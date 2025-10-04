ข่าวกีฬาฟุตบอล

เรอัล มาดริด พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 14:30 น.
56

4 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล ลาลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซานติอาโก เบร์นาเบว ระหว่าง เรอัล มาดริด พบ บียาร์เรอัล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ลาลีกา เรอัล มาดริด VS บียาร์เรอัล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ลาลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เรอัล มาดริด VS บียาร์เรอัล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : ซานติอาโก เบร์นาเบว
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1

วิเคราะห์บอล เรอัล มาดริด – บียาร์เรอัล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เรอัล มาดริด

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ ชาบี้ อลอนโซ่ ยังไม่สามารถใช้งาน เอแดร์ มิลิเตา, ดาเนียล การ์บาฆาล, เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, แฟร์กล็องด์ เมนดี้ กับ อันโตนิโอ รือดิเกอร์ ที่ยังมีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย อันเดรย์ ลูนิน, เฟเดรีโก้ วัลเวร์เด้, ราอูล อาเซนซีโอ, ดีน เฮาเซ่น, ฟราน การ์เซีย, เอดูอาร์โด้ กามาวิงก้า, ดาเนียล เซบายอส, บราอิม ดีอาซ, ฟรังโก้ มาสตานตูโอโน่, โรดรีโก้ โกเอส, กอนซาโล่ การ์เซีย ตอร์เรส

Credit @realmadriden

บียาร์เรอัล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือดำน้ำ ของกุนซือ มาร์เซลีโน่ การ์เซีย โตราล จะยังไม่สามารถใช้งาน ฮวน ฟอยธ์, เปา กาบาเนส, วิลลี่ กอมบ์วาล่า กับ โลแกน คอสต้า ที่ยังมีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย อาร์เนา เตนาส, ซานติอาโก้ มูรินโญ่, เรนาโต้ เวยก้า, ราฟา มาริน, เซร์จี้ การ์โดน่า, ทาจอน บูคาแนน, ป๊าป เกย์, โธมัส ปาร์เตย์, มานอร์ โซโลมอน, จอร์จส์ มีเคาตัดเซ่, นิโกล่าส์ เปเป้

Credit @VillarrealCF

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เรอัล มาดริด – บียาร์เรอัล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 16/03/2025 บียาร์เรอัล 1-2 เรอัล มาดริด (ลาลีกา)
  • 06/10/2024 เรอัล มาดริด 2-0 บียาร์เรอัล (ลาลีกา)
  • 20/05/2024 บียาร์เรอัล 4-4 เรอัล มาดริด (ลาลีกา)
  • 18/12/2023 เรอัล มาดริด 4-1 บียาร์เรอัล (ลาลีกา)
  • 09/04/2023 เรอัล มาดริด 2-3 บียาร์เรอัล (ลาลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เรอัล มาดริด

  • 30/09/2025 ชนะ เอฟซี ไครัต อัลมาตี 5-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก)
  • 27/09/2025 แพ้ แอตเลติโก มาดริด 5-2 (ลาลีกา)
  • 24/09/2025 ชนะ เลบันเต้ 4-1 (ลาลีกา)
  • 20/09/2025 ชนะ เอสปันญ่อล 2-0 (ลาลีกา)
  • 17/09/2025 ชนะ โอลิมปิค มาร์กเซย 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก)

บียาร์เรอัล

  • 01/10/2025 เสมอ ยูเวนตุส 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก)
  • 27/09/2025 ชนะ แอธเลติก บิลเบา 1-0 (ลาลีกา)
  • 24/09/2025 ชนะ เซบีย่า 2-1 (ลาลีกา)
  • 20/09/2025 ชนะ โอซาซูน่า 2-1 (ลาลีกา)
  • 13/09/2025 แพ้ แอตเลติโก มาดริด 0-2 (ลาลีกา)

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เรอัล มาดริด (4-2-3-1) : อันเดรย์ ลูนิน (GK) – เฟเดรีโก้ วัลเวร์เด้, ราอูล อาเซนซีโอ, ดีน เฮาเซ่น, ฟราน การ์เซีย – เอดูอาร์โด้ กามาวิงก้า, ดาเนียล เซบายอส – บราอิม ดีอาซ, ฟรังโก้ มาสตานตูโอโน่, โรดรีโก้ โกเอส – กอนซาโล่ การ์เซีย ตอร์เรส

บียาร์เรอัล (4-4-2) : อาร์เนา เตนาส (GK) – ซานติอาโก้ มูรินโญ่, เรนาโต้ เวยก้า, ราฟา มาริน, เซร์จี้ การ์โดน่า – ทาจอน บูคาแนน, ป๊าป เกย์, โธมัส ปาร์เตย์, มานอร์ โซโลมอน – จอร์จส์ มีเคาตัดเซ่, นิโกล่าส์ เปเป้

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล ลาลีกา

เรอัล มาดริด 2-0 บียาร์เรอัล

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of sorrawit sorrawitเผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 14:30 น.
56
Photo of sorrawit

sorrawit

นักเขียนข่าวกีฬาประจำ Thaiger มีความสนใจในด้านกีฬาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล บาสเกตบอล หรืออเมริกันฟุตบอล รวมไปถึงชื่นชอบเกมและอนิเมะเป็นชีวิตจิตใจ ปัจจุบันสั่งสมประสบการณ์เขียนบทความกีฬาออนไลน์ มากกว่า 4 ปี หัวข้อที่เชี่ยวชาญคือเรื่องกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ช่องทางติดต่อ gig@thethaiger.com

