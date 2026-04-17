ข่าว

เจ้าอาวาส โต้ข่าว ขายแมวเปอร์เซีย ยันวัดเลี้ยงแมวจรกว่า 100 ตัวด้วยเมตตาจิต พร้อมแจกฟรี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 11:26 น.
84
เจ้าอาวาสวัดคงคา แจงดราม่า ขายแมวเปอร์เซีย 2,500 บาทไม่เป็นความจริง เผยแบกภาระแมวจรเกือบ 100 ตัวจากการถูกทิ้ง ยันพร้อมให้ฟรีหากรักจริง

จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่า “แมวเปอร์เซียแท้ อายุ 4 เดือน พระท่านเลี้ยงไม่ไหว พระท่านขายตัวละ 2,500 บาท (รถขายน้ำบอกมาแบบนี้) ดูตัวน้องได้ที่วัดคงคา หน่วยงานไหนดีเข้าตรวจสอบทีค่ะ ร้อนลิ้นห้อยแล้ว เลี้ยงไม่ไหวก็ให้ญาติโยมไป ให้คนรักแมวเขาไปเลี้ยงจะดีกว่าไหม” จนกลายเป็นกระแสดราม่าสะเทือนใจทาสแมวที่ทราบข่าว

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (16 เม.ย. 69) ผู้สื่อข่าว โหนกระแส ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามความจริงจาก พระครูสุตวัฒน์ภิรม เจ้าอาวาสวัดคงคา ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทราบว่า “เรื่องดังกล่าวที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ว่าขายแมวตัวละ 2,500 บาท ไม่เป็นความจริง ทุกวันนี้วัดต้องแบกภาระเลี้ยงดูแมวจรที่ถูกคนนำมาปล่อย ปัจจุบันมีถึง 97 ตัว มีเพียงแมวเปอร์เซีย 3 ตัว ซึ่งก็เป็นแมวที่ถูกนำมาปล่อยตอนแก่แล้ว อาตมาสงสารจึงรับไว้ทั้งหมด

ทางอาตมาได้ใช้ใต้ถุนโล่งของศาลา ทำกรงให้แมวอยู่และมีพัดลมคอยเป่าไม่ให้แมวร้อนอย่างที่เป็นข่าว หากใครสนใจก็สามารถมาติดต่อขอแมวไปเลี้ยงได้ แต่ก็อยากให้เป็นแมวที่ยังมีขนาดเล็ก ไม่ใช่แก่หรือตัวใหญ่เพราะรู้ว่าคนเลี้ยงคงไม่อยากได้

ส่วนกรณีเรื่องกระแสดรามาที่ว่าทางวัดขายแมวเปอร์เซียตัวละ 2,500 บาทนั้น อาตมาไม่ได้ถือโทษหรือคิดจะฟ้องร้องคนที่นำข่าวไปเผยแพร่แต่อย่างใด ถือเป็นการแผ่เมตตา แต่อยากจะชี้แจงว่า ข่าวที่ลงไปคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และขอร้องคนที่ชอบนำแมวมาปล่อยวัด อย่าได้มาปล่อยที่วัดอีกเลย บางคนใส่กล่องมา แมวท้องแล้วก็มาออกลูกที่วัด อาตมาก็ต้องแบกภาระไว้ โชคดีที่มีคนใจบุญมาทำบุญแล้วก็ช่วยบริจาคอาหารให้แมว เงินที่ได้ก็นำมาฉีดวัคซีน รักษาแมวที่ป่วย รวมทั้งทำหมันให้แมวหากจตุปัจจัยเพียงพอ

ส่วนแมวที่เห็นลงในเพจข่าวนั้น ก็เป็นแมวของแม่ค้าขายน้ำ ซึ่งไม่เกี่ยวกับทางวัดแต่อย่างใด เท่าที่สอบถามเขาก็บอกว่ามีคนมาขอซื้อไปเลี้ยงและเต็มใจช่วยค่าวัคซีน แมวของทางวัดส่วนมากเป็นแมวจร แมวไทยที่เขานำมาปล่อย ทางวัดพร้อมให้กับคนที่รักแมวขอไปเลี้ยงได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอน”

ขณะที่ทาง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบางม่วง ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเช่นกัน พบว่า แมวทุกตัวได้รับการดูแลจากหลวงพ่อเป็นอย่างดี และทุกตัวเป็นแมวจรที่ทางวัดรับเลี้ยงไว้ เพราะมีคนนำมาปล่อยทุกวัน ตอนนี้มีเกือบจะ 100 ตัวแล้ว และจากการตรวจสอบอย่างละเอียดไม่พบว่าทางวัดมีการเลี้ยงแมวในเชิงธุรกิจแต่อย่างใด

อ้างอิงจาก : FB อลิสา ปาลภัสสร, honekrasae

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

Back to top button