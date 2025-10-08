สลด! เด็กชายวัย 12 ขวบเล่น ‘ประทัดลูกบอล’ ระเบิดคามือ นิ้วขาด 2 นิ้ว หาชิ้นส่วนไม่พบ
เหตุสลดที่อุดรธานี เมื่อเด็กชายวัย 12 ปี ถูกประทัดลูกบอลระเบิดใส่มือ หลังจากที่เวียนเทียนเสร็จ นิ้วขาดทันที 2 นิ้ว หาชิ้นส่วนไม่เจอ
เมื่อวานนี้ (7 ต.ค. 68) เกิดเหตุการณ์น่าสลดใจขึ้นที่บ้านนาจาน ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อเด็กชายวัย 12 ขวบ ถูกประทัดลูกบอลระเบิดใส่คามืออย่างรุนแรง จนทำให้นิ้วขาดหายไปถึง 2 นิ้ว และญาติกับชาวบ้านช่วยกันค้นหานิ้วที่กระเด็นหายไปทั้งคืนแต่ก็ไม่พบ
ญาติของเด็กชายเล่าว่า หลังเสร็จสิ้นพิธีเวียนเทียนในวันออกพรรษา เด็กๆ ได้ชักชวนกันไปซื้อประทัดลูกบอลมาเล่น โดยมีการนำผ้ามาพันรอบประทัดใส่ก้อนหินก่อนจะจุดไฟ แต่เด็กชายยังไม่ทันได้โยนออกไป ประทัดก็เกิดระเบิดคามือ ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสทันที เพื่อนร่วมงานรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน
ชาวบ้านในพื้นที่ต่างแสดงความเป็นห่วงและเรียกร้องให้มีการยกเลิกการจุดประทัดได้แล้ว เนื่องจากเป็นอันตรายต่อตนเอง ทั้งยังส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และทำให้สัตว์เลี้ยงต่างๆ ตื่นตกใจกลัววิ่งหนี พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ปกครองเปลี่ยนความคิด ไม่สนับสนุนให้บุตรหลานเล่นประทัด เพราะอาจเกิดการบาดเจ็บรุนแรงเช่นนี้ได้อีก
