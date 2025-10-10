สวีเดน พบ สวิตเซอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

10 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง สวีเดน พบ สวิตเซอร์แลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 สวีเดน VS สวิตเซอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : สวีเดน พบ สวิตเซอร์แลนด์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันเสาร์)
- สนาม :สตรอว์เบอร์รี่ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล สวีเดน – สวิตเซอร์แลนด์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สวีเดน
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไวกิ้ง ภายใต้การคุมทีมของ ยอน ดาห์ล โทมัสสัน ไม่มีชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ต้องเช็คความฟิตของ คิลิยัน เอ็มบัปเป้
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย วิคเตอร์ โยฮันส์สัน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน, อิซัค เฮน, ฮัลมาร์ เอ๊ดดัล, ดาเนียล สเวนส์สัน, อันตอน ซาเลทรอส, ยาซิน อยารี่, ฮูโก้ ลาร์สสัน, อเล็กซานเดอร์ เบิร์นฮาร์ดส์สัน, วิคเตอร์ โยเคเรส และ อเล็กซานเดอร์ อิซัค
สวิตเซอร์แลนด์
ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ นูรัต ยาคิน ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามเช่นกัน
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เกรกอร์ โกเบล, ซิลแวน วิดแมร์, นิโก้ เอลเวดี้, มานูเอล อคานจี, ริคาร์โด้ โรดริเกซ, รูเบน วาร์กาส, เรโม ฟรอยเลอร์, กรานิต ชาก้า, แดน เอ็นดอย, ฟาเบียน รีเดอร์ และ บรีล เอ็มโบโล่
สถิติการพบกันของ สวีเดน – สวิตเซอร์แลนด์
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 03/07/18 สวีเดน 1-0 สวิตเซอร์แลนด์ (ฟุตบอลโลก 2018)
- 27/03/02 สวีเดน 1-1 สวิตเซอร์แลนด์ (กระชับมิตร)
- 25/04/01 สวิตเซอร์แลนด์ 0-2 สวีเดน (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ สวีเดน
- 08/09/25 แพ้ โคโซโว 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 เสมอ สโลวีเนีย 2-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 ชนะ แอลจีเรีย 4-3 (กระชับมิตร)
- 06/06/25 ชนะ ฮังการี 2-0 (กระชับมิตร)
- 25/03/25 ชนะ ไอร์แลนด์เหนือ 5-1 (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ สวิตเซอร์แลนด์
- 08/09/25 ชนะ สโลวีเนีย 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 ชนะ โคโซโว 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 11/06/25 ชนะ สหรัฐอเมริกา 4-0 (กระชับมิตร)
- 07/06/25 ชนะ เม็กซิโก 4-2 (กระชับมิตร)
- 25/03/25 ชนะ ลักเซมเบิร์ก 3-1 (กระชับมิตร)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สวีเดน (3-5-2) : วิคเตอร์ โยฮันส์สัน (GK) – กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน, อิซัค เฮน, ฮัลมาร์ เอ็ดดัล – ดาเนียล สเวนส์สัน, อันตอน ซาเลทรอส, ยาซิน อยารี่, ฮูโก้ ลาร์สสัน, อเล็กซานเดอร์ เบิร์นฮาร์ดส์สัน – วิคเตอร์ โยเคเรส, อเล็กซานเดอร์ อิซัค
สวิตเซอร์แลนด์ (4-4-1-1) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – ซิลแวน วิดแมร์, นิโก้ เอลเวดี้, มานูเอล อคานจี, ริคาร์โด้ โรดริเกซ – รูเบน วาร์กาส, เรโม ฟรอยเลอร์, กรานิต ชาก้า, แดน เอ็นดอย – ฟาเบียน รีเดอร์ – บรีล เอ็มโบโล่
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
สวีเดน 1-1 สวิตเซอร์แลนด์
