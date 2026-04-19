ผบ.ตร. สั่งดำเนินการวินัยและอาญาเด็ดขาด “หมวดโจ้” ยิงเจ้าของร้านกัญชาดับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งดำเนินการวินัยและอาญาเด็ดขาด ร.ต.ต.จีระศักดิ์ หรือ หมวดโจ้ ยิงเจ้าของร้านกัญชาพัทยาเสียชีวิต
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ รอง.สว.ฝ่ายการสืบสวน สภ.เมืองพัทยา ก่อเหตุเจ้าของร้านกัญชาเสียชีวิต ภายหลังจากที่ผู้ก่อเหตุมีอาการมึนเมาสุราอย่างหนัก และได้ชักอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่ผู้ที่นั่งอยู่บริเวณดังกล่าว จากนั้นได้ลั่นไกยิงเข้าไปภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ตายยกมือไหว้ และขอให้เก็บอาวุธ แต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมฟัง ทั้งที่ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาท ก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้ตาย 2 นัด ก่อนจะทราบชื่อว่าผู้ก่อเหตุ คือ ร.ต.ต.จีระศักดิ์ ศรีคัทธะนาม อายุ 54 ปี หรือหมวดโจ้ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ติดตามตรวจสอบกรณีดังกล่าว
จากการติดตามตรวจสอบกรณีดังกล่าวกับ พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก. สภ.เมืองพัทยา ทราบว่าเหตุเกิดเมื่อเวลา 01.20 น. ของวันนี้ ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองพัทยา ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธปืนที่บริเวณหลังร้านแห่งหนึ่ง เมื่อตำรวจสายตรวจไปถึงสถานที่เกิดเหตุ พบกู้ภัยกำลังให้ความช่วยเหลือชายผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีบาดแผลจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืน
โดยก่อนเกิดเหตุทราบว่าผู้ถูกยิง พร้อมเพื่อน 1 คน และตำรวจผู้ก่อเหตุ ได้นั่งร่วมโต๊ะเดียวกันภายในสถานที่ดังกล่าว ก่อนเกิดมีปากเสียงกัน ตำรวจผู้ก่อเหตุได้พยายามใช้อาวุธปืนยิงไปยังหนึ่งในผู้ร่วมโต๊ะ โชคดีวิถีกระสุนพลาดเป้า จากนั้นชายอีกคนได้พยายามเข้าแย่งอาวุธปืนจากผู้ก่อเหตุ จึงเป็นเหตุให้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ ตำรวจผู้ก่อเหตุได้ถูกควบคุมตัวไว้ได้ในที่เกิดเหตุทันที
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวด้วยว่า ได้กำชับให้ ผกก. สภ.เมืองพัทยา ดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยกับผู้ก่อเหตุอย่างเฉียบขาดทันที ตลอดจนให้ตรวจสอบการกำกับดูแลระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจตามคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจ อย่างเคร่งครัด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเข้าห้องขัง! ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเมา ยิงเจ้าของร้านกัญชาดับ เผยปกตินิสัยดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: