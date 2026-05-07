ไอดอลสาว เต้นแรงจนเสื้อในหลุด ยอดคนดูทะลุ 3 ล้านครั้ง

ริคาจะ สมาชิกวง OLiDOL! เต้นสะบัดจนบราลูกไม้ร่วงมากองที่เอวบนเวทีแสดงสด แฟนคลับแห่คอมเมนต์ชื่นชมสปิริตเกินร้อย ยอดคนดูทะลุ 3 ล้านครั้ง
เว็บไซต์เน็กซ์แอปเปิลรายงานเรื่องราวสุดโป๊ะของ ริคาจะ (Rikacha) ไอดอลสาวชาวญี่ปุ่นจากวง OLiDOL! หลังออกมาแชร์โมเมนต์สุดเขิน เหตุไม่คาดฝันชุดชั้นในหลุดร่วงลงมากองที่เอวระหว่างทำการแสดงสดบนเวที แต่ด้วยความอินกับโชว์ เจ้าตัวกลับไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อย
ริคาจะโพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องราวผ่านบัญชี X ส่วนตัว บรรยากาศขณะอยู่บนเวทีว่าเหงื่อออกท่วมตัว พอโชว์จบลงถึงเพิ่งสังเกตเห็นว่าเสื้อชั้นในหลุดลงมาหมดแล้ว เธอมัวแต่โฟกัสกับการร้องเพลงพร้อมออกสเต็ปเต้น จึงไม่ทันสังเกตความผิดปกติบนร่างกาย
ไอดอลสาวทวีตข้อความโอดครวญว่า “เดี๋ยวนะ มันจบแล้วจริง ๆ เหรอ ฉันเหงื่อท่วมตัวระหว่างการแสดงสด หลังจากจบการแสดง ฉันเพิ่งรู้ว่าเสื้อชั้นในของฉันหลุดลงมาหมดเลย ฉันแสดงไปแบบนั้นเหรอ พ่อแม่ฉันต้องร้องไห้แน่ ๆ”
ไอดอลสาวอัปเดตภาพการแสดงบนเวทีชอตดังกล่าวให้แฟนคลับดู ภาพเผยให้เห็นเสื้อชั้นในหลุดลงมารัดอยู่ที่เอวจนมองเผินๆ เหมือนเป็นเข็มขัดเส้นหนึ่ง โชคดีที่เสื้อชั้นในของเธอเป็นสีขาวประดับลูกไม้ ดีไซน์ชิ้นนี้ดันไปกลมกลืนกับชุดเก่งสีแดงสลับขาวของเธออย่างพอดี ผู้ชมด้านล่างเวทีจึงแทบไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกตินี้
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ยอดเข้าชมพุ่งทะลุ 3 ล้านครั้งอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตจำนวนมากเข้าใจสถานการณ์ แฟนคลับต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสปิริตนักแสดง มุ่งมั่นทุ่มเทให้การแสดงอย่างแท้จริง แฟนคลับบางคนยังเข้ามาให้กำลังใจว่าคนที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่บนเวทีนั้นดูเจ๋งที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดหน้า อดีตไอดอลหนุ่ม ตัดสินใจแปลงเพศ ผันตัวเป็นอินฟลูฯ สวยจนจำไม่ได้
- ภัยยาใกล้ตัว ชายวัย 76 นมโตเป็นเต้า หลังกินยาความดัน-รักษาผมร่วง
- ลูกค้าสาวรุกหนัก ถกเสื้อใน-ขอซั่ม คนขับแท็กซี่ แลกค่ารถ สุดท้ายเจอตกกลับหน้าหงาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: