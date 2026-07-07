เศรษฐกิจ

เทียบสิทธิรักษาพยาบาล ข้าราชการ VS บัตรทอง 30 บาท ต่างกันตรงไหน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 16:55 น.
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เทียบสิทธิรักษาพยาบาล ข้าราชการ VS บัตรทอง 30 บาท ต่างกันตรงไหน
ภาพจำลองเหตุการณ์สำหรับประกอบบทความเท่านั้น

เปิดตารางเทียบสิทธิ งบประมาณปี 2570 และเหตุผลที่สังคมมองว่าระบบสวัสดิการสุขภาพไทยเหลื่อมล้ำ

ข้าราชการไทยใช้สิทธิรักษาพยาบาลผ่านระบบสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง ส่วนประชาชนทั่วไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท ทั้งสองระบบดูแลคนป่วยเหมือนกัน แต่วิธีจ่ายเงิน ขอบเขตสิทธิ และงบประมาณที่รัฐจัดสรรต่างกันมาก

สิทธิข้าราชการครอบคลุมตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัวตามกฎหมาย ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่เกิน 3 คน ตามข้อมูลของกรมบัญชีกลาง ผู้มีสิทธิต้องขึ้นทะเบียนในระบบก่อน แล้วใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงกับโรงพยาบาลรัฐหรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วม

บัตรทองเป็นสิทธิรายบุคคลสำหรับคนไทยที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นของรัฐ ตามข้อมูลของสปสช. สิทธินี้ครอบคลุมโรคทั่วไป โรคเรื้อรังอย่างเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไปจนถึงโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งและโรคไต รวมถึงบริการฟอกไต ตามข้อมูลของวุฒิสภา ผู้ใช้สิทธิต้องเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำเป็นหลัก ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน นโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” ยังเปิดให้ Walk-in ที่ร้านยาและคลินิกที่ร่วมโครงการ หรือจองคิวผ่านไลน์ OA ของสปสช.

ความต่างที่ชัดที่สุดอยู่ที่ฐานสิทธิและวิธีจ่ายเงิน สิทธิข้าราชการลากไปถึงครอบครัวได้และเบิกจ่ายแบบตามรายการบริการเป็นหลัก ส่วนบัตรทองเป็นสิทธิเฉพาะตัวบุคคล และใช้ระบบเหมาจ่ายรายหัวร่วมกับกลไกจ่ายตามกลุ่มโรคในบางกรณี ตามข้อมูลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณปี 2570 สะท้อนขนาดของทั้งสองระบบชัดเจน งบกลางตั้งค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานรัฐไว้ 94,200 ล้านบาท ตามรายงานของThaiPublica ขณะที่กองทุนบัตรทองได้รับงบรวมเงินเดือน 289,113.05 ล้านบาท แบ่งเป็นงบเหมาจ่ายรายหัว 220,257.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 4,669.44 บาทต่อคน ดูแลผู้มีสิทธิ 47.170 ล้านคนทั่วประเทศ ตามข้อมูลของHfocus

ประเด็นที่สังคมตั้งคำถามคือ ระบบบัตรทองดูแลคนจำนวนมากกว่าหลายสิบเท่า แต่งบต่อหัวถูกจำกัดกว่าระบบข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิครอบคลุมครอบครัวและวิธีเบิกจ่ายที่ยืดหยุ่นกว่า อย่างไรก็ตาม บัตรทองพัฒนาไปมากจากภาพจำเดิม ครอบคลุมทั้งโรคเรื้อรัง มะเร็ง ไต และบริการสุขภาพจิต ตามข้อมูลของสปสช.

สำหรับผู้อ่านที่ต้องการตรวจสอบสิทธิของตัวเอง ข้าราชการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางหรือแอป CGD iHealthCare ส่วนผู้ถือบัตรทองตรวจสอบสิทธิและหน่วยบริการประจำผ่านแอปเป๋าตังหรือไลน์ OA สปสช. ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

เปรียบเทียบสิทธิรักษาพยาบาล ข้าราชการ VS บัตรทอง

ชื่อระบบ

    • ข้าราชการ: สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
    • บัตรทอง: สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท

ใครมีสิทธิ

    • ข้าราชการ: ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ และบุคคลในครอบครัว
    • บัตรทอง: คนไทยที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นของรัฐ

ครอบครัวใช้สิทธิได้ไหม

    • ข้าราชการ: ใช้สิทธิได้ ครอบคลุมบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรตามเงื่อนไขกฎหมาย
    • บัตรทอง: ไม่ได้อิงสิทธิจากคนในครอบครัว แต่แต่ละคนมีสิทธิรักษาพยาบาลของตัวเอง

วิธีใช้สิทธิ

    • ข้าราชการ: ใช้ระบบเบิกจ่ายตรงกับโรงพยาบาลรัฐหรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วม หรือสำรองจ่ายแล้วเบิกคืนตามหลักเกณฑ์
    • บัตรทอง: ใช้หน่วยบริการประจำ หรือบริการในระบบ 30 บาทรักษาทุกที่ ตามเงื่อนไขของ สปสช.

วิธีจ่ายเงินให้โรงพยาบาล

    • ข้าราชการ: เด่นที่การจ่ายตามบริการ หรือเบิกตามรายการมากกว่า
    • บัตรทอง: ใช้งบเหมาจ่ายรายหัว และมีกลไกจ่ายตามบริการบางส่วน เช่น ผู้ป่วยใน หรือโรคเฉพาะ

ภาพรวมงบประมาณ

    • ข้าราชการ: ปีงบประมาณ 2570 ตั้งงบค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานรัฐ 94,200 ล้านบาท
    • บัตรทอง: ปีงบประมาณ 2570 กองทุนบัตรทองรวมเงินเดือน 289,113.05 ล้านบาท ดูแลผู้มีสิทธิ 47.170 ล้านคน

จุดที่ถูกมองว่าเหลื่อมล้ำ

    • ข้าราชการ: ผู้มีสิทธิน้อยกว่า แต่สิทธิครอบคลุมครอบครัว และระบบเบิกจ่ายยืดหยุ่นกว่า
    • บัตรทอง: ดูแลประชาชนจำนวนมากกว่า แต่งบต่อหัวจำกัดกว่า และต้องบริหารภายใต้กรอบงบรายหัว

สรุป

  • ข้าราชการ: เด่นเรื่องสิทธิครอบครัว และความยืดหยุ่นในการเบิกจ่าย
  • บัตรทอง: เด่นเรื่องการครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ต้องบริหารภายใต้งบต่อหัว

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 16:55 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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