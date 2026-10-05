ใครว่าตกยุค ส่องประวัติ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จากนางสาวไทย สู่ตัวแม่กู้ภัยช่วยคน 12 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 17:32 น.
ประวัติ 'บุ๋ม ปนัดดา' จากนางสาวไทย สู่ตัวแม่กู้ภัยช่วยคน 12 ปี ยุคไหนก็ตัวแม่

ชื่อของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังเจ้าตัวแชร์โพสต์จากบัญชีเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับงานกู้ภัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีข้อความตั้งคำถามถึง “ดาราตกยุคผันตัวมาเป็นกู้ภัย” และเรื่องการเปิดรับบริจาค โดยต้นโพสต์ไม่ได้ระบุชื่อว่าหมายถึงบุคคลใด

หลังเห็นข้อความ บุ๋มแชร์โพสต์ดังกล่าวลงบนเฟซบุ๊กของตัวเอง พร้อมเขียนว่า “คุณลุงหมายถึงใครคะ #กู้ภัยฉะเชิงเทรา”

ต่อมาเธอยังแชร์ข้อความอีกโพสต์จากผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยในพื้นที่ ซึ่งอธิบายว่าไม่ได้ปิดกั้นหน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาช่วยผู้ประสบภัย แต่ควรแจ้งหรือประสานทีมในพื้นที่ก่อน เพื่อให้การจัดคนและทรัพยากรเป็นระบบ

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บุ๋มตอบกลับโพสต์นั้นว่า “ไปช่วยมากี่จังหวัดไม่เคยต้องทำเรื่องสักที คนไทยมีบัตรประชาชน ไปได้ทุกจังหวัดค่ะ” ก่อนเรื่องขยายเป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมช่วยเหลือจากต่างพื้นที่กับกู้ภัยท้องถิ่น

บุ๋ม ปนัดดา ประวัติ
FB/ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ประวัติ บุ๋ม ปนัดดา จากเด็กแฮปปี้แลนด์ สู่นางสาวไทย

บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เกิดวันที่ 10 มกราคม 2519 ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 50 ปี เติบโตในย่านแฮปปี้แลนด์ และเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ช่วงวัยเรียน บุ๋มออกจากชั้น ม.4 เพื่อศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประมาณ 1 ปี ก่อนเดินทางไปเรียนภาษาในสหรัฐอเมริกา เมื่อกลับประเทศไทยจึงเปลี่ยนมาเรียนด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจนสำเร็จปริญญาตรี

จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย และเรียนต่ออีกหลักสูตรที่ University of South Australia ก่อนสำเร็จปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรังสิต

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จุดที่ทำให้คนไทยรู้จักชื่อบุ๋มทั่วประเทศเกิดขึ้นในปี 2543 เมื่อเธอคว้าตำแหน่ง นางสาวไทย พร้อมตำแหน่งทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย และขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน

ประวัติ บุ๋ม ปนัดดา
FB/ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

จากนางสาวไทย สู่นักแสดงและพิธีกรกว่า 20 ปี

หลังหมดวาระนางสาวไทย บุ๋มเข้าสู่วงการบันเทิง มีผลงานทั้งงานพิธีกร ละคร รายการโทรทัศน์ งานแสดง และพรีเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลากว่า 20 ปี บุ๋มไม่ได้หายไปจากพื้นที่สื่อ แต่เปลี่ยนบทบาทตามช่วงเวลา จากนางงามสู่นักแสดง พิธีกร และบุคคลสาธารณะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นสังคมหลายเรื่อง

แม้ปัจจุบันงานช่วยเหลือประชาชนจะกลายเป็นอีกภาพจำสำคัญ แต่บุ๋มยังมีงานในวงการบันเทิงและปรากฏตัวผ่านสื่ออยู่ต่อเนื่อง

จุดเริ่มต้นงานเพื่อสังคม ก่อนตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี

อีกเส้นทางสำคัญเริ่มชัดเจนขึ้นในปี 2557

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บุ๋มเคยเล่าว่า คดีข่มขืนและฆาตกรรมเด็กหญิงบนรถไฟในปีนั้นทำให้เธอนึกถึงลูกสาวของตัวเอง และหันมาสนใจปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กมากขึ้น

จากเดิมที่ทำกิจกรรมการกุศลในฐานะนางงามและคนบันเทิง บุ๋มเริ่มช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างจริงจัง และเข้าไปผลักดันประเด็นทางสังคมมากขึ้น

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ปีเดียวกัน เธอก่อตั้ง องค์กรทำดี ร่วมกับคนในวงการบันเทิงและอาสาสมัคร ก่อนพัฒนาเป็น มูลนิธิองค์กรทำดี โดยบุ๋มดำรงตำแหน่งประธาน

12 ปี มูลนิธิองค์กรทำดี ช่วยทั้งภัยพิบัติ ผู้ป่วย ผู้หญิงและเด็ก

งานของมูลนิธิองค์กรทำดีไม่ได้มีเฉพาะการนำสิ่งของไปบริจาค แต่ครอบคลุมงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โรงครัว การสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัย ช่วยผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง

ทีมงานยังประสานหน่วยงานรัฐในกรณีที่ประชาชนขอความช่วยเหลือ และลงพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในหลายจังหวัด

เดือนเมษายน 2569 มูลนิธิองค์กรทำดีดำเนินงานครบ 12 ปี ขณะที่บุ๋มยังลงพื้นที่ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ก่อนเกิดประเด็นล่าสุด วันที่ 4 ตุลาคม 2569 บุ๋มนำทีมมูลนิธิองค์กรทำดีร่วมกับทีมกู้ภัยจากเมืองพัทยาและอาสาสมัครในพื้นที่บางคล้า นำรถและเรือเข้าไปช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

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ประวัติ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
FB/ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

จากโพสต์ “ดาราตกยุค” สู่คำถามเรื่องการช่วยน้ำท่วมฉะเชิงเทรา

หนึ่งวันหลังลงพื้นที่ บุ๋มพบโพสต์ที่กล่าวถึง “ดาราตกยุคผันตัวมาเป็นกู้ภัย” และตั้งคำถามเรื่องการเปิดรับบริจาค ก่อนนำข้อความมาแชร์พร้อมถามว่าเจ้าของโพสต์กำลังหมายถึงใคร

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จากนั้นยังเกิดการตอบโต้เรื่องการประสานงานก่อนเข้าพื้นที่ เมื่อผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยบางรายมองว่าทีมจากภายนอกควรแจ้งทีมท้องถิ่นก่อน เพื่อให้จัดกำลังและทรัพยากรได้เหมาะสม

ฝ่ายบุ๋มมองต่างออกไป โดยระบุว่าเคยช่วยประชาชนในหลายจังหวัดและไม่เคยต้องทำเรื่องขออนุญาตก่อนเข้าพื้นที่

ข้อถกเถียงจึงขยายออกไปจากโพสต์ “ดาราตกยุค” สู่คำถามเรื่องระบบการทำงานร่วมกันระหว่างทีมอาสาจากต่างพื้นที่กับกู้ภัยท้องถิ่น

ดาราตกยุค หรือคนบันเทิงที่เพิ่มอีกบทบาทให้ชีวิต

หากย้อนดูเส้นทางของบุ๋มตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน ชื่อของเธอยังอยู่ทั้งในวงการบันเทิงและพื้นที่ข่าวอย่างต่อเนื่อง

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สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ บุ๋มไม่ได้ทำงานในฐานะคนบันเทิงเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป งานมูลนิธิและการช่วยเหลือประชาชนกลายเป็นอีกบทบาทหลักที่ทำต่อเนื่องมากกว่าทศวรรษ

จากนางสาวไทย นักแสดง และพิธีกร สู่ประธานมูลนิธิที่ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัย เส้นทางกว่า 20 ปีของ บุ๋ม ปนัดดา จึงมีหลายบทบาทมากกว่าคำว่า “ดารา” เพียงคำเดียว

ประวัติบุ๋มปนัดดา ดาราใจบุญ
FB/ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 17:32 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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