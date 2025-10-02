บันเทิง

“เม พรีมายา” เล่าหมดเปลือก ถามหาความยุติธรรม หลังถูกหุ้นส่วนฟ้อง-ปิดบริษัท ไม่ให้รับรู้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 15:56 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 15:56 น.
135

“เม พรีมายา” เปิดใจหมดเปลือก แฉกลับถูกอดีตหุ้นส่วนฟ้องก่อนเพื่อบีบให้ไกล่เกลี่ย และแอบยื่นเรื่องปิดบริษัทไม่แจ้งให้ทราบ ถามหาความยุติธรรมทั้งน้ำตา

เม พรีมายา ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกในรายการ โหนกระแส ถึงมหากาพย์ดราม่าถูกเพื่อนสนิทและหุ้นส่วนฮุบกิจการคลินิก โดยยืนยันว่าตนพยายามไกล่เกลี่ยทุกวิถีทางแล้ว แต่กลับถูกอีกฝ่ายฟ้องกลับ และล่าสุดคือการแอบยื่นเรื่องปิดบริษัทโดยไม่แจ้งให้ทราบ

เม พรีมายา กล่าวว่า “จริง ๆ หนูไม่ได้อยากจะมีเรื่องมีราว อยากจะไกล่เกลี่ยให้เร็วที่สุด เพราะว่าชีวิตหนูตอนนี้ก็มีความสุขมาก ๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ทำให้หนูเศร้า แล้วก็เสียใจไปไหนไม่ได้เลย ทีนี้เราก็อยากให้ยุติธรรมที่สุดเพราะบริษัทตอนนี้เติบโต มีรายได้ มีกำไร ถ้าจะไม่มีเราหรือมีเราอยู่ตรงนี้ ก็ควรจะยุติธรรมกับเราหรือมีคำตอบ มีเอกสาร มีข้อมูลบางอย่างให้เราหรือเปล่า

เราให้ไปทุกวิธี อย่างที่บอกว่าคุณจะซื้อหุ้นเมหรือไม่ 25% หรือว่าตอนแรก ๆ เมจะไปซื้อหุ้นของคุณ 75% ตรงนี้เมก็เคยเสนอไป หรือว่าถ้าบอกว่าไม่มีเงินสด เมก็บอก งั้นผ่อนหรือไม่ 3 ปี 5 ปี เมให้ไปทุกอย่างแล้ว สุดท้ายที่เมยังไม่ได้ดำเนินอะไรเลย ในมุมของเม เพราะว่าคุณฟ้องเมก่อน พรบ.คอมพ์ กับหมิ่นประมาททำให้ศาลท่านให้ไกล่เกลี่ยมาโดยตลอดตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน เพิ่งรับฟ้องที่คุณมาชี้แจงในหนังสือ

เม พรีมายา ขณะแสดงความรู้สึกเสียใจในรายการ
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ตลอดระยะเวลาเมก็ให้ความหวัง เมก็เหตุแสงสว่างว่าจะได้จบเรื่องนี้สักทีนึงแบบยุติธรรม เพราะว่าเรื่องนี้ถูกเข้ามามีศาลเป็นตัวกลางแล้ว แต่สุดท้ายคุณมายื่นกับศาลต้นกันยายนที่ผ่านมา ปิดบริษัทนี้แล้ว คือทำให้เมจะบอกว่าโกรธก็ได้ เมก็โกรธอีกเหมือนกันว่า ทำไมตลอดระยะเวลาที่เราเจอกันในศาลเป็นวัน ๆ ที่ศาลมานั่งไกล่เกลี่ยให้ มานั่งทำทุกอย่างให้แล้วตัวเราเองมีความหวังที่จะจบเรื่องนี้อย่างยุติธรรมที่สุด คุณบอก 30 ล้านก็ไม่จ่าย 50 ล้านก็ไม่จ่าย เท่าไหร่คุณก็ไม่จ่าย แล้ววันนี้คุณอยากจะจบอย่างไร บัญชีเราก็ไม่รู้ สุดท้ายคุณมาปิดบริษัทแบบไม่เชิญเราเข้าไปดูข้อมูลในบริษัทอีก มันยุติธรรมตรงไหนสำหรับเม

เราคุยกันไม่รู้เรื่องจริง ๆ เพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยเหตุผลอะไร ความยุติธรรมของเมมากไปหรือ หรือว่าคุณไม่อยากจะจ่ายอะไรให้กับหุ้นของเมจริง ๆ หรือ ธุรกิจนี้กำลังเติบโตด้วยซ้ำ วันนี้คุณได้ทุกอย่างไป คุณได้ธุรกิจที่กำลังจะเติบโตมาก ๆ มีราคาที่ต้องจ่าย เราเองก็ทำธุรกิจ เราไม่ได้มาเล่นขายของกัน วันที่เราก่อร่างสร้างตัวเติบโตกันมามากมาย

วันที่ฉันดังที่สุด ฉันเอาแสงไปสาดคุณทั้ง 3 คน ฉันไม่เคยบ่น มันก็คือธุรกิจที่เราเลือกจะมีพาร์ทเนอร์แล้ว แต่วันนี้พวกคุณดัง คุณรู้สึกว่าทำไมฉันต้องไปหารคนนี้ด้วย ไม่มีประโยชน์แล้ว ฉันอยากจะเก็บไว้ทั้งหมด เพราะว่าฉันดังมากอย่างนั้นหรือ อย่างนี้คุณไม่ควรจะมีพาร์ทเนอร์ตั้งแต่ทีแรกหรือไม่”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans

7 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

โจวเจี๋ย พระเอก ‘องค์หญิงกำมะลอ’ ฉาวจนดับ กลับตัวทำฟาร์มรวยร้อยล้าน แต่ไม่ทันดูใจพ่อ

40 นาที ที่แล้ว
พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ห้ะ! หนุ่มมาเลย์นอกใจเมียช่วงพักฟื้นหลังคลอด ไปแอบแซ่บกับ “พ่อตา” ตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาเรีย นากาอิ ดารา AV ตัวท็อปประกาศข่าวดีท้องแล้ว ข่าวต่างประเทศ

นางเอก AV ตัวท็อป แจ้งข่าวดีท้องแล้ว เตรียมตัวเป็นเป็นคุณแม่ ยันไม่ทิ้งวงการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตจีน ย้ำไม่ได้ส่งอาวุธให้เขมรใช้ปะทะไทย เป็นอุปกรณ์ที่เขมรมีอยู่แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบศพหญิงอังกฤษตายคาโรงแรมในบาหลี คาดคุมอาหารสุดโต่ง กินแต่ผลไม้จนน้ำหนักเหลือ 22 กก.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นออกพรรษา 2568 คำคม ทำบุญขำ ๆ ออกพรรษาแล้ว แต่ยังอยู่ในใจเธอ ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นออกพรรษา 2568 คำคม ทำบุญขำ ๆ ออกพรรษาแล้ว แต่ยังอยู่ในใจเธอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

วันออกพรรษา 2568 วันไหน 11 จุด บั้งไฟพญานาค ประวัติวันพระใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เฟเยนูร์ด พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสพร้อมกัน 15 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

รู้แล้ว ร้านค้าลงทะเบียน ‘คนละครึ่งพลัส’ วันไหน? เช็กก่อนพลาดสิทธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมช.ไฟเขียว สร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร &quot;อนุทิน&quot; ลั่น อยากอยู่แบบนี้ก็เอา ข่าว

สมช.ไฟเขียว สร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร “อนุทิน” ลั่น อยากอยู่แบบนี้ก็เอา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมืองชลบุรี ถนนทรุด ลึก 3 เมตร คาดปิดซ่อม 1 เดือน ชาวบ้านผวาหวั่นซ้ำรอยกรุงเทพฯ ข่าว

เมืองชลบุรี ถนนทรุด ลึก 3 เมตร คาดปิดซ่อม 1 เดือน ชาวบ้านผวาหวั่นซ้ำรอยกรุงเทพฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สีกายุ บินด่วนจากเยอรมนี พบ บิ๊กเต่า รอง ผบช.ก. ยื่นสเตทเมนต์ 4 พอร์ตลงทุนเกือบ 2 แสนยูโร อ้างปัจจุบันขาดทุนหมื่นยูโร ด้านตำรวจสอบสวนกลางรับเรื่องตรวจเส้นทางการเงิน ข่าว

ด่วน! “สีกายุ” ยื่นหลักฐานถึง บิ๊กเต่า ปมเงินวัดพระคึกฤทธิ์ ถูกนำไปลงทุน ตปท.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มิดทิลลันด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเส้นทางเลี่ยงขบวนแห่ประเพณีวิชัยทัสมิวัดแขก สีลม ข่าว

เช็กด่วน! ปิดถนน 4 เส้น วัดแขก สีลม รับแห่ขบวน งานนวราตรี 2568 เลี่ยงได้เลี่ยง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ไม่ทน! ถามกลับ &quot;พระมหาอุเทน&quot; เรียกคนอื่นกะเทย แล้วรับได้ไหมถ้าถูกว่า ขอทาน ข่าว

“แพรรี่” ไม่ทน! ถามกลับ “พระมหาอุเทน” เรียกคนอื่นกะเทย แล้วรับได้ไหมถ้าถูกว่า ขอทาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอส กันตพงศ์ แจงปม จดหมายถึงคนที่รัก ขอโทษทำเข้าใจผิด ยืนยันไม่ได้มีปัญหา บันเทิง

เอส กันตพงศ์ แจงปม จดหมายถึงคนที่รัก ขอโทษทำเข้าใจผิด ยืนยันไม่ได้มีปัญหา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดินาโม เคียฟ พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดชีวิตจริง ประวัติ เจแปน ลูกชายคนโตของ แจ๊ส ชวนชื่น เล่าเรื่องราววัยเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อ เติบโตในชุมชนแออัด ก่อนหาเส้นทางของตัวเองในวงการเพลง บันเทิง

ประวัติ เจแปน J-SAD ลูกชายแจ๊ส ชวนชื่น จากเด็กในชุมชนแออัดสู่แร็ปเปอร์อินดี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“เม พรีมายา” เล่าหมดเปลือก ถามหาความยุติธรรม หลังถูกหุ้นส่วนฟ้อง-ปิดบริษัท ไม่ให้รับรู้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เล่านาทีถูกตำรวจบุกจับกลางห้องประชุม หลังถูกหุ้นส่วนแจ้งความ บันเทิง

เม พรีมายา ถูกตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุก ยอมรับตกใจ-โกรธมาก เล่าปมถูกฮุบบริษัท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โรม่า พบ ลีลล์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่มอังกฤษวัย 23 คาโรงแรมย่านสุขุมวิท พร้อมยาบ้ากว่า 9 กก. อาจเจอโทษประหารชีวิต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก พระวัดดัง เปิดกลุ่ม X ขายคลิปโป๊เด็ก อึ้งค้นกุฏิ สามเณรถูกล่วงละเมิดอื้อ ข่าวอาชญากรรม

ช็อก พระวัดดัง เปิดกลุ่ม X ขายคลิปโป๊เด็ก อึ้งค้นกุฏิ สามเณรถูกล่วงละเมิดอื้อ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 15:56 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 15:56 น.
135
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans

เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี

พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

ห้ะ! หนุ่มมาเลย์นอกใจเมียช่วงพักฟื้นหลังคลอด ไปแอบแซ่บกับ “พ่อตา” ตัวเอง

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
มาเรีย นากาอิ ดารา AV ตัวท็อปประกาศข่าวดีท้องแล้ว

นางเอก AV ตัวท็อป แจ้งข่าวดีท้องแล้ว เตรียมตัวเป็นเป็นคุณแม่ ยันไม่ทิ้งวงการ

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
Back to top button