วอนช่วยสวดภาวนา ตำนานนักร้องลูกทุ่งหญิง ป่วยจนต้องเลื่อนคอนเสิร์ต ต้นปีสามีเพิ่งเสีย

ฟรีดา พาร์ตัน น้องสาวของ ดอลลี พาร์ตัน ราชินีเพลงคันทรีระดับตำนาน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ขอให้แฟนคลับทั่วโลกร่วมส่งกำลังใจ สวดภาวนาให้กับพี่สาวของเธอ หลังมีปัญหาด้านสุขภาพจนต้องประกาศเลื่อนคอนเสิร์ตใหญ่ออกไป

ฟรีดา วัย 68 ปี เขียนข้อความระบุว่า “เมื่อคืนฉันสวดภาวนาให้พี่สาวของฉัน ดอลลี ตลอดทั้งคืน พวกเราหลายคนคงทราบว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยดีมาระยะหนึ่งแล้ว ฉันเชื่อในพลังแห่งการอธิษฐาน อยากจะขอให้ทุกคนทั่วโลกที่รักเธอ มาเป็นนักรบแห่งคำอธิษฐาน สวดภาวนาไปพร้อมกับฉัน”

“เธอเข้มแข็ง เธอเป็นที่รัก และด้วยคำอธิษฐานทั้งหมดที่ส่งไปให้เธอ ฉันเชื่อสุดหัวใจว่าเธอจะไม่เป็นอะไร”

คำร้องขอของฟรีดาเกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ ดอลลี พาร์ตัน ในวัย 79 ปี ได้ประกาศเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ “Dolly: Live in Las Vegas” ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2568 ณ โรงละครโคลอสเซียม ที่ซีซาร์ส พาเลซ ออกไปเป็นเดือนกันยายน 2569

ในโพสต์อินสตาแกรมเมื่อวันที่ 28 กันยายน ดอลลีได้ชี้แจงถึงสาเหตุว่ามาจาก “ปัญหาด้านสุขภาพ”

มรสุมโถม ‘ตำนานลูกทุ่งสาว’ เสียสามี ผู้เป็นทุกสิ่งในชีวิต สิ้นรักแท้ 60 ปี

“คุณหมอบอกฉันว่า ฉันต้องเข้ารับการรักษาบางอย่าง” ศิลปินดังอธิบาย “อย่างที่ฉันพูดติดตลกกับพวกเขา คงถึงเวลาเช็กระยะ 100,000 ไมล์แล้วล่ะ แม้ว่าครั้งนี้จะไม่ใช่การไปหาศัลยแพทย์ตกแต่งเหมือนปกติก็ตาม!”

เธอกล่าวเสริมอย่างจริงจังว่า “ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงไม่สามารถซ้อมและเตรียมโชว์ที่ฉันอยากให้พวกคุณได้เห็น และเป็นโชว์ที่พวกคุณสมควรจะได้รับ พวกคุณจ่ายเงินมาเพื่อดูฉันแสดง และฉันก็อยากจะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเพื่อพวกคุณ”

ดอลลียังกล่าวอีกว่า แม้เธอจะยังสามารถทำงานในโปรเจกต์อื่นๆ จากบ้านที่แนชวิลล์ได้ แต่เธอจำเป็นต้องใช้เวลาพักฟื้นเล็กน้อยเพื่อให้พร้อมสำหรับการแสดงบนเวทีอย่างเต็มที่

สถานการณ์ด้านสุขภาพครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากของดอลลี หลังจากที่เธอเพิ่งสูญเสีย คาร์ล ดีน สามีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานาน 58 ปี ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ราชินีเพลงคันทรีได้ส่งข้อความถึงแฟนๆ เพื่อให้คลายกังวลว่า “ไม่ต้องห่วงว่าฉันจะออกจากวงการนะ เพราะพระเจ้ายังไม่ได้บอกให้ฉันหยุด แต่ฉันเชื่อว่าพระองค์กำลังบอกให้ฉันช้าลงหน่อยในตอนนี้ เพื่อที่ฉันจะได้พร้อมสำหรับผจญภัยครั้งใหญ่ครั้งต่อไปกับพวกคุณทุกคน”

