ข่าวกีฬาฟุตบอล

สวีเดน พบ สวิตเซอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 17:15 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 11:03 น.
61

10 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง สวีเดน พบ สวิตเซอร์แลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 สวีเดน VS สวิตเซอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : สวีเดน พบ สวิตเซอร์แลนด์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันเสาร์)
  • สนาม :สตรอว์เบอร์รี่ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : Monomax

วิเคราะห์บอล สวีเดน – สวิตเซอร์แลนด์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สวีเดน

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไวกิ้ง ภายใต้การคุมทีมของ ยอน ดาห์ล โทมัสสัน ไม่มีชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ต้องเช็คความฟิตของ คิลิยัน เอ็มบัปเป้

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย วิคเตอร์ โยฮันส์สัน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน, อิซัค เฮน, ฮัลมาร์ เอ๊ดดัล, ดาเนียล สเวนส์สัน, อันตอน ซาเลทรอส, ยาซิน อยารี่, ฮูโก้ ลาร์สสัน, อเล็กซานเดอร์ เบิร์นฮาร์ดส์สัน, วิคเตอร์ โยเคเรส และ อเล็กซานเดอร์ อิซัค

Credit : Svensk fotboll

สวิตเซอร์แลนด์

ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ นูรัต ยาคิน ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามเช่นกัน

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เกรกอร์ โกเบล, ซิลแวน วิดแมร์, นิโก้ เอลเวดี้, มานูเอล อคานจี, ริคาร์โด้ โรดริเกซ, รูเบน วาร์กาส, เรโม ฟรอยเลอร์, กรานิต ชาก้า, แดน เอ็นดอย, ฟาเบียน รีเดอร์ และ บรีล เอ็มโบโล่

Credit : Swiss Nati Men

สถิติการพบกันของ สวีเดน – สวิตเซอร์แลนด์

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 03/07/18 สวีเดน 1-0 สวิตเซอร์แลนด์ (ฟุตบอลโลก 2018)
  • 27/03/02 สวีเดน 1-1 สวิตเซอร์แลนด์ (กระชับมิตร)
  • 25/04/01 สวิตเซอร์แลนด์ 0-2 สวีเดน (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ สวีเดน

  • 08/09/25 แพ้ โคโซโว 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 เสมอ สโลวีเนีย 2-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/06/25 ชนะ แอลจีเรีย 4-3 (กระชับมิตร)
  • 06/06/25 ชนะ ฮังการี 2-0 (กระชับมิตร)
  • 25/03/25 ชนะ ไอร์แลนด์เหนือ 5-1 (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ สวิตเซอร์แลนด์

  • 08/09/25 ชนะ สโลวีเนีย 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 ชนะ โคโซโว 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 11/06/25 ชนะ สหรัฐอเมริกา 4-0 (กระชับมิตร)
  • 07/06/25 ชนะ เม็กซิโก 4-2 (กระชับมิตร)
  • 25/03/25 ชนะ ลักเซมเบิร์ก 3-1 (กระชับมิตร)
Credit : Svensk fotboll

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สวีเดน (3-5-2) : วิคเตอร์ โยฮันส์สัน (GK) – กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน, อิซัค เฮน, ฮัลมาร์ เอ็ดดัล – ดาเนียล สเวนส์สัน, อันตอน ซาเลทรอส, ยาซิน อยารี่, ฮูโก้ ลาร์สสัน, อเล็กซานเดอร์ เบิร์นฮาร์ดส์สัน – วิคเตอร์ โยเคเรส, อเล็กซานเดอร์ อิซัค

สวิตเซอร์แลนด์ (4-4-1-1) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – ซิลแวน วิดแมร์, นิโก้ เอลเวดี้, มานูเอล อคานจี, ริคาร์โด้ โรดริเกซ – รูเบน วาร์กาส, เรโม ฟรอยเลอร์, กรานิต ชาก้า, แดน เอ็นดอย – ฟาเบียน รีเดอร์ – บรีล เอ็มโบโล่

Credit : Swiss Nati Men

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

สวีเดน 1-1 สวิตเซอร์แลนด์

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ปริศนาไขออก คนโบราณย้ายรูปปั้นหิน &quot;โมอาย&quot; หนักหลายตัน ให้มันเดินได้ ทั่วเกาะอีสเตอร์ ข่าวต่างประเทศ

ปริศนาไขออก คนโบราณย้ายรูปปั้นหิน “โมอาย” หนักหลายตัน ให้มันเดินได้ ทั่วเกาะอีสเตอร์

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ต่างชาติทำคลิปชมคนไทยใช้ “บีทีเอส-เอ็มอาร์ที” เป็นระเบียบ ไร้เสียงโวยวาย สุดจะมีอารยะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อย. เตือนภัย กินเยลลี่มากไป ลำไส้อักเสบ ถึงตายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบลเยียม พบ มาซิโดเนียเหนือ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับแฉอดีตต้นสังกัด อวี๋เหมิงหลง 8 ศิลปินตายปริศนา บันเทิง

ขุดประวัติสยอง ดาราร่วมค่าย ‘อวี๋เหมิงหลง’ เสียชีวิต 6 ราย ตกตึก-หายตัวปริศนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภิรดา บุญนี้บารมีปู่ ปล่อยแนวทางเลขเด็ดงวด 16 ตุลาคม 2568 ชุดเต็ม ฟันเลขเด่น 3 พร้อมเลขท้าย 2 ตัว 39-34-38 คอหวยเริ่มหาซื้อบนแผง เลขเด็ด

โค้งแรกแรง! แม่น้ำหนึ่ง ปล่อยเลขเด็ด 16/10/68 ฟันธง 3 เด่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สวีเดน พบ สวิตเซอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แฟนๆ แห่ส่อง ทะเบียนรถ ยิว ฉัตรมงคล ถูกชนวันเดียวกับดราม่า เจนนี่-แม่เกตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนา งวดประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 ประกาศผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป เช็กเลข 6 ตัว และสถิติย้อนหลังได้ที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 10/10/68 ตรวจหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันศุกร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เยอรมนี พบ ลักเซมเบิร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฝรั่งเศส พบ อาเซอร์ไบจาน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! “มาเรีย โครินา มาชาโด” คว้ารางวัลโนเบลสันติภาพ “ทรัมป์” อด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ห่วงคนตกหล่น เตรียมเปิด คนละครึ่งพลัส รอบเก็บตก และจ่อเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เศรษฐกิจ

ข่าวดี! รัฐบาลจัด “คนละครึ่งพลัส” เฟส 2 ลงทะเบียนไม่ทันรอบแรก แก้ตัวได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! ก้อง ห้วยไร่ เตรียมแต่งหล่อขึ้นรับ ปริญญาโทกิตติมศักดิ์ ม.นครพนม บันเทิง

ยินดี! ก้อง ห้วยไร่ เตรียมแต่งหล่อรับป.โทกิตติมศักดิ์ ม.นครพนม เจ้าตัวยังเขิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568ใครได้หยุดบ้าง เศรษฐกิจ

ข่าวดี วันหยุดยาว 11-13 ต.ค. 68 ใครได้หยุดบ้าง? วันนวมินทรมหาราช

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมัครงานแล้วเงียบกริบ? ไม่ใช่เพราะไม่เก่ง แต่เรซูเม่ถูกปัดตกเพราะ AI เศรษฐกิจ

สมัครงานแล้วเงียบกริบ? ไม่ใช่ไม่เก่ง แต่เรซูเม่ถูกปัดตกเพราะ AI

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความคืบหน้ากรณีคลิปไวรัลชายตั้งกล้องเตะแมว ล่าสุดร้านเจ้เล้งออกแถลงการณ์ปลดพ้นสภาพพนักงานทันที ด้าน WDT แจ้งกำลังขึ้นศาลดอนเมืองวันนี้ ข่าว

ไม่รอด! เจ้เล้ง ไล่ออกแล้ว พนง.หนุ่มเตะแมวปลิว ล่าสุดถูกนำตัวขึ้นศาล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พี่สาวยิว เดือด แม่เกตุ ขู่สั่งเก็บน้องชาย ลั่น ที่เงียบเพราะเซฟความรู้สึก เจนนี่-หลานสาว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลุ่มอดีตลูกศิษย์ร้องเรียนพฤติกรรมคริสตจักรแห่งหนึ่ง อ้างใช้ไฟพระวิญญาณไล่ผี-สร้างความกลัว ด้านประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ยันไบเบิลไม่มีคำสอนเช่นนี้ ข่าว

อดีตสมาชิกแฉ “คริสตจักร” อ้าง “พิธีไล่ผีด้วยไฟ” ชี้ ไม่มีคำสอนนี้ในไบเบิล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชทัณฑ์ปัดเล็งดึงทักษิณเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ต้องขังอื่น ข่าว

ราชทัณฑ์ จ่อดึง ‘ทักษิณ’ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในเรือนจำ แจงเหตุไม่ให้ลอกท่อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ ข่าวต่างประเทศ

เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง เศรษฐกิจ

ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน เทคโนโลยี

ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ละคร-ซีรีส์ ช่อง 7HD เดือนตุลาคม เสิร์ฟหลากหลายครบรส น่าดูฮือฮาสะท้านจอ บันเทิง

ละคร-ซีรีส์ ช่อง 7HD เดือนตุลาคม เสิร์ฟหลากหลายครบรส น่าดูฮือฮาสะท้านจอ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 17:15 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 11:03 น.
61
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปริศนาไขออก คนโบราณย้ายรูปปั้นหิน &quot;โมอาย&quot; หนักหลายตัน ให้มันเดินได้ ทั่วเกาะอีสเตอร์

ปริศนาไขออก คนโบราณย้ายรูปปั้นหิน “โมอาย” หนักหลายตัน ให้มันเดินได้ ทั่วเกาะอีสเตอร์

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568

ต่างชาติทำคลิปชมคนไทยใช้ “บีทีเอส-เอ็มอาร์ที” เป็นระเบียบ ไร้เสียงโวยวาย สุดจะมีอารยะ

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568

อย. เตือนภัย กินเยลลี่มากไป ลำไส้อักเสบ ถึงตายได้

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
แฟนคลับแฉอดีตต้นสังกัด อวี๋เหมิงหลง 8 ศิลปินตายปริศนา

ขุดประวัติสยอง ดาราร่วมค่าย ‘อวี๋เหมิงหลง’ เสียชีวิต 6 ราย ตกตึก-หายตัวปริศนา

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
Back to top button