เทียบสิทธิรักษาพยาบาล ข้าราชการ VS บัตรทอง 30 บาท ต่างกันตรงไหน
เปิดตารางเทียบสิทธิ งบประมาณปี 2570 และเหตุผลที่สังคมมองว่าระบบสวัสดิการสุขภาพไทยเหลื่อมล้ำ
ข้าราชการไทยใช้สิทธิรักษาพยาบาลผ่านระบบสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง ส่วนประชาชนทั่วไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท ทั้งสองระบบดูแลคนป่วยเหมือนกัน แต่วิธีจ่ายเงิน ขอบเขตสิทธิ และงบประมาณที่รัฐจัดสรรต่างกันมาก
สิทธิข้าราชการครอบคลุมตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัวตามกฎหมาย ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่เกิน 3 คน ตามข้อมูลของกรมบัญชีกลาง ผู้มีสิทธิต้องขึ้นทะเบียนในระบบก่อน แล้วใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงกับโรงพยาบาลรัฐหรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วม
บัตรทองเป็นสิทธิรายบุคคลสำหรับคนไทยที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นของรัฐ ตามข้อมูลของสปสช. สิทธินี้ครอบคลุมโรคทั่วไป โรคเรื้อรังอย่างเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไปจนถึงโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งและโรคไต รวมถึงบริการฟอกไต ตามข้อมูลของวุฒิสภา ผู้ใช้สิทธิต้องเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำเป็นหลัก ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน นโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” ยังเปิดให้ Walk-in ที่ร้านยาและคลินิกที่ร่วมโครงการ หรือจองคิวผ่านไลน์ OA ของสปสช.
ความต่างที่ชัดที่สุดอยู่ที่ฐานสิทธิและวิธีจ่ายเงิน สิทธิข้าราชการลากไปถึงครอบครัวได้และเบิกจ่ายแบบตามรายการบริการเป็นหลัก ส่วนบัตรทองเป็นสิทธิเฉพาะตัวบุคคล และใช้ระบบเหมาจ่ายรายหัวร่วมกับกลไกจ่ายตามกลุ่มโรคในบางกรณี ตามข้อมูลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
งบประมาณปี 2570 สะท้อนขนาดของทั้งสองระบบชัดเจน งบกลางตั้งค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานรัฐไว้ 94,200 ล้านบาท ตามรายงานของThaiPublica ขณะที่กองทุนบัตรทองได้รับงบรวมเงินเดือน 289,113.05 ล้านบาท แบ่งเป็นงบเหมาจ่ายรายหัว 220,257.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 4,669.44 บาทต่อคน ดูแลผู้มีสิทธิ 47.170 ล้านคนทั่วประเทศ ตามข้อมูลของHfocus
ประเด็นที่สังคมตั้งคำถามคือ ระบบบัตรทองดูแลคนจำนวนมากกว่าหลายสิบเท่า แต่งบต่อหัวถูกจำกัดกว่าระบบข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิครอบคลุมครอบครัวและวิธีเบิกจ่ายที่ยืดหยุ่นกว่า อย่างไรก็ตาม บัตรทองพัฒนาไปมากจากภาพจำเดิม ครอบคลุมทั้งโรคเรื้อรัง มะเร็ง ไต และบริการสุขภาพจิต ตามข้อมูลของสปสช.
สำหรับผู้อ่านที่ต้องการตรวจสอบสิทธิของตัวเอง ข้าราชการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางหรือแอป CGD iHealthCare ส่วนผู้ถือบัตรทองตรวจสอบสิทธิและหน่วยบริการประจำผ่านแอปเป๋าตังหรือไลน์ OA สปสช. ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
เปรียบเทียบสิทธิรักษาพยาบาล ข้าราชการ VS บัตรทอง
ชื่อระบบ
-
- ข้าราชการ: สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
- บัตรทอง: สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท
ใครมีสิทธิ
-
- ข้าราชการ: ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ และบุคคลในครอบครัว
- บัตรทอง: คนไทยที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นของรัฐ
ครอบครัวใช้สิทธิได้ไหม
-
- ข้าราชการ: ใช้สิทธิได้ ครอบคลุมบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรตามเงื่อนไขกฎหมาย
- บัตรทอง: ไม่ได้อิงสิทธิจากคนในครอบครัว แต่แต่ละคนมีสิทธิรักษาพยาบาลของตัวเอง
วิธีใช้สิทธิ
-
- ข้าราชการ: ใช้ระบบเบิกจ่ายตรงกับโรงพยาบาลรัฐหรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วม หรือสำรองจ่ายแล้วเบิกคืนตามหลักเกณฑ์
- บัตรทอง: ใช้หน่วยบริการประจำ หรือบริการในระบบ 30 บาทรักษาทุกที่ ตามเงื่อนไขของ สปสช.
วิธีจ่ายเงินให้โรงพยาบาล
-
- ข้าราชการ: เด่นที่การจ่ายตามบริการ หรือเบิกตามรายการมากกว่า
- บัตรทอง: ใช้งบเหมาจ่ายรายหัว และมีกลไกจ่ายตามบริการบางส่วน เช่น ผู้ป่วยใน หรือโรคเฉพาะ
ภาพรวมงบประมาณ
-
- ข้าราชการ: ปีงบประมาณ 2570 ตั้งงบค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานรัฐ 94,200 ล้านบาท
- บัตรทอง: ปีงบประมาณ 2570 กองทุนบัตรทองรวมเงินเดือน 289,113.05 ล้านบาท ดูแลผู้มีสิทธิ 47.170 ล้านคน
จุดที่ถูกมองว่าเหลื่อมล้ำ
-
- ข้าราชการ: ผู้มีสิทธิน้อยกว่า แต่สิทธิครอบคลุมครอบครัว และระบบเบิกจ่ายยืดหยุ่นกว่า
- บัตรทอง: ดูแลประชาชนจำนวนมากกว่า แต่งบต่อหัวจำกัดกว่า และต้องบริหารภายใต้กรอบงบรายหัว
สรุป
- ข้าราชการ: เด่นเรื่องสิทธิครอบครัว และความยืดหยุ่นในการเบิกจ่าย
- บัตรทอง: เด่นเรื่องการครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ต้องบริหารภายใต้งบต่อหัว
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- กรมบัญชีกลาง
- สปสช. (Facebook)
- วุฒิสภา
- สปสช. – 30 บาทรักษาทุกที่
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- ThaiPublica
- Hfocus
- สปสช. – Infographic
ติดตาม The Thaiger บน Google News: