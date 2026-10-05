ใครว่าตกยุค ส่องประวัติ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จากนางสาวไทย สู่ตัวแม่กู้ภัยช่วยคน 12 ปี
ชื่อของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังเจ้าตัวแชร์โพสต์จากบัญชีเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับงานกู้ภัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีข้อความตั้งคำถามถึง “ดาราตกยุคผันตัวมาเป็นกู้ภัย” และเรื่องการเปิดรับบริจาค โดยต้นโพสต์ไม่ได้ระบุชื่อว่าหมายถึงบุคคลใด
หลังเห็นข้อความ บุ๋มแชร์โพสต์ดังกล่าวลงบนเฟซบุ๊กของตัวเอง พร้อมเขียนว่า “คุณลุงหมายถึงใครคะ #กู้ภัยฉะเชิงเทรา”
ต่อมาเธอยังแชร์ข้อความอีกโพสต์จากผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยในพื้นที่ ซึ่งอธิบายว่าไม่ได้ปิดกั้นหน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาช่วยผู้ประสบภัย แต่ควรแจ้งหรือประสานทีมในพื้นที่ก่อน เพื่อให้การจัดคนและทรัพยากรเป็นระบบ
บุ๋มตอบกลับโพสต์นั้นว่า “ไปช่วยมากี่จังหวัดไม่เคยต้องทำเรื่องสักที คนไทยมีบัตรประชาชน ไปได้ทุกจังหวัดค่ะ” ก่อนเรื่องขยายเป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมช่วยเหลือจากต่างพื้นที่กับกู้ภัยท้องถิ่น
ประวัติ บุ๋ม ปนัดดา จากเด็กแฮปปี้แลนด์ สู่นางสาวไทย
บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เกิดวันที่ 10 มกราคม 2519 ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 50 ปี เติบโตในย่านแฮปปี้แลนด์ และเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ช่วงวัยเรียน บุ๋มออกจากชั้น ม.4 เพื่อศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประมาณ 1 ปี ก่อนเดินทางไปเรียนภาษาในสหรัฐอเมริกา เมื่อกลับประเทศไทยจึงเปลี่ยนมาเรียนด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจนสำเร็จปริญญาตรี
จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย และเรียนต่ออีกหลักสูตรที่ University of South Australia ก่อนสำเร็จปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรังสิต
จุดที่ทำให้คนไทยรู้จักชื่อบุ๋มทั่วประเทศเกิดขึ้นในปี 2543 เมื่อเธอคว้าตำแหน่ง นางสาวไทย พร้อมตำแหน่งทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย และขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน
จากนางสาวไทย สู่นักแสดงและพิธีกรกว่า 20 ปี
หลังหมดวาระนางสาวไทย บุ๋มเข้าสู่วงการบันเทิง มีผลงานทั้งงานพิธีกร ละคร รายการโทรทัศน์ งานแสดง และพรีเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลากว่า 20 ปี บุ๋มไม่ได้หายไปจากพื้นที่สื่อ แต่เปลี่ยนบทบาทตามช่วงเวลา จากนางงามสู่นักแสดง พิธีกร และบุคคลสาธารณะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นสังคมหลายเรื่อง
แม้ปัจจุบันงานช่วยเหลือประชาชนจะกลายเป็นอีกภาพจำสำคัญ แต่บุ๋มยังมีงานในวงการบันเทิงและปรากฏตัวผ่านสื่ออยู่ต่อเนื่อง
จุดเริ่มต้นงานเพื่อสังคม ก่อนตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี
อีกเส้นทางสำคัญเริ่มชัดเจนขึ้นในปี 2557
บุ๋มเคยเล่าว่า คดีข่มขืนและฆาตกรรมเด็กหญิงบนรถไฟในปีนั้นทำให้เธอนึกถึงลูกสาวของตัวเอง และหันมาสนใจปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กมากขึ้น
จากเดิมที่ทำกิจกรรมการกุศลในฐานะนางงามและคนบันเทิง บุ๋มเริ่มช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างจริงจัง และเข้าไปผลักดันประเด็นทางสังคมมากขึ้น
ปีเดียวกัน เธอก่อตั้ง องค์กรทำดี ร่วมกับคนในวงการบันเทิงและอาสาสมัคร ก่อนพัฒนาเป็น มูลนิธิองค์กรทำดี โดยบุ๋มดำรงตำแหน่งประธาน
12 ปี มูลนิธิองค์กรทำดี ช่วยทั้งภัยพิบัติ ผู้ป่วย ผู้หญิงและเด็ก
งานของมูลนิธิองค์กรทำดีไม่ได้มีเฉพาะการนำสิ่งของไปบริจาค แต่ครอบคลุมงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โรงครัว การสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัย ช่วยผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง
ทีมงานยังประสานหน่วยงานรัฐในกรณีที่ประชาชนขอความช่วยเหลือ และลงพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในหลายจังหวัด
เดือนเมษายน 2569 มูลนิธิองค์กรทำดีดำเนินงานครบ 12 ปี ขณะที่บุ๋มยังลงพื้นที่ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
ก่อนเกิดประเด็นล่าสุด วันที่ 4 ตุลาคม 2569 บุ๋มนำทีมมูลนิธิองค์กรทำดีร่วมกับทีมกู้ภัยจากเมืองพัทยาและอาสาสมัครในพื้นที่บางคล้า นำรถและเรือเข้าไปช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากโพสต์ “ดาราตกยุค” สู่คำถามเรื่องการช่วยน้ำท่วมฉะเชิงเทรา
หนึ่งวันหลังลงพื้นที่ บุ๋มพบโพสต์ที่กล่าวถึง “ดาราตกยุคผันตัวมาเป็นกู้ภัย” และตั้งคำถามเรื่องการเปิดรับบริจาค ก่อนนำข้อความมาแชร์พร้อมถามว่าเจ้าของโพสต์กำลังหมายถึงใคร
จากนั้นยังเกิดการตอบโต้เรื่องการประสานงานก่อนเข้าพื้นที่ เมื่อผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยบางรายมองว่าทีมจากภายนอกควรแจ้งทีมท้องถิ่นก่อน เพื่อให้จัดกำลังและทรัพยากรได้เหมาะสม
ฝ่ายบุ๋มมองต่างออกไป โดยระบุว่าเคยช่วยประชาชนในหลายจังหวัดและไม่เคยต้องทำเรื่องขออนุญาตก่อนเข้าพื้นที่
ข้อถกเถียงจึงขยายออกไปจากโพสต์ “ดาราตกยุค” สู่คำถามเรื่องระบบการทำงานร่วมกันระหว่างทีมอาสาจากต่างพื้นที่กับกู้ภัยท้องถิ่น
ดาราตกยุค หรือคนบันเทิงที่เพิ่มอีกบทบาทให้ชีวิต
หากย้อนดูเส้นทางของบุ๋มตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน ชื่อของเธอยังอยู่ทั้งในวงการบันเทิงและพื้นที่ข่าวอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ บุ๋มไม่ได้ทำงานในฐานะคนบันเทิงเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป งานมูลนิธิและการช่วยเหลือประชาชนกลายเป็นอีกบทบาทหลักที่ทำต่อเนื่องมากกว่าทศวรรษ
จากนางสาวไทย นักแสดง และพิธีกร สู่ประธานมูลนิธิที่ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัย เส้นทางกว่า 20 ปีของ บุ๋ม ปนัดดา จึงมีหลายบทบาทมากกว่าคำว่า “ดารา” เพียงคำเดียว
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- ไทยรัฐ: เปิดประวัติ บุ๋ม ปนัดดา ผู้หญิงมากความสามารถ นางงามจิตอาสา
- กรมประชาสัมพันธ์: People คนต้นแบบ ทำความรู้จัก บุ๋ม ปนัดดา Miss Thailand 2000
- Sanook Campus: เส้นทางการศึกษา บุ๋ม ปนัดดา
- กรมสุขภาพจิต: ข้อมูลมูลนิธิองค์กรทำดีและการทำงานเพื่อสังคม
- Sanook: บุ๋ม ปนัดดา เล่าจุดเริ่มต้นทำงานเพื่อสังคมและก่อตั้งมูลนิธิ
- TNews: บุ๋ม ปนัดดา ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมบางคล้า ฉะเชิงเทรา