รมว.กลาโหม ยันไม่ต้องห่วง “เรือลอบขนน้ำมัน” ส่งกัมพูชา หนีไม่พ้น GPS
พลโท อดุลย์ รมว.กลาโหม ยันเรือขนน้ำมันเถื่อนหนีไม่พ้นระบบ GPS ชี้ลำไหนพิรุธตรวจสอบทันที
ท่ามกลางสถานการณ์พลังงานที่ตึงตัวและการขาดแคลนน้ำมันในภูมิภาค จนนำไปสู่ขบวนการลักลอบขนส่งน้ำมันเถื่อนข้ามพรมแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุดวันนี้ (4 เม.ย.69) พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่มีการพบการลักลอบขนน้ำมันเถื่อน ผ่านชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า
เมื่อวานนี้ (3 เม.ย.) ได้มีการแถลงข่าวไปแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามนั้น เพราะน้ำมันเป็นยุทธภัณฑ์หลักที่ใครๆ ก็ต้องการ แต่ตอนนี้ขาดแคลน ส่วนการตรวจสอบหากเป็นทางทะเลไม่ต้องห่วง เพราะเรามีกรมเจ้าท่าและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งมีเครื่องมือในการติดตามเรือขนน้ำมันออกจากโรงกลั่น หากไม่ไปถึงที่หมายตามระยะเวลาหรือประวิงเวลาก็แสดงว่ามีการกักตุน
พลโท อดุลย์ กล่าวต่อว่า โดยจากเดิมขนส่งใช้เวลา 3 วัน แต่ถ้าหากประวิงเวลา 5 วันก็ยังไม่ถึงเพื่อรอราคาน้ำมันขึ้นแล้วค่อยปล่อย แบบนี้สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา และช่วยรัฐบาล อย่างไรก็ตามทุกเรือในอ่าวไทยมีหลาย 1,000 ลำ ทุกลำต้องมี GPS เรือลำไหนที่ผิดปกติที่วิ่งไปแล้วปิด GPS ถือว่าผิดปกติ ซึ่งเรามีการตรวจสอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจง คือข้อมูลที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว.
ที่มา : ช่อง 3
