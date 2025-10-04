ข่าวกีฬา

เปิดคลิปไร้น้ำใจนักกีฬา พาราลิมปิกมอริเชียส จงใจผลัก บีม ชัยวัฒน์ ล้มเจ็บจนดราม่า

เผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 16:43 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2568 17:42 น.
นักกีฬาพาราลิมปิกมอริเชียส
ภาพ @PARAPOST

สับเละ กรีฑาพาราโลก 2025 จังหวะไร้น้ำใจนักกีฬา โรแบร์โต้ มิเชล จากมอริเชียสจงใจผลัก บีม ชัยวัฒน์ นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งของไทยจนล้มกลางเวทีชิงชัย

ตกเป็นกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์โจมตีหนัก หลังจากวันนี้ (4 ต.ค.68) เฟซบุ๊กเพจ “PARAPOST” เปิดคลิปนาทีดราม่าจังหวะไร้น้ำใจนักกีฬาของโรเบอร์โต้ มิเชล นักกีฬาจากประเทศมอริเชียส ที่จงใจผลัก “บีม” ชัยวัฒน์ รัตนะ นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย และแสดงพฤติกรรมน่ารังเกียจ ไร้ซึ่งน้ำใจของการเป็นนักกีฬา ระหว่างแข่งขันวีลแชร์เรซซิ่ง 800 เมตร T34 รอบคัดเลือก ฮีทที่ 2 กรีฑาพาราโลก 2025 สนามกีฬาจาวาฮาราล เนห์รู ประเทศอินเดีย โดยปัจจุบันยังคงต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บของนักกีฬาพาราลิมปิกไทยอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุ ผู้ฝึกทีมชาติไทย ประท้วงต่อสหพันธ์กรีฑาคนพิการโลกพร้อมยื่นหลักฐาน จนต่อมามีบทลงโทษชัดเจนกับ โรแบร์โต มิเชล มีความผิดตามกฎจากพฤติกรรมไม่มีน้ำใจนักกีฬาใช้คำพูดหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้นักกีฬาจากมอริเชียสถูกปรับแพ้

ขณะที่ “บีม” ชัยวัฒน์ รัตนะ นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งวัย 29 ปี ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ส่วนอาการบาดเจ็บที่ข้อมือ เบื้องต้นระบุอาการยังเล็กน้อยแต่ต้องรอเช็กให้ละเอียดอีกครั้ง.

อัปเดตล่าสุด “บีม” ชัยวัฒน์ รัตนะ เปิดเผยกับ ParaPost ว่า หลังจากเกิดปะทะถูกชนในการแข่งขัน วีลแชร์เรซซิ่ง 800 เมตร
กล่าว่า “ตอนนี้มีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือนิดหน่อย ขณะที่วีลแชร์ที่ใช้แข่งขันต้องนำไปปรับตั้งศูนย์ใหม่ แต่ในรอบชิงน่าจะสามารถลงสนามแข่งขันได้ ซึ่งเจ้าตัวทิ้งท้าวยด้วยการขอขอบคุณทุกกำลังใจของคนไทยทุกคนที่ส่งมาให้”.

ภาพ Facebook @PARAPOST

คลิปที่กำลังเป็นที่วิจารณ์ในกรีฑาโลก พาราลิมปิก 2025
ภาพ Facebook @parapostnews
ทีมผู้ฝึกสอนของไทยเข้าไปตรวจเช็กอาการเข็บข้อมือของชัยวัฒน์ รัตนะ นักกีฬาพาราฯ วัย 29 ปี
ภาพ Facebook @parapostnews

ข่าวกีฬา

