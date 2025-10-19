ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ลิเวอร์พูล พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 14:30 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 10:56 น.
62

19 ตุลาคม 2568 เวลา 22.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ แมนยู The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS แมนยู ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS แมนยู
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 22.30 น.
  • สนาม : แอนฟิลด์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Liverpool FC

วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – แมนยู

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อารืเน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ อลิสซง เบ็คเกอร์ กับ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อิบราฮิม่า โกนาเต้, ฮูโก้ เอกิติเก้ และ เฟเดริโก้ เคียซ่า

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก กับ อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อเล็กซานเดอร์ อิซัค

Credit : Liverpool FC

แมนฯ ยูไนเต็ด

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ รูเบน อโมริม จะยังไม่มีชื่อของ ลิซานโดร มาร์ติเนซ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวไมปถึงต้องเช็คความพร้อมของ นุสแซร์ มาซราวี

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 3 คน เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, พาทริค ดอร์กู แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ไบรอัน เอ็มเบโม่, เมสัน เมาท์ โดยมี เบนยามิน เชสโก้ เป็นกองหน้าตัวเป้า

Credit : Manchester United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS แมนยู

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 05/01/25 ลิเวอร์พูล 2-2 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/09/25 แมนยู 0-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/08/24 แมนยู 0-3 ลิเวอรืพูล (กระชับมิตร)
  • 07/04/24 แมนยู 2-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/03/24 แมนยู 4-3 ลิเวอร์พูล (เอฟเอ คัพ)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

  • 04/10/25 แพ้ เชลซี 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/09/25 แพ้ กาลาตาซาราย 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/09/25 ขนะ เซาแธมป์ตัน 2-1 (คาราบาว คัพ)
  • 20/09/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)

แมนฯ ยูไนเต็ด

  • 04/10/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/09/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/09/25 ชนะ เชลซี 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/09/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/08/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Liverpool FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ (GK) – คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป – อเล็กซานเดอร์ อิซัค

แมนยู (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, พาทริค ดอร์กู – ไบรอัน เอ็มเบโม่, เมสัน เมาท์ – เบนยามิน เชสโก้

Credit : Manchester United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลิเวอร์พูล 3-1 แมนยู

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

