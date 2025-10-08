ข่าว

สลด! เด็กชายวัย 12 ขวบเล่น ‘ประทัดลูกบอล’ ระเบิดคามือ นิ้วขาด 2 นิ้ว หาชิ้นส่วนไม่พบ

เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 10:22 น.
70

เหตุสลดที่อุดรธานี เมื่อเด็กชายวัย 12 ปี ถูกประทัดลูกบอลระเบิดใส่มือ หลังจากที่เวียนเทียนเสร็จ นิ้วขาดทันที 2 นิ้ว หาชิ้นส่วนไม่เจอ

เมื่อวานนี้ (7 ต.ค. 68) เกิดเหตุการณ์น่าสลดใจขึ้นที่บ้านนาจาน ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อเด็กชายวัย 12 ขวบ ถูกประทัดลูกบอลระเบิดใส่คามืออย่างรุนแรง จนทำให้นิ้วขาดหายไปถึง 2 นิ้ว และญาติกับชาวบ้านช่วยกันค้นหานิ้วที่กระเด็นหายไปทั้งคืนแต่ก็ไม่พบ

ญาติของเด็กชายเล่าว่า หลังเสร็จสิ้นพิธีเวียนเทียนในวันออกพรรษา เด็กๆ ได้ชักชวนกันไปซื้อประทัดลูกบอลมาเล่น โดยมีการนำผ้ามาพันรอบประทัดใส่ก้อนหินก่อนจะจุดไฟ แต่เด็กชายยังไม่ทันได้โยนออกไป ประทัดก็เกิดระเบิดคามือ ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสทันที เพื่อนร่วมงานรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน

ชาวบ้านในพื้นที่ต่างแสดงความเป็นห่วงและเรียกร้องให้มีการยกเลิกการจุดประทัดได้แล้ว เนื่องจากเป็นอันตรายต่อตนเอง ทั้งยังส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และทำให้สัตว์เลี้ยงต่างๆ ตื่นตกใจกลัววิ่งหนี พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ปกครองเปลี่ยนความคิด ไม่สนับสนุนให้บุตรหลานเล่นประทัด เพราะอาจเกิดการบาดเจ็บรุนแรงเช่นนี้ได้อีก

เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 10:22 น.
70
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

