ข่าวต่างประเทศ

นาทีชีวิต! เตาผิงระเบิดไฟคลอกแม่วัย 31 ทรมานเจียนตาย ผิวหนังละลาย หวิดเสียโฉม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 17:01 น.
เตาผิงตั้งโต๊ะระเบิดใส่หน้าสาวอังกฤษ

สาวอังกฤษ เล่านาทีเตาผิงแก้วระเบิด ไฟคลอกร่างสาหัส เสื้อละลายติดผิวหนังจนเนื้อหลุดลุ่ย เจ็บเจียนตายแผลไหม้ระดับ 3 ต้องผ่าตัดปลูกเนื้อเยื่อ เตือนอันตรายจากของแต่งบ้าน

อุทาหรณ์เตือนภัย! ออลลี่ จัปป์ หญิงชาวอังกฤษ เล่าประสบการณ์เฉียดตาย หลังเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากเหตุการณ์เตาผิงแก้วแบบตั้งโต๊ะระเบิดใส่หน้าจนไฟลุกท่วมตัว ต้องปลูกถ่ายเนื้อเยื่อรักษาแผลไฟไหม้ระดับ 3 เตือนสินค้าออนไลน์สวยงามแต่อาจพรากชีวิต

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ออลลี่และสามีอาศัยอยู่ที่เมืองแอชฟอร์ด พร้อมกับลูกสาวฝาแฝดวัย 14 ปี และลูกสาววัย 10 ปี เธอเปิดบริษัทรับทำความสะอาด โดยมีแม่วัย 53 ปีทำงานด้วย วันหนึ่งแม่ส่งรูปเตาผิงแก้วตั้งโต๊ะดีไซน์ทันสมัยที่เพิ่งซื้อมาให้ดู เธอชอบมาก ขณะที่แม่ตื่นเต้นและรอคอยที่จะได้ใช้เตาผิงนี้หลังจากการตกแต่งสวนหลังบ้านเสร็จสิ้น

ปลายเดือนนั้น ครอบครัวช่วยกันตกแต่งสวนหลังบ้านของแม่จนเสร็จเรียบร้อย ทั้งทาสีรั้ว ปูพื้น และสร้างซุ้มไม้เลื้อย แม่ซื้ออ่างจาคุซซี่มาตั้งไว้ด้วย แต่ออลลี่มองว่าอ่างน้ำพวกนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์ บ่ายวันศุกร์สัปดาห์ต่อมา ทุกคนมารวมตัวกันพักผ่อน ลูก ๆ วิ่งเล่นกับลูกพี่ลูกน้อง ส่วนเธอนั่งห่างจากโต๊ะกินข้าวประมาณ 1 เมตร ขณะที่แม่กำลังสั่งอาหารจีนและเตรียมจุดเตาผิง

แม่เทเอทานอลลงไปและใช้ไฟแช็กจุดเทียนเพื่อจุดไฟ ทันใดนั้นลูกไฟสีน้ำเงินขนาดใหญ่ก็พุ่งเข้าใส่หน้าออลลี่อย่างรวดเร็ว ไฟลุกลามติดศีรษะ หน้าอก แขน เสื้อแจ็กเก็ตโพลีเอสเตอร์ที่เธอใส่ก็ติดไฟและละลายติดผิวหนัง เธอตกใจจนร้องไม่ออกและรีบลุกจากเก้าอี้ โดยที่ลูก ๆ ทั้งสามเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจากหน้าต่างห้องนอน ขณะที่สามีรีบเข้ามาช่วยตบหน้าเพื่อดับไฟ โดยจับเธอทุ่มลงกับพื้นหญ้าแล้วกระโดดทับเพื่อพยายามดับไฟ

ในวินาทีที่เธอคิดว่ากำลังจะตาย สามีตัดสินใจอุ้มเธอโยนลงไปในอ่างจาคุซซี่ที่แม่เคยซื้อมา ไฟจึงดับลง คุณแม่ลูกสามรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด อ่างน้ำที่เธอเคยบ่นว่าไม่มีประโยชน์กลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตไว้ เธอรู้สึกโล่งใจแต่ก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นผิวหนังที่มือละลายลอยอยู่เหนือน้ำ เมื่อเห็นดังนั้นแม่ร้องไห้อย่างหนักแบบที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อน

สามีรีบนำพลาสติกแรปอาหารมาพันมือและแขนของเธอเพื่อป้องกันอากาศและลดความเจ็บปวด ป้องกันการติดเชื้อ ก่อนรีบขับรถพาไปส่งโรงพยาบาลวิลเลียมฮาร์วีย์ที่อยู่ห่างไปเพียง 5 นาที ส่วนแม่ดูแลเด็ก ๆ อยู่ที่บ้าน

เมื่อเดินทางมาถึงที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ช่วยลอกผิวหนังที่ตายแล้วออก แม้แพทย์จะให้มอร์ฟีนแต่เธอก็ปวดทรมานมาก อีกทั้งใบหน้าบวมเป่ง เจ้าตัวยอมรับว่าปีนั้นเป็นปีที่หนักหนามาก เพราะก่อนหน้านี้เธอเพิ่งสูญเสียลูกจากการตั้งครรภ์นอกมดลูก แพทย์บอกกับเธอว่าสามีคือคนที่ช่วยชีวิตเธอไว้ เขาคือฮีโร่ตัวจริง

ต่อมาช่วงโรงพยาบาลส่งตัวเธอไปรักษาต่อยังศูนย์ผู้ป่วยแผลไฟไหม้ที่โรงพยาบาลควีนวิกตอเรีย แพทย์วินิจฉัยว่าเธอมีแผลไฟไหม้ระดับ 3 บริเวณแขนและหน้าอก โชคดีที่แผลบนใบหน้าไม่ลึกมาก เธอรู้สึกแย่กับสภาพตัวเอง แต่ก็ดีใจที่ไม่ใช่แม่ที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้

หนึ่งสัปดาห์ต่อมา โรงพยาบาลอนุญาตให้เธอกลับบ้าน สมาชิกในครอบครัวต่างจิตใจบอบช้ำ ลูก ๆ มีอาการหวาดผวาและเห็นภาพเหตุการณ์ซ้ำ ๆ ส่วนแม่ก็เฝ้าโทษตัวเอง แต่ออลลี่คอยปลอบว่ามันเป็นอุบัติเหตุ

สัปดาห์ถัดมาตรงกับวันเกิดอายุ 28 ปี เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดนำผิวหนังจากก้นและต้นขามาปลูกถ่ายบริเวณหน้าอกและแขน ซึ่งเจ็บปวดกว่าตอนโดนไฟไหม้เสียอีก หลังจากนั้นเธอพยายามให้ครอบครัวกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่สวนหลังบ้านและสั่งอาหารจีนมากิน เตาผิงต้นเหตุรวมถึงของเธอเองถูกนำไปทิ้งทั้งหมด

ออลลี่ จัปป์ ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก เธออายรอยแผลเป็นเลยใส่เสื้อแขนยาวปิดบัง จากคนทำงานเก่งกลายเป็นคนเก็บตัว ไม่กล้าออกจากบ้านจนธุรกิจต้องปิดตัวลง เหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นเป็นโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD) กลัวไฟจนทำอาหารไม่ได้ หวาดระแวงไปหมด ห้ามลูก ๆ ใช้ตะเกียงบุนเซนในวิชาวิทยาศาสตร์ และกลัวลูกอาหารติดคอ

เมื่อเวลาผ่านไป แผลทางกายและทางใจก็ค่อย ๆ ดีขึ้น แม้ความเครียดจะทำให้เธอและสามีต้องแยกทางกัน แต่ในที่สุดคุณแม่คนเก่งก็กลับมาเข้มแข็งและกล้าใส่เสื้อเปิดแขนโชว์แผลเป็น ปัจจุบันชีวิตเธอดีขึ้นมาก

อย่างไรก็ดี เธอกับแม่เคยพยายามฟ้องร้องบริษัทผู้ผลิตเตาผิง หลังตามสืบจนพบว่าเป็นเพียงห้องพักแห่งหนึ่งในประเทศจีน แต่ก็ไม่สามารถเอาผิดได้ เธอจึงนำเรื่องนี้มาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ขอร้องให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการซื้อเตาผิงลักษณะนี้มาใช้ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ข้อมูลจาก : thesun

เตาผิงตั้งโต๊ะระเบิดใส่หน้าสาวอังกฤษ

