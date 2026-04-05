พ่อพนา หลั่งน้ำตา น้องทับทิม มาเชียร์แข่งเพาะกาย อดเข้ารอบชิง แต่ถึงแพ้ก็ไม่เป็นไร
พ่อพนา หลั่งน้ำตา น้องทับทิม มาเชียร์แข่งเพาะกายถึงขอบเวที แม้จะอดเข้ารอบชิง แต่ถึงแพ้ก็ไม่เป็นไร เพราะเห็นลูกสาวจิตใจแข็งแรง
จากกรณีข่าวดังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกรณีที่ยศกรคุกคามบูลลี่น้องทับทิม หญิงสาวแขนด้วน จนทำให้พ่อพนาทนไม่ได้ ออกมาอัดคลิปร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนกลายเป็นข่าวตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พ่อพนา ได้เข้าประกวดแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พาราไดซ์ปาร์ค
โดยเพจเฟซบุ๊ก บ่าวไข่เจียว เอกพลชด์สร ได้โพสต์คลิปวินาทีที่พ่อพนาเจอกับน้องทับทิม พร้อมเขียนข้อความว่า “น้ำตาแห่งความรัก พ่อพนา & น้องทับทิม คุณพ่อ กำลังจะขึ้นเวที ชิงเเชมป์ประเทศไทย” ซึ่งพ่อพนาถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเมื่อเจอกับน้องทับทิมที่ตามมาเชียร์ถึงเวที ซึ่งพ่อพนาเคยกล่าวว่าลุ้นมาตลอดว่าลูกสาวจะมามั้ย
อย่างไรก็ตามพ่อพนาอัปเดตผลการแข่งว่า “ไม่เข้ารอบชิง รอบหน้าค่อยเอาใหม่ทำดีที่สุดแล้วครับขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจนะครับสู้ต่อไปครับ ถึงจะตกรอบ แต่วันนี้ไม่มีความเครียดและไม่ได้เสียใจอะไรเลยแต่รู้สึกว่าอิ่มใจมากๆเพราะมีลูกสาวมาเติมใจเต็มทั้งสี่ห้องหัวใจขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ช่วยกันเชียร์ในวันนี้รอบหน้าจะเอาใหม่รับผม ถึงแม้จะแพ้ในวันนี้แต่ได้คนที่เรารักกลับมาจิตใจร่าเริงและดีขึ้นกว่าเดิมมันคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะในวันนี้อีกครับผม”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พ่อน้องทับทิมเปิดใจโหนกระแส แฉหนุ่มบูลลี่ ปัดรับคำขอโทษ ยันลูกสาวไม่เคยรู้จักนายยศกรมาก่อน
- เพื่อนพ่อน้องทับทิม ถอดเสื้อโชว์กล้าม ลั่นอยากเจอ “ยศกร” ในรายการโหนกระแส
- สรุปไทม์ไลน์ปมบูลลี่ “น้องทับทิม” หนุ่ม 29 ตามคุกคาม 2 ปี พ่อเตรียมเปิดใจโหนกระแสวันนี้
