10 หนังสยองขวัญ ต้อนรับวันฮาโลวีน 2026 ดูได้ที่ไหนบ้าง

Photo of P. Wanutch P. Wanutchเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 07:35 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 18:21 น.
โปสเตอร์หนังสยองขวัญ Sinister 2 Eli และ The Conjuring 2

เชื่อว่าใครหลายคนคงกำลังหาชุดเตรียมไปใส่ในเทศกาลวันฮาโลวีน หรือคืนปล่อยผีกันอยู่แน่ ๆ แต่สำหรับใครที่ไม่ได้ออกไปไหน อยากจะหาหนังดูอยู่ที่บ้าน เราก็ขอเสนอหนังที่เหมาะกับช่วงเทศกาลนี้ จะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลย

วันฮาโลวีนปี 2569 ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ลิสต์นี้บอกช่องทางดูของแต่ละเรื่องในประเทศไทยไว้ด้วย ตรวจเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ปัจจุบันมี 2 เรื่องที่ดูได้ทาง Netflix คือ Eli และ In the Tall Grass

1. Evil Dead ผีอมตะ (2013)

ภาพยนตร์รีเมกจากต้นฉบับภาพยนตของแซม ไรมี่ (Sam Raimi) ในปี 1981 เรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่มารวมตัวกันที่กระท่อมในป่าห่างไกลผู้คน และได้พบกับหนังสือโบราณเล่มหนึ่ง หนึ่งในนั้นได้อ่านข้อความในหนังสือ โดยไม่รู้ตัวว่าพวกเขาได้ปลุกปีศาจร้ายให้ตื่นขึ้นมาเสียแล้ว

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Evil Dead Poster

ดูได้ที่: เช่าหรือซื้อได้ทาง Apple TV และ Amazon ส่วนภาคใหม่ Evil Dead Burn (2569) ดูได้ทาง Netflix

2. Eli จิตต้องขัง (2019)

เรื่องราวของครอบครัวมิลเลอร์ ที่มีลูกชายชื่อว่าอีไล เด็กชายป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง ทางครอบครัวจึงหาทุกวิถีทางเพื่อรักษา จนกระทั่งได้พาลูกชายเข้าไปรับการรักษาในบ้านปลอดเชื้อ เพราะคิดว่านี่คือหนทางสุดท้ายที่จะทำให้หายจากอาการป่วย แต่ใครจะรู้ว่าความสยองจะรออยู่ในบ้านหลังนี้

Eli Poster

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ดูได้ที่: Netflix

3. The Nun (2018)

จุดกำเนิดของปีศาจ วาลัค หรือผีแม่ชี ที่ทุกคนสะพรึงในเรื่อง The Conjuring 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นในวิหารในประเทศโรมาเนีย ที่ตั้งของสำนักแม่ชี คืนหนึ่งได้มีแม่ชีคนหนึ่งฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคออย่างเป็นปริศนา ทำให้สำนักวาติกันต้องส่งนักบวช ‘คุณพ่อเบิร์ก’ และแม่ชีฝึกหัด ‘ซิสเตอร์ไอรีน’ มาสืบหาความจริงเบื้องหลังการฆ่าตัวตายครั้งนี้ ยิ่งสืบ ก็ยิ่งเห็นความดำมืดของวิหารศักดิ์สิทธิ์หลังนี้ และความอาถรรพ์ที่ค่อยๆ คืบคลานเข้ามา

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The Nun Poster

ดูได้ที่: เช่าหรือซื้อได้ทาง Apple TV (ไม่มีบน Netflix ประเทศไทยแล้ว)

4. The Cabin in the Woods (2012)

เรื่องราวของเพื่อน 5 คนที่ออกเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่กระท่อมร้างกลางป่า แต่แล้วสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญ คือปีศาจร้ายที่ยากจะรับมือ พร้อมกับความลับที่ว่าความสยองเหล่านั้น อาจเป็นสิ่งที่มีคนบางกลุ่มบงการอยู่

The Cabin in the Woods Poster

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ดูได้ที่: ยังไม่พบในบริการสตรีมมิงของไทย

5. In the Tall Grass (2019)

สร้างจากนวนิยายเรื่องสั้นของสตีเฟน คิงและโจ ฮิลล์ เป็นเรื่องราวของคู่พี่น้อง เบ็กกี้และคาลที่ได้ยินเสียงร้องของเด็กชายในทุ่งหญ้าสูง แต่แล้วเสียงนั้นก็เงียบหายไป ทั้ง 2 จึงรีบเข้าไปในทุ่งเพื่อช่วยเหลือ แต่กลับพบพลังบางอย่างที่ทำให้หลงทิศและพลัดหลงกัน ทั้ง 2 ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก และหนีออกจากทุ่งไม่ได้ สิ่งที่เลวร้าย และน่ากลัวกว่านั้นคือการที่มีคนเจอตัว

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In the Tall Grass Poster

ดูได้ที่: Netflix

6. Sinister เห็นแล้วต้องตาย (2012)

เรื่องราวของปีศาจร้ายบากูลที่ตามหลอกหลอน ภาคแรกเล่าเรื่องของ เอลลิสัน นักเขียนนิยายฆาตกรรม ค้นพบฟิลม์บันทึกภาพที่เผยให้เห็นถึงหลักฐานชิ้นสำคัญ ในบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรม ทำให้เขาและครอบครัวต้องตกอยู่ในอันตรายจากปีศาจร้าย บากูล และภาคต่อมาก็ยิ่งน่ากลัว เมื่อบากูลอาศัยเหล่าวิญญาณผีเด็ก เป็นเครื่องมือในการหลอกล่อเหยื่อรายต่อไป

Sinister Poster

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ดูได้ที่: ยังไม่พบในบริการสตรีมมิงของไทย

7. Insidious วิญญาณตามติด (2010)

มีทั้งหมด 4 ภาค เรื่องราวประหลาด เมื่อลูกชายคนโตของครอบครัวแลมเบิร์ท อยู่ในอาการโคม่าอย่างไม่ทราบสาเหตุ แม้จะลองทุกวิถีทางแล้ว ลูกชายก็ไม่ฟื้น จนกระทั่งต้องพึ่งพาหมอผีเอลิส จึงพบว่าลูกชายสามารถถอดจิตได้ขณะหลับ และถูกปีศาจตนหนึ่งกักขังไว้เพื่อรอวันยึดร่าง งานนี้จอชซึ่งเป็นพ่อต้องถอดจิตไปช่วยลูก เพื่อให้กลับมาเข้าร่างดังเดิมได้ทันเวลา

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Insidious Poster

ดูได้ที่: ยังไม่พบในบริการสตรีมมิงของไทย

8. The Shining โรงแรมผีนรก (1980)

ดัดแปลงมาจากนิยายขายดีของสตีเฟ่น คิง เรื่องราวของ แจ็ก ทอร์เรนซ์ นักเขียนที่เข้ามาพักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งกับครอบครัว เพราะที่นี่ในช่วงฤดูหนาวจะไม่มีคนเข้าพัก เขาจึงรับงานดูแลโรงแรม เพื่อที่จะได้ใช้เวลานี้เขียนนิยายเรื่องใหม่ และหวังจะแก้ไขในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปในอดีต แต่เขาก็พบว่าเรื่องร้ายๆ กำลังเกิดขึ้นกับครอบครัว ในโรงแรมที่ตัดขาดจากโลกภายนอกแห่งนี้

The Shining Poster

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ดูได้ที่: เช่าหรือซื้อได้ทาง Apple TV

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9. Scary Stories to Tell in the Dark (2019)

สร้างจากวรรณกรรมเยาวชนที่เหล่าผู้ใหญ่เกลียด เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่บังเอิญไปเจอหนังสือบันทึก ที่เล่าถึงความน่ากลัวของภูติผีปีศาจในจินตนาการของเด็กคนหนึ่ง ที่ขมขื่นกับชีวิต หลังจากที่พวกเขาอ่านมัน สิ่งที่อยู่ในหนังสือก็เริ่มตามมาหลอกหลอน พวกเขาจึงต้องไขปริศนาเรื่องราวในอดีตเจ้าของหนังสือ ก่อนที่สิ่งที่ออกมาจะตามมาเอาชีวิตทุกคน

Scary Stories to Tell in the Dark Poster

ดูได้ที่: ยังไม่พบในบริการสตรีมมิงของไทย

10. The Conjuring (2013)

จักรวาลหนังผี ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์จริง เกี่ยวกับเอ็ด และ ลอร์เรน วอร์เรน 2 สามีภรรยานักปีศาจวิทยา ที่ต้องตามไปไขคดี และปราบปีศาจร้าย ทั้งหญิงที่ถูกวิญญาณของแม่มดร้ายเข้าสิง และวาลัค ผีแม่ชีที่จ้องจะเอาชีวิตทุกคน

The Conjuring Poster

ดูได้ที่: เช่าหรือซื้อได้ทาง Apple TV

ภาพจาก: imdb

รายชื่อหนังบนแต่ละแพลตฟอร์มเปลี่ยนได้ทุกเดือน ควรเช็กอีกครั้งก่อนดู ส่วนใครอยากได้หนังผีที่ดูบน Netflix ได้ทันที มีลิสต์ 15 เรื่องในลิงก์ด้านล่าง

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Photo of P. Wanutch P. Wanutchเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 07:35 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 18:21 น.
Photo of P. Wanutch

P. Wanutch

อัพเดททุกความบันเทิง ทั้งไทย ต่างประเทศ K-pop รีวิวหนัง เพลง คอนเสิร์ต พร้อมนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและหลากหลาย

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