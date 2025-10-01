หนุ่ม กรรชัย เล่านิทานสัตว์ป่า ทั้งเหี้x ทั้งควาย มาเต็ม! แห่เดาหมายถึงอะไร?

หนุ่ม กรรชัย เล่านิทานเปรียบเปรยถึง เหี้x ที่ชอบยุแยง และ ควาย ที่หลงเชื่อ ทำชาวเน็ตฮือฮา แห่คาดเดาว่าหมายถึงใคร
เรียกเสียงฮือฮาให้กับชาวเน็ตและผู้ที่ได้รับชมรายการ ข่าวใส่ไข่ ที่ออกอากาศทางไทยรัฐทีวี ได้ไม่น้อย เมื่อจู่ ๆ พิธีกรชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ก็ได้เล่านิทานสั้น ๆ เรื่องหนึ่งขึ้นมากลางรายการ โดยย้ำชัดว่าเป็นเพียงนิทานที่เล่าสู่กันฟัง ไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลใด
หนุ่ม กรรชัย เล่าว่า “ในป่ามันจะมีเ..ี้.ยที่ชอบเอาเรื่องของคนอื่นไปใส่สี ทั้งที่ไม่ใช่ความจริง เพื่อปลุกปั่นยุแยงให้สัตว์อื่น ๆ ฟังเสมอ แต่พวกสัตว์เหล่านั้นต่างก็ไม่มีใครหลงเชื่อเ..ี้.ย จะมีเพียงแต่ “ควาย” เท่านั้นที่เชื่อเรื่องเหลวไหลเป็นตุเป็นตะ…”
ก่อนที่หนุ่ม กรรชัย จะย้ำชัด ๆ อีกครั้งว่าเป็นเพียงนิทานเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงใคร งานนี้ทำเอาชาวเน็ตและผู้ชมต่างก็พากันคาดเดาว่า พี่หนุ่ม จะสื่อถึงอะไรกันแน่นะ คงต้องรอติดตามกันต่อไป
