ลิเวอร์พูล พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68
19 ตุลาคม 2568 เวลา 22.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ แมนยู The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS แมนยู ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS แมนยู
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 22.30 น.
- สนาม : แอนฟิลด์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – แมนยู
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อารืเน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ อลิสซง เบ็คเกอร์ กับ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อิบราฮิม่า โกนาเต้, ฮูโก้ เอกิติเก้ และ เฟเดริโก้ เคียซ่า
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก กับ อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อเล็กซานเดอร์ อิซัค
แมนฯ ยูไนเต็ด
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ รูเบน อโมริม จะยังไม่มีชื่อของ ลิซานโดร มาร์ติเนซ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวไมปถึงต้องเช็คความพร้อมของ นุสแซร์ มาซราวี
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 3 คน เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, พาทริค ดอร์กู แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ไบรอัน เอ็มเบโม่, เมสัน เมาท์ โดยมี เบนยามิน เชสโก้ เป็นกองหน้าตัวเป้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS แมนยู
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 05/01/25 ลิเวอร์พูล 2-2 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 01/09/25 แมนยู 0-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 04/08/24 แมนยู 0-3 ลิเวอรืพูล (กระชับมิตร)
- 07/04/24 แมนยู 2-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 17/03/24 แมนยู 4-3 ลิเวอร์พูล (เอฟเอ คัพ)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
- 04/10/25 แพ้ เชลซี 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/09/25 แพ้ กาลาตาซาราย 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/09/25 ขนะ เซาแธมป์ตัน 2-1 (คาราบาว คัพ)
- 20/09/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
แมนฯ ยูไนเต็ด
- 04/10/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/09/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/09/25 ชนะ เชลซี 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/09/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/08/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ (GK) – คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป – อเล็กซานเดอร์ อิซัค
แมนยู (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, พาทริค ดอร์กู – ไบรอัน เอ็มเบโม่, เมสัน เมาท์ – เบนยามิน เชสโก้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล 3-1 แมนยู
