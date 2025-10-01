ด่วน! กทม. ถนนทรุดอีก ปิด 2 เลนด่วนหน้าการไฟฟ้ายานนาวา รถกลับรถไม่ได้
สำนักงานเขตบางคอแหลมลงพื้นที่ตรวจสอบเช้านี้ พบโพรงลึกใต้ถนนยาว 26 เมตร ปิดจราจร 2 ช่องทางขาออก ประสานการไฟฟ้าฯ เร่งหาสาเหตุ คาดเกี่ยวกับโครงการท่อร้อยสายใต้ดิน
เช้าวันนี้ (1 ต.ค. 68) สำนักงานเขตบางคอแหลมได้ประกาศปิดช่องจราจร 2 เลนเป็นการเร่งด่วน บริเวณท้ายถนนตกฝั่งขาออก ตรงข้ามการไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา เนื่องจากเกิดเหตุถนนทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ ทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรและกลับรถในบริเวณดังกล่าวได้
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อเวลา 08.00 น. พบว่าจุดเกิดเหตุมีความยาวประมาณ 26 เมตร กว้าง 9 เมตร ลักษณะเป็นโพรงลึกใต้พื้นถนนคอนกรีตประมาณ 1-2 เมตร ทำให้ถนนเกิดการแอ่นตัว นอกจากนี้ยังส่งผลให้กำแพงรั้วของเอกชนใกล้เคียงได้รับความเสียหายยาวประมาณ 20 เมตร
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่และห้ามรถโดยสารประจำทางจอดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัย
สำหรับสาเหตุของการทรุดตัวในครั้งนี้ คาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งทางสำนักงานเขตบางคอแหลมได้ประสานงานไปยังการไฟฟ้าเขตยานนาวาเพื่อเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงแล้ว
ขณะเดียวกัน ได้มีการประสานไปยังสำนักการระบายน้ำเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในโพรงใต้ถนนเพิ่มเติม และกำลังวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางคอแหลมยืนยันว่า ประชาชนยังสามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้ตามปกติ
