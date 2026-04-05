ข่าว

พ่อพนา หลั่งน้ำตา น้องทับทิม มาเชียร์แข่งเพาะกาย อดเข้ารอบชิง แต่ถึงแพ้ก็ไม่เป็นไร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 เม.ย. 2569 07:56 น.| อัปเดต: 05 เม.ย. 2569 07:56 น.
86

พ่อพนา หลั่งน้ำตา น้องทับทิม มาเชียร์แข่งเพาะกายถึงขอบเวที แม้จะอดเข้ารอบชิง แต่ถึงแพ้ก็ไม่เป็นไร เพราะเห็นลูกสาวจิตใจแข็งแรง

จากกรณีข่าวดังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกรณีที่ยศกรคุกคามบูลลี่น้องทับทิม หญิงสาวแขนด้วน จนทำให้พ่อพนาทนไม่ได้ ออกมาอัดคลิปร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนกลายเป็นข่าวตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด พ่อพนา ได้เข้าประกวดแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พาราไดซ์ปาร์ค

โดยเพจเฟซบุ๊ก บ่าวไข่เจียว เอกพลชด์สร ได้โพสต์คลิปวินาทีที่พ่อพนาเจอกับน้องทับทิม พร้อมเขียนข้อความว่า “น้ำตาแห่งความรัก พ่อพนา & น้องทับทิม คุณพ่อ กำลังจะขึ้นเวที ชิงเเชมป์ประเทศไทย” ซึ่งพ่อพนาถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเมื่อเจอกับน้องทับทิมที่ตามมาเชียร์ถึงเวที ซึ่งพ่อพนาเคยกล่าวว่าลุ้นมาตลอดว่าลูกสาวจะมามั้ย

อย่างไรก็ตามพ่อพนาอัปเดตผลการแข่งว่า “ไม่เข้ารอบชิง รอบหน้าค่อยเอาใหม่ทำดีที่สุดแล้วครับขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจนะครับสู้ต่อไปครับ ถึงจะตกรอบ แต่วันนี้ไม่มีความเครียดและไม่ได้เสียใจอะไรเลยแต่รู้สึกว่าอิ่มใจมากๆเพราะมีลูกสาวมาเติมใจเต็มทั้งสี่ห้องหัวใจขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ช่วยกันเชียร์ในวันนี้รอบหน้าจะเอาใหม่รับผม ถึงแม้จะแพ้ในวันนี้แต่ได้คนที่เรารักกลับมาจิตใจร่าเริงและดีขึ้นกว่าเดิมมันคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะในวันนี้อีกครับผม”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

