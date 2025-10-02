รวบหนุ่มอังกฤษวัย 23 คาโรงแรมย่านสุขุมวิท พร้อมยาบ้ากว่า 9 กก. อาจเจอโทษประหารชีวิต
ชายชาวอังกฤษวัย 23 ปีอาจเจอโทษสูงสุดประหารชีวิต หลังถูกจับได้คาโรงแรมย่านสุขุมวิท พร้อมหลักฐาน ยาบ้ากว่า 9 กก. สารภาพได้ค่าจ้างแค่ 2 หมื่น
จอร์จ วิลสัน นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษวัย 23 ปี จากเมืองไฮย์ วีคอมบ์ ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ออกจากประเทศไทย ซึ่งการกระทำนี้อาจทำให้เขาต้องเผชิญกับ โทษประหารชีวิต
ตำรวจไทยเปิดเผยว่า พบยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) หรือไอซ์ (Ice) น้ำหนักรวม 9.15 กิโลกรัม ในห้องพักโรงแรมเลอ ฟีนิกซ์ (Le Fenix) ซอยสุขุมวิท 11 เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา
ในรายงานระบุว่า ชายชาวอังกฤษคนนี้ได้รับยาเสพติดจำนวนมากดังกล่าวจากคนวิ่งยาชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งในย่านสถานบันเทิงของกรุงเทพฯ โดยตำรวจได้เข้าบุกจับกุมตัวเขาหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส
ในคลิปวิดีโอขณะเข้าจับกุม นักท่องเที่ยวหนุ่มคนนี้ถูกถามว่าอยู่ในประเทศไทยนานแค่ไหนแล้ว ซึ่งเขาตอบว่า “สองสัปดาห์” และเมื่อถูกถามว่าในกระเป๋ามีอะไร เขาก็ตอบว่า “ไม่รู้” ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปิดกระเป๋าเดินทางออกมาและพบห่อพัสดุที่บรรจุยาเสพติดจำนวนมาก
วิลสันถูกนำตัวขึ้นศาลอาญากรุงเทพใต้ในวันที่ 1 ตุลาคม และถูกควบคุมตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
พันตำรวจเอก สิรณัฐวิชญ์ อินทร กล่าวว่า “จอร์จ วิลสัน ถูกตั้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดประเภท 1 โดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์ ด้วยเจตนาจำหน่าย ซึ่งเป็นการกระทำเชิงพาณิชย์ที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายยาเสพติดในหมู่สาธารณชน”
วิลสันสารภาพว่าเขาได้รับพัสดุมาจากคนวิ่งยาชาวอังกฤษที่ชื่อว่า “สนูปปี้” (snoopy) และได้รับค่าจ้างเพียง 460 ปอนด์ (ประมาณ 20,000 บาท) เพื่อขนยาเสพติดผ่านสนามบินสุวรรณภูมิไปยังประเทศปลายทาง ซึ่งจะมีสมาชิกแก๊งอีกคนมารอรับ
“เราเชื่อว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดน ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมาก ปริมาณยาเสพติดที่ยึดได้ก็มีจำนวนมากเช่นกัน” พันตำรวจเอก สิรณัฐวิชญ์ กล่าว
อ้างอิง : www.dailystar.co.uk
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- งงในงง? ปมดราม่าคลินิก เม พรีมายา เงินมัดจำเข้าบริษัทเก่า ยอดเต็มเข้าบริษัทใหม่
- มิจเหนือมิจ! สาวหัวใส ขอเงิน 100 บาท เป็นค่าสมัคร LINE ทำผู้กองปลอม ถึงกับยอมแพ้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: