ข่าว

ลงดาบสองนักท่องเที่ยวฝรั่งเศส ฝ่าฝืนคำสั่งลงเล่นน้ำอ่าวมาหยาช่วงฟื้นฟู

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 11:48 น.
68

เจ้าหน้าที่ลงดาบ ปรับเงินสองนักท่องเที่ยวฝรั่งเศส 2 คน หลังปรากฎภาพฝ่าฝืนคำสั่งลงเล่นน้ำอ่าวมาหยาช่วงฟื้นฟู

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฝ่าฝืนลงเล่นน้ำบริเวณอ่าวมาหยา และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า “ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฝ่าฝืนลงเล่นน้ำบริเวณอ่าวมาหยา และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่” นั้น
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา–หมู่เกาะพีพี ขอเรียนชี้แจงว่า คณะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 12.00 น. บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พพ.5 (อ่าวมาหยา) จังหวัดกระบี่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สัญชาติฝรั่งเศส จำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) ได้ฝ่าฝืนลงเล่นน้ำในพื้นที่ที่มีการประกาศ “ห้ามลงเล่นน้ำ”

การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 20 บุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมีบทกําหนดโทษตามมาตรา 47 มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำการฝ่าฝืน ทั้ง 2 รายดังกล่าวแล้ว ตามคดีเปรียบเทียบปรับเลขที่ 64/2569 ฉบับลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ “อ่าวมาหยา” เป็นหนึ่งในพื้นที่ตัวอย่างของการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลที่ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน อ่าวแห่งนี้เคยปิดฟื้นฟูตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ต่อเนื่องกว่า 3 ปี ก่อนกลับมาเปิดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2565 พร้อมมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด เช่น การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว และกำหนดพื้นที่ห้ามลงเล่นน้ำ

ผลจากการฟื้นฟู ทำให้ระบบนิเวศกลับมาสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด ทั้งความใสของน้ำ แนวปะการัง และการกลับมาของสัตว์ทะเลสำคัญ โดยเฉพาะ “ฉลามครีบดำ” (Blacktip Reef Shark)ซึ่งใช้พื้นที่บริเวณหน้าหาดเป็นแหล่งอนุบาลลูกฉลาม จากการสำรวจระหว่างวันที่ 1–7 เมษายน 2569

ภายใต้โครงการ Shark Watch Project โดยศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 (ตรัง) ยิ่งตอกย้ำความสำเร็จของการฟื้นฟูอ่าวมาหยาอย่างชัดเจน พบว่า พบฉลามครีบดำสูงสุดถึง 128 ตัว ลูกฉลามรวมฝูง 24–25 ตัว และฉลามโตเต็มวัย 19–25 ตัว ใกล้ชายฝั่งในช่วงเช้า ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีการรบกวนจากมนุษย์สะท้อนว่าประชากรฉลามวัยอ่อนในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนว่าพื้นที่แห่งนี้กำลังกลับมาเป็น “แหล่งอนุบาลตามธรรมชาติ” ที่สำคัญอีกครั้ง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

