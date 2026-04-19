แม่เข้าร้องปวีณา ลูกถูกหมากัดอัณฑะฉีกขาด คดีไม่คืบ เจ้าของไม่รับผิดชอบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 12:08 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 12:08 น.
64

แม่เข้าร้องปวีณา ลูกถูกหมากัดอัณฑะฉีกขาด ต้องเข้ารับการผ่าตัด คดีไม่คืบ เจ้าของไม่รับผิดชอบ ขณะไปเล่นกับเพื่อนที่ตลาดเก่า

น.ส.นพวรรณ อายุ 26 ปี ซึ่งเป็นแม่ของเด็ก เข้าร้องทุกข์ต่อ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีลูกชายวัย 9 ขวบ ถูกสุนัขพันธุ์ผสมบางแก้วกัดจนบาดเจ็บสาหัส แผลฉกรรจ์ที่อัณฑะ แต่เจ้าของสุนัขกลับเพิกเฉยไม่แสดงความรับผิดชอบ

ผู้เสียหายร้องเรียนว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 เม.ย. 69 ขณะที่ย่าพาน้องและหลานๆ อีก 2 คน อายุ 4 ขวบ กับ 1 ขวบเศษ ไปเดินเล่นบริเวณตลาดเก่าที่ปิดไปแล้วหลังโรงแรมอมารี แถวดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ ขณะที่ย่ากำลังพาหลานๆ เดินกลับบ้าน ซึ่งน้องเดินอยู่ท้ายสุดคนเดียว เพราะมัวเล่นกับเพื่อนเลยเดินช้า จู่ๆสุนัขตัวดังกล่าวพุ่งเข้ามาทางด้านหลังและตะครุบกัดเข้าที่ก้นของน้องอย่างจังจนเลือดอาบเป้ากางเกง

จากนั้นเพื่อนน้องขี่จักรยานมาบอกแม่ว่า น้องถูกสุนัขกัด แม่จึงรีบออกจากบ้านไปเจอลูกกลางทาง เห็นสภาพน้องยืนร้องไห้หวาดกลัวอย่างหนัก ขณะที่มือกุมเป้ากางเกงมีเลือดไหลนอง แม่จึงรีบพาลูกไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียง พยาบาลบอกว่า ผนังอัณฑะด้านซ้ายฉีกขาด อัณฑะปลิ้นออกมา ต้องทำการเย็บ พยาบาลจึงทำแผลเบื้องต้นให้ จากนั้นจึงรีบพาลูกไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ แพทย์ได้ให้น้องดมยาสลบเพราะน้องทนแผลไม่ไหวแล้วเย็บแผลยัดอัณฑะกลับเข้าไป

หลังพาน้องกลับมาบ้านวันที่ 11 เม.ย. 69 แม่ได้ไปที่บ้านของสุนัขตัวดังกล่าว แต่ไม่เจอเจ้าของ เห็นสุนัขไม่มีการล่ามโซ่ ยังปล่อยเดินอยู่บริเวณหน้าบ้าน จากการสอบถามชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า สุนัขตัวนี้ชอบไล่กัดคนที่ผ่านไปมาเป็นประจำ ต่อมาวันที่ 12 เม.ย. 69 ได้ไปที่บ้านนั้นอีกครั้ง เจอเจ้าของสุนัขแต่งกายคล้ายตำรวจ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นตำรวจหรือไม่ แต่มีชาวบ้านบางคนบอกว่าเจ้าของเป็นอดีตตำรวจ ก่อนจะถามว่าเป็นเจ้าของสุนัขใช่ไหม เขาตอบว่าใช่ จากนั้นก็ถามต่อว่ารู้ไหมว่าสุนัขกัดลูกชายของตน เขาก็บอกว่า “รู้แล้ว ๆ เดี๋ยวดู ๆ” ตอนนั้นเห็นสุนัขตัวดังกล่าวป้วนเปี้ยนอยู่ตรงนั้น จึงกลัวและไม่ได้คุยอะไรกับเจ้าของมากนัก เพราะคิดว่าเมื่อเขารู้เรื่องแล้วเดี๋ยวคงจะมาดูลูกของตนบ้าง แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยมาดูน้อง และไม่เคยแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด โดยตนแจ้งความไว้ที่ สน.ดอนเมือง วันที่ 12 เม.ย.69 แต่จนถึงวันนี้เจ้าของสุนัขก็ยังไม่มาแสดงความรับผิดชอบ

พร้อมบอกด้วยว่าในฐานะคนเป็นแม่ ร้องไห้ตั้งแต่ที่เขาพูดรู้ว่าลูกถูกหมากัดแต่ไม่มีใครมาดูเลย ตอนที่น้องเข้าห้องผ่าตัด ไม่ได้บอกเลยว่าต้องทำอะไรไม่กล้าบอก รู้สึกหัวใจแตกสลาย นั่งพนมมือตลอดตอนอยู่หน้าห้องผ่าตัด

ขณะที่ นางปวีณา กล่าวว่า ได้ประสานไปยัง พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 และ พ.ต.อ.วันชัย วงศ์วานิชอนันต์ ผกก.สน.ดอนเมือง เพื่อเร่งรัดคดี และให้การช่วยเหลือ โดยในวันที่ 20 เม.ย. 69 เวลา 10.30 น. จะพาแม่เด็กไปพบ พล.ต.ต.เกียรติกุล ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 (บก.น.2) เพื่อให้ข้อมูล

พร้อมกับประสานทาง กทม. เข้าไปตรวจสอบสุนัขที่บ้านหลังดังกล่าว จัดการให้เจ้าของดูแลสุนัขให้อยู่ในพื้นที่บ้านหรือในรั้ว ไม่ปล่อยปละละเลยให้สุนัขออกไปเพ่นพ่านสร้างความเดือดร้อนหรือกัดผู้อื่น โดยเฉพาะสุนัขพันธุ์ดุต้องสวมสายจูงและครอบปากเมื่ออยู่นอกบ้าน พร้อมกันนี้จะประสานกระทรวงศึกษาธิการเรื่องประกันอุบัติเหตุของเด็กนักเรียนเพื่อช่วยเหลือจ่ายค่ารักษาพยาบาลอีกทางหนึ่ง

แม่เข้าร้องปวีณา ลูกถูกหมากัดอัณฑะฉีกขาด คดีไม่คืบ เจ้าของไม่รับผิดชอบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 12:08 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 12:08 น.
64
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

