ด่วนที่สุด! มหาดไทยสั่งทุกจังหวัด สำรวจรถพุ่มพวง ตลาดนัด เตรียมลดค่าครองชีพช่วยคนไทย
รัฐบาลเตรียมขยับตัวแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองออกหนังสือด่วนที่สุด สั่งการไปยังปลัดจังหวัดทั่วประเทศ ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก เป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชน
เนื้อหาในหนังสือระบุชัดเจนว่ากรมการปกครองประชุมหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อวางแผนช่วยเหลือชาวบ้าน กรมการปกครองจึงสั่งการให้นายอำเภอทุกแห่งแต่งตั้งปลัดอำเภอ 1 คนขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ปลัดอำเภอคนนี้มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันนโยบายลดค่าครองชีพในพื้นที่ให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
คำสั่งสำคัญในหนังสือฉบับนี้คือการให้นายอำเภอส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งขายสินค้าอุปโภคบริโภค เจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมรายชื่อรถขายกับข้าวเคลื่อนที่หรือรถพุ่มพวง ตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้าสวัสดิการชุมชน ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานรัฐ
เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอต้องนำข้อมูลการค้าทั้งหมดมาจัดทำรายงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปลัดจังหวัดมีหน้าที่รวบรวมส่งรายงานสรุปกลับไปยังกรมการปกครองภายในเวลา 16.30 น. ของวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 การเร่งสำรวจข้อมูลแหล่งอาหารชุมชนครั้งนี้คือการเตรียมความพร้อมเพื่อลงมือปฏิบัติตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าที่รัฐบาลกำลังจะประกาศออกมาช่วยเหลือประชาชนเร็ววันนี้
