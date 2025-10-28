เซบาสเตียน พาลูก ๆ เที่ยวสวนสนุก สุดอบอุ่น พร้อมสาวข้างกายที่ทุกคนคุ้นตา

สุดอบอุ่น เซบาสเตียน ลี อดีตสามี ดิว อริสรา โพสต์ภาพพาลูก ๆ ทั้ง 2 คนเที่ยวสวนสนุก พร้อมสาวข้างกายที่ทุกคนคุ้นตา
หลังจากที่นางร้ายหน้าสวย ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ ได้ออกมายืนยันสถานะว่าได้เลิกรากับสามี เซบาสเตียน ลี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดฝ่ายชายก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นกับลูก ๆ ทั้งสองคน
ล่าสุด 27 ตุลาคม 2568 เซบาสเตียน ได้โพสต์ภาพขณะพา น้องไซลาส และ น้องซาฮาร่า ไปเที่ยวสวนสนุก ซึ่งเจ้าตัวระบุแคปชั่นว่า “Sahara’s first time at an amusement park (I think). Oh boy did she have fun. Or not. I couldn’t really tell Packed and ready to go home to Switzerland tomorrow to show my kids my Alma Mater.
สวนสนุกครั้งแรกของซาฮารา (คิดว่านะ) โอ้โห สนุกมากเลย…หรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เก็บกระเป๋าพร้อมกลับบ้านที่สวิตเซอร์แลนด์พรุ่งนี้ จะพาลูก ๆ ไปดูมหาวิทยาลัยเก่าของฉัน”
แต่สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตและแฟนคลับหลายคนอมยิ้มและรู้สึกอบอุ่นหัวใจไปตามๆ กัน ก็คือภาพของหญิงสาวที่กำลังอุ้มน้องไซลาสอยู่ ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น “พี่ยุ” พี่เลี้ยงคนเดิมที่คอยดูแลเด็ก ๆ มาตั้งแต่แรกนั่นเอง การปรากฏตัวของ “พี่ยุ” ในทริปนี้ ทำให้แฟน ๆ ที่คอยเป็นห่วงต่างรู้สึกโล่งใจที่น้องไซลาสและน้องซาฮาร่ายังคงมีพี่เลี้ยงที่คุ้นเคยคอยดูแลอยู่เคียงข้างเสมอ แม้สถานะของพ่อแม่จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนเส้นทางรัก ดิว อริสรา-เซบาสเตียน ลี ก่อนยุติสัมพันธ์ กลางพายุข่าวฉาว 62 ล้าน
- ดิว อริสรา เปิดใจทั้งน้ำตา จบสัมพันธ์ “เซบาสเตียน ลี” ขอบคุณอดีตสามีที่ยังให้เจอลูกๆ
- “เซบาสเตียน ลี” โพสต์ยาวชี้แจงหลายเรื่อง ยันไม่ได้รวย ปัดเอี่ยวอาชญากรรม
อ้างอิงจาก : IG jetsetseb
ติดตาม The Thaiger บน Google News: