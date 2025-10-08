การเงินเศรษฐกิจ

อยากซื้อรถ แต่ไม่มีเงินดาวน์ แนะนำสินเชื่อ KLeasing ผ่อนได้ยาว ดอกเบี้ยเริ่มต้นดี

เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 19:45 น.
53
อยากซื้อรถ แต่ไม่มีเงินดาวน์ แนะนำสินเชื่อ KLeasing ผ่อนได้ยาว ดอกเบี้ยเริ่มต้นดี

เจอรถบ้าน รถมือ 2 คันที่ใช่ แต่ไม่มีเงินดาวน์ อย่าปล่อยให้หลุดมือ! KLeasing ช่วยให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าที่คิด

เคยไหมครับ เวลาจะซื้อรถมือ 2 จากเจ้าของโดยตรง หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “รถบ้าน” เนี่ย พอเจอคันที่ใช่ สภาพถูกใจ ราคาโดนใจปุ๊บ แต่ก็ต้องมาสะดุดตรงที่ จะไปหาเงินก้อนจากไหน หรือ จะไปหาไฟแนนซ์ที่ไหนดี สุดท้ายก็ต้องปล่อยรถคันสวยหลุดมือไปอย่างน่าเสียดาย

ส่วนฝั่งคนขาย ก็อยากจะขายได้เร็วๆ ได้เงินก้อนมาใช้ แต่ก็กลัวเจอลูกค้าไม่พร้อม กังวลเรื่องความปลอดภัยในการรับเงินสดก้อนใหญ่ ปัญหาน่าปวดหัวเหล่านี้จะหมดไป

วันนี้ ไทยเกอร์มีตัวช่วยดีๆ เหมือนเพื่อนสนิทที่พร้อมซัพพอร์ต มาแนะนำให้รู้จัก นั่นคือ สินเชื่อรถใช้แล้ว (รถบ้าน) จาก KLeasing ที่จะมาทำให้การซื้อขายรถบ้านระหว่างคุณกับเจ้าของโดยตรง เป็นเรื่องง่าย สะดวก และสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย

ฝั่งคนซื้อ แฮปปี้สุดๆ บอกเลย

ลืมภาพการเดินเอกสารวุ่นวาย หรือการรออนุมัติแบบนานข้ามชาติไปได้เลย KLeasing เขาเข้าใจคนอยากมีรถดีครับ

สมัครง่าย ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ปวดหัว แค่มีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท ก็ยื่นเรื่องได้แล้ว แถมมีบริการทำสัญญาถึงบ้าน ฟรี

รู้ผลไว ยื่นเอกสารครบปุ๊บ รอฟังผลอนุมัติภายใน 1 วันทำการเท่านั้น ได้รถในฝันไปขับเร็วกว่าใคร

ดอกเบี้ย เริ่มต้นเบาๆ ที่ 2.79% ต่อปี** ช่วยให้เราประหยัดไปได้เยอะ

ผ่อนยาวๆ สบายๆ เลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง 7 ปี หรือ 84 เดือนเลยทีเดียว ทำให้ค่างวดต่อเดือนไม่หนักเกินไป

จัดได้ทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่น ยุโรป หรือแบรนด์ไหนๆ ที่คุณเล็งไว้ ขอแค่รถอายุไม่เกิน 16 ปี ก็จัดได้หมด

โปะปิดก่อนได้ อยากปิดบัญชีก่อนกำหนดก็ทำได้เลย ไม่มีค่าปรับกวนใจ

ฝั่งคนขาย ก็สบายใจหายห่วง

หมดปัญหาโดนเบี้ยว หรือรอลูกค้าหาเงินนานๆ แค่ผู้ซื้อได้รับอนุมัติสินเชื่อ และทำการโอนเล่มทะเบียนเรียบร้อย คุณก็รับเงินก้อนเข้าบัญชีได้เลยทันทีภายใน 1 วันทำการ

ใครสมัครได้บ้าง KLeasing?

  • อายุ 20 – 70 ปี
  • มีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาทต่อเดือน

เห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นคนซื้อหรือคนขายรถบ้าน KLeasing ก็มีทางออกที่ลงตัวให้เสมอ ทำให้ทุกขั้นตอนง่าย สะดวก และมั่นใจได้ทั้งคู่

เจอรถที่ถูกใจแล้ว อย่ารอช้า! ให้ KLeasing เป็นเพื่อนที่ช่วยสานฝันให้คุณเป็นจริง

คลิกสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้เลยที่นี่: https://www.kasikornbank.com/k_44GdSHx

คำเตือน: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.28%-15% ต่อปี

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด **สำหรับรถใช้แล้ว รุ่นปี 2024 รับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.79% ต่อปี และผ่อนชำระ 48 งวด ตลอดทั้งอายุสัญญา

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

