป็นรถที่ใส่ลำโพง บางคันจำนวน 30 ลำโพง บางคัน 48 ลำโพง บางคัน 64 ลำโพง หรือแม้แต่บางคัน 72 ลำโพงก็มี
อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานขออนุญาตจากฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ ว่าสามารถจัดกิจกรรมได้หรือไม่?
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “กัน จอมพลัง” ประกาศเลิกรถแห่ เลี่ยนความโลกสวย เปิดเพลงเรียกสำนึกส่งท้าย
- เป็นเรื่อง! กัน จอมพลัง ลั่น เขมรเตรียมเล่นข่าวเปิดเสียงผี ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายไทย
- “อนุทิน” ย้อนถาม “เขมร” ยิงจรวดกับเสียงผี ใครละเมิดสิทธิมนุษยชนกว่า?
