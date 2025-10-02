“เม พรีมายา” เล่าหมดเปลือก ถามหาความยุติธรรม หลังถูกหุ้นส่วนฟ้อง-ปิดบริษัท ไม่ให้รับรู้
“เม พรีมายา” เปิดใจหมดเปลือก แฉกลับถูกอดีตหุ้นส่วนฟ้องก่อนเพื่อบีบให้ไกล่เกลี่ย และแอบยื่นเรื่องปิดบริษัทไม่แจ้งให้ทราบ ถามหาความยุติธรรมทั้งน้ำตา
เม พรีมายา ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกในรายการ โหนกระแส ถึงมหากาพย์ดราม่าถูกเพื่อนสนิทและหุ้นส่วนฮุบกิจการคลินิก โดยยืนยันว่าตนพยายามไกล่เกลี่ยทุกวิถีทางแล้ว แต่กลับถูกอีกฝ่ายฟ้องกลับ และล่าสุดคือการแอบยื่นเรื่องปิดบริษัทโดยไม่แจ้งให้ทราบ
เม พรีมายา กล่าวว่า “จริง ๆ หนูไม่ได้อยากจะมีเรื่องมีราว อยากจะไกล่เกลี่ยให้เร็วที่สุด เพราะว่าชีวิตหนูตอนนี้ก็มีความสุขมาก ๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ทำให้หนูเศร้า แล้วก็เสียใจไปไหนไม่ได้เลย ทีนี้เราก็อยากให้ยุติธรรมที่สุดเพราะบริษัทตอนนี้เติบโต มีรายได้ มีกำไร ถ้าจะไม่มีเราหรือมีเราอยู่ตรงนี้ ก็ควรจะยุติธรรมกับเราหรือมีคำตอบ มีเอกสาร มีข้อมูลบางอย่างให้เราหรือเปล่า
เราให้ไปทุกวิธี อย่างที่บอกว่าคุณจะซื้อหุ้นเมหรือไม่ 25% หรือว่าตอนแรก ๆ เมจะไปซื้อหุ้นของคุณ 75% ตรงนี้เมก็เคยเสนอไป หรือว่าถ้าบอกว่าไม่มีเงินสด เมก็บอก งั้นผ่อนหรือไม่ 3 ปี 5 ปี เมให้ไปทุกอย่างแล้ว สุดท้ายที่เมยังไม่ได้ดำเนินอะไรเลย ในมุมของเม เพราะว่าคุณฟ้องเมก่อน พรบ.คอมพ์ กับหมิ่นประมาททำให้ศาลท่านให้ไกล่เกลี่ยมาโดยตลอดตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน เพิ่งรับฟ้องที่คุณมาชี้แจงในหนังสือ
ตลอดระยะเวลาเมก็ให้ความหวัง เมก็เหตุแสงสว่างว่าจะได้จบเรื่องนี้สักทีนึงแบบยุติธรรม เพราะว่าเรื่องนี้ถูกเข้ามามีศาลเป็นตัวกลางแล้ว แต่สุดท้ายคุณมายื่นกับศาลต้นกันยายนที่ผ่านมา ปิดบริษัทนี้แล้ว คือทำให้เมจะบอกว่าโกรธก็ได้ เมก็โกรธอีกเหมือนกันว่า ทำไมตลอดระยะเวลาที่เราเจอกันในศาลเป็นวัน ๆ ที่ศาลมานั่งไกล่เกลี่ยให้ มานั่งทำทุกอย่างให้แล้วตัวเราเองมีความหวังที่จะจบเรื่องนี้อย่างยุติธรรมที่สุด คุณบอก 30 ล้านก็ไม่จ่าย 50 ล้านก็ไม่จ่าย เท่าไหร่คุณก็ไม่จ่าย แล้ววันนี้คุณอยากจะจบอย่างไร บัญชีเราก็ไม่รู้ สุดท้ายคุณมาปิดบริษัทแบบไม่เชิญเราเข้าไปดูข้อมูลในบริษัทอีก มันยุติธรรมตรงไหนสำหรับเม
เราคุยกันไม่รู้เรื่องจริง ๆ เพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยเหตุผลอะไร ความยุติธรรมของเมมากไปหรือ หรือว่าคุณไม่อยากจะจ่ายอะไรให้กับหุ้นของเมจริง ๆ หรือ ธุรกิจนี้กำลังเติบโตด้วยซ้ำ วันนี้คุณได้ทุกอย่างไป คุณได้ธุรกิจที่กำลังจะเติบโตมาก ๆ มีราคาที่ต้องจ่าย เราเองก็ทำธุรกิจ เราไม่ได้มาเล่นขายของกัน วันที่เราก่อร่างสร้างตัวเติบโตกันมามากมาย
วันที่ฉันดังที่สุด ฉันเอาแสงไปสาดคุณทั้ง 3 คน ฉันไม่เคยบ่น มันก็คือธุรกิจที่เราเลือกจะมีพาร์ทเนอร์แล้ว แต่วันนี้พวกคุณดัง คุณรู้สึกว่าทำไมฉันต้องไปหารคนนี้ด้วย ไม่มีประโยชน์แล้ว ฉันอยากจะเก็บไว้ทั้งหมด เพราะว่าฉันดังมากอย่างนั้นหรือ อย่างนี้คุณไม่ควรจะมีพาร์ทเนอร์ตั้งแต่ทีแรกหรือไม่”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เม พรีมายา ถูกตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุก ยอมรับตกใจ-โกรธมาก เล่าปมถูกฮุบบริษัท
- โมเมนต์น่ารัก หนุ่ม กรรชัย ปิดท้าย โหนกระแส ฉลองวันเกิด น้องโซล-น้องโมเน่ ลูก เม พรีมายา
- งงในงง? ปมดราม่าคลินิก เม พรีมายา เงินมัดจำเข้าบริษัทเก่า ยอดเต็มเข้าบริษัทใหม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: