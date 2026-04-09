ลือรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น
ส่อแววรักร้าว? ลือสนั่น “ลิซ่า แบล็กพิงก์” เลิก “เฟรเดอริก อาร์โนลต์” ทายาทอภิมหาเศรษฐี LVMH หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาชาวเน็ตและเหล่าบลิ๊งค์ทั่วโลกต้องหันมาใส่ใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อจู่ ๆ ก็มีข่าวลือสะพัดเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า แบล็กพิงก์” ได้เลิกรากับแฟนหนุ่มทายาทอภิมหาเศรษฐี “เฟรเดอริก อาร์โนลต์” แล้ว หลังจากที่ทั้งคู่ไม่ได้ปรากฎตัวคู่กันบ่อย ๆ เหมือนช่วงก่อนหน้านี้
กระแสการเลิกราระหว่าง ลิซ่า และ เฟรเดอริก นั้น เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากมีภาพ ลิซ่า แบล็กพิงก์ พูดคุยใกล้ชิดกับดีเจหนุ่มชื่อดัง ดิสโก ไลเนส ในงานปาร์ตี้ที่บาหลี เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งชาวเน็ตต่างพูดถึงกันยกใหญ่ เพราะตลอดเวลาที่ ลิซ่า มีข่าวคราวกับ เฟรเดอริก แทบจะไม่เคยมีภาพที่เธอจะดูไปสนิทสนมกับเพศตรงข้ามคนไหนในลักษณะเช่นนี้มาก่อน และนั่นก็เป็นเหตุผลแรกที่หลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัย
ต่อมาได้มีการแชร์ภาพของ เฟรเดอริก โพสต์ท่าถ่ายภาพดูใกล้ชิดสนิทสนมกับ แคโรไลน์ เดอร์ (Caroline Daur) นางแบบและบล็อกเกอร์สาวชาวเยอรมัน รวมถึงมีคนแอบเห็น เฟรเดอริก กดไลก์โพสต์ของนางแบบสาวคนนี้อยู่บ่อยครั้ง จนถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างที่มากกว่าแค่เพื่อนร่วมวงการธุรกิจแฟชั่นหรือไม่
อย่างไรก็ตาม เมื่อแฟนคลับลองสืบหาความจริงกลับพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ข่าวการเดตระหว่าง เฟรเดอริก อาร์โนลต์ ทายาทมหาเศรษฐีอาณา LVMH กับนางแบบสาวชาวเยอรมัน “แคโรไลน์” ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่มันคือรูปเมื่ออดีตที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2023 และถูกนำมาแชร์ซ้ำอีกครั้ง ซึ่งในปี 2023 นั้นเป็นช่วงก่อนที่ เฟรเดอริก กับ ลิซ่า จะถูกเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต่อสาธารณชน
แม้จะไม่มีรูปคู่ใหม่ ๆ ระหว่าง ลิซ่า กับ เฟรเดอริก ออกมาให้เห็นเหมือนช่วงแรก ๆ แต่ก็ยังมีแฟนคลับเห็นว่าฝ่ายชายยังคงตามกดไลก์รูปภาพบนอินสตาแกรมของ ลิซ่า แบล็กพิงก์ อยู่เสมอ นั่นอาจเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าสัญญาณความสัมพันธ์ระหว่าง ลิซ่า แบล็กพิงก์ และ เฟรเดอริก อาร์โนลต์ ยังคงปกติ
ภาพจาก : IG lalalalisa_m, frederic.arnault
