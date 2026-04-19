ด่วนที่สุด! มหาดไทยสั่งทุกจังหวัด สำรวจรถพุ่มพวง ตลาดนัด เตรียมลดค่าครองชีพช่วยคนไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 14:25 น.
มหาดไทยสั่งด่วน สำรวจรถพุ่มพวง ตลาดนัดทั่วประเทศ เตรียมมาตรการลดค่าครองชีพ

รัฐบาลเตรียมขยับตัวแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองออกหนังสือด่วนที่สุด สั่งการไปยังปลัดจังหวัดทั่วประเทศ ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก เป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชน

เนื้อหาในหนังสือระบุชัดเจนว่ากรมการปกครองประชุมหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อวางแผนช่วยเหลือชาวบ้าน กรมการปกครองจึงสั่งการให้นายอำเภอทุกแห่งแต่งตั้งปลัดอำเภอ 1 คนขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ปลัดอำเภอคนนี้มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันนโยบายลดค่าครองชีพในพื้นที่ให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว

คำสั่งสำคัญในหนังสือฉบับนี้คือการให้นายอำเภอส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งขายสินค้าอุปโภคบริโภค เจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมรายชื่อรถขายกับข้าวเคลื่อนที่หรือรถพุ่มพวง ตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้าสวัสดิการชุมชน ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานรัฐ

เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอต้องนำข้อมูลการค้าทั้งหมดมาจัดทำรายงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปลัดจังหวัดมีหน้าที่รวบรวมส่งรายงานสรุปกลับไปยังกรมการปกครองภายในเวลา 16.30 น. ของวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 การเร่งสำรวจข้อมูลแหล่งอาหารชุมชนครั้งนี้คือการเตรียมความพร้อมเพื่อลงมือปฏิบัติตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าที่รัฐบาลกำลังจะประกาศออกมาช่วยเหลือประชาชนเร็ววันนี้

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

